Тур: 6. Стадион: Фелтинс-Арена. Зрители: 60000
0'
0:1
16' ГолГнака Силас
0:2
27' ГолГнака Силас
1:2
40' ГолПолтер Себастьян
45' Желтая карточкаБруннер Седрик
45' Желтая карточкаПолтер Себастьян
55' Желтая карточкаYusuf Kabadayi
59' Желтая карточкаJason Ceka
2:2
62' ГолМёркин Дерри
2:3
67' ГолConnor Krempicki
68' Желтая карточкаDaniel Heber
3:3
69' ГолОуведжан Томас
69' Желтая карточкаЮгоне Жан
77' Красная карточкаDaniel Heber
4:3
79' ПенальтиПолтер Себастьян
85' Желтая карточкаАтик Бариш
90' Желтая карточкаОуведжан Томас
90'+8
Ход матча
16'
0:1
27'
0:2
40'
1:2
45'
45'
55'
59'
62'
2:2
67'
2:3
68'
69'
3:3
69'
77'
79'
4:3
85'
89'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 6
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
278 Количество передач 446
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
29
Мор
Тобиас
29
Конде
Амара
15
Daniel
Heber
19
Leon
Bell
24
Югоне
Жан
25
Гнака
Силас
10
Jason
Ceka
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Конде АмараЗащитник
-
15 Daniel HeberЗащитник
-
19 Leon BellПолузащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Шальке 04
Магдебург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
0.5
3
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
30
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|2
|0.33
|Оуведжан Томас
|2
|0.33
|Полтер Себастьян
|2 (1)
|0.33
|Караман Кенан
|1
|0.17
|Мёркин Дерри
|1
|0.17
|Мор Тобиас
|1
|0.17
|Ласм Бриан
|1
|0.17
|Форсан Эудраого
|1
|0.17
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Шалленберг Рон
|0
|0
|Темпельман Лино
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|4
|0.67
|Гнака Силас
|3
|0.5
|Арслан Ахмет
|2
|0.33
|Jason Ceka
|1
|0.17
|Конде Амара
|1
|0.17
|Leon Bell
|1
|0.17
|Кастаньос Люк
|1
|0.17
|Connor Krempicki
|1
|0.17
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.17
|Югоне Жан
|1
|0.17
|Атик Бариш
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|1
|1
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Полтер Себастьян
|1
|0
|Каминьски Марцин
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Yusuf Kabadayi
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Heber
|3
|1
|Атик Бариш
|4
|0
|Leon Bell
|2
|0
|Югоне Жан
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Jason Ceka
|1
|0
|Daniel Elfadli
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Магдебург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
4
Шальке 04
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Магдебург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
8
Шальке 04
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Магдебург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
1
12
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
5
31%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
4
36%
3
19%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
8%
1
8%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ульм 1846 - Шальке 04 2:4 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Гамбург - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Твенте 2:2 Шальке 04 - Гурник Забже 5:0 Копенгаген - Шальке 04 2:0 Бохольт - Шальке 04 2:2 Шпелле Фенхаус - Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0
Магдебург
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Магдебург - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Магдебург - Герта 6:4 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4
Ян - Магдебург 1:2 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Магдебург - Севилья 3:1 Магдебург - Норшелланн 2:0 Магдебург - Закакиу 8:1 Магдебург - Альтглинике 2:0 СВ 1890 Вестерхаузен - Магдебург 0:4 Цербст - Магдебург 0:14 Магдебург - Арминия 4:0 Дармштадт - Магдебург 1:0 Магдебург - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Магдебург - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Магдебург - Зандхаузен 1:2
Результаты матчей
Шальке 04
Магдебург
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
6:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
6:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
42
33
33
15
24
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Магдебург
|Атик Бариш
|4
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2