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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 60000
Шальке 04
4:3
Конец матча
Магдебург
0'
0:1
16' Гол
Гнака Силас
0:2
27' Гол
Гнака Силас
1:2
40' Гол
Полтер Себастьян
45' Желтая карточка
Бруннер Седрик
45' Желтая карточка
Полтер Себастьян
55' Желтая карточка
Yusuf Kabadayi
59' Желтая карточка
Jason Ceka
2:2
62' Гол
Мёркин Дерри
2:3
67' Гол
Connor Krempicki
68' Желтая карточка
Daniel Heber
3:3
69' Гол
Оуведжан Томас
69' Желтая карточка
Югоне Жан
77' Красная карточка
Daniel Heber
4:3
79' Пенальти
Полтер Себастьян
85' Желтая карточка
Атик Бариш
90' Желтая карточка
Оуведжан Томас
90'+8

Ход матча

16'
0:1
Гнака Силас
27'
0:2
Гнака Силас
(Jason Ceka)
38'
Yusuf Kabadayi
Мор Тобиас
 
40'
Полтер Себастьян
(Зегуйн Пауль)
1:2
45'
Лангер Михаэль
Мюллер Мариус
 
45'
Бруннер Седрик
 
45'
Полтер Себастьян
 
46'
Матричани Хеннинг
Бруннер Седрик
 
46'
 
Пиччини Кристиано
Лоуренс Джеймс
55'
Yusuf Kabadayi
 
59'
 
Jason Ceka
62'
Мёркин Дерри
(Темпельман Лино)
2:2
64'
 
Бокхорн Эберт
Alexander Nollenberger
64'
 
Connor Krempicki
Конде Амара
67'
2:3
Connor Krempicki
(Jason Ceka)
68'
 
Daniel Heber
69'
Оуведжан Томас
3:3
69'
 
Югоне Жан
77'
 
Daniel Heber
79'
Полтер Себастьян
4:3
80'
 
Кастаньос Люк
Jason Ceka
85'
 
Атик Бариш
86'
Дрекслер Доминик
Форсан Эудраого
 
89'
 
Ито Тацуя
Шулер Лука
90'
Оуведжан Томас
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 278 Количество передач 446
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
32
Мюллер
Мариус
27
Бруннер
Седрик
25
Баумгартль
Тимо
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
43
Форсан
Эудраого
7
Зегуйн
Пауль
10
Темпельман
Лино
29
Мор
Тобиас
40
Полтер
Себастьян
5
Мёркин
Дерри
1
Райманн
Доминик
5
Лоуренс
Джеймс
29
Конде
Амара
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
24
Югоне
Жан
25
Гнака
Силас
17
Alexander
Nollenberger
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
Шальке 04
4-3-3
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Шальке 04
Магдебург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ(
0:5
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.5
3

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
30

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 2 0.33
Оуведжан Томас 2 0.33
Полтер Себастьян 2 (1) 0.33
Караман Кенан 1 0.17
Мёркин Дерри 1 0.17
Мор Тобиас 1 0.17
Ласм Бриан 1 0.17
Форсан Эудраого 1 0.17
Зегуйн Пауль 0 0
Шалленберг Рон 0 0
Темпельман Лино 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 4 0.67
Гнака Силас 3 0.5
Арслан Ахмет 2 0.33
Jason Ceka 1 0.17
Конде Амара 1 0.17
Leon Bell 1 0.17
Кастаньос Люк 1 0.17
Connor Krempicki 1 0.17
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.17
Югоне Жан 1 0.17
Атик Бариш 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 1 1
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Латца Данни 1 0
Полтер Себастьян 1 0
Каминьски Марцин 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Yusuf Kabadayi 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Heber 3 1
Атик Бариш 4 0
Leon Bell 2 0
Югоне Жан 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Jason Ceka 1 0
Daniel Elfadli 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Магдебург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
4
Шальке 04
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Магдебург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
8
Шальке 04
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Магдебург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

1
12

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
5
31%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
3
19%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
8%
1
8%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0
Магдебург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4
Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2

Результаты матчей

Шальке 04
Магдебург

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
6:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
3
3
2.5
3
3
1
5
3.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 6 4 1 1 14 - 7 13
3.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
4.
Магдебург
 6 3 2 1 16 - 12 11
5.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
6.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
7.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Карлсруэ
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Веен Висбаден
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Нюрнберг
 6 2 2 2 9 - 11 8
11.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Шальке 04
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
Падерборн
 6 2 1 3 7 - 12 7
14.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 8 - 13 7
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 8 - 11 5
16.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
18.
Оснабрюк
 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
9.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
11.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
12.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
15.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
16.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Оснабрюк
 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
6.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
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Топ нарушителей
Магдебург Daniel Heber 1 3
Магдебург Атик Бариш 4
Падерборн Хеуэр Яннис 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
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