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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Карлсруэ
1:1
Второй тайм: 62'
Кайзерслаутерн
0'
0:1
5' Гол
Ахе Рагнар
45' Желтая карточка
Пухач Тымотеуш
1:1
45' Пенальти
Ванитцек Марвин

Ход матча

5'
0:1
Ахе Рагнар
(Циммер Жан)
45'
 
Пухач Тымотеуш
45'
Ванитцек Марвин
1:1
60'
 
Ганслик Даниэль
Риттер Марлон
61'
 
Опоку Аарон
Пухач Тымотеуш

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Кайзерслаутерн
3.70
3.85
4.30
Все Коэффициенты
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
9
Матанович
Игорь
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
20
Рашль
Тобиас
16
Нихус
Юлиан
7
Риттер
Марлон
9
Ахе
Рагнар
29
Тачи
Ричмонд
Карлсруэ
4-1-3-2
Кайзерслаутерн
3-4-1-2

История личных встреч

Карлсруэ
Кайзерслаутерн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

15 матчей

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
2:0
Б3
0:1
Б3
0:0
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
1:3
Б2
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.13
0.29

Среднее время на гол

80
315

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.14
1.63

Среднее время на гол

78
55

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

79
90

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 3 0.5
Ванитцек Марвин 3 (1) 0.5
Зивзивадзе Буду 1 0.17
Бурнич Дженис 1 0.17
Йенсен Леон 1 0.17
Штиндль Ларс 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Небель Пауль 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 5 0.83
Циммер Жан 1 0.17
Риттер Марлон 1 0.17
Пухач Тымотеуш 1 0.17
Тачи Ричмонд 1 0.17
Краус Кевин II 1 (1) 0.17
Редондо Кенни 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайзе Филип 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Небель Пауль 2 0
Гондорф Жером 1 0
Йенсен Леон 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 1
Нихус Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Бойд Терренс 1 0
Риттер Марлон 1 0
Циммер Жан 1 0
Редондо Кенни 1 0
Эльведи Ян 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Пухач Тымотеуш 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Карлсруэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
6
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кайзерслаутерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
4
44%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0
Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2
Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2

Результаты матчей

Карлсруэ
Кайзерслаутерн

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2:1 6 4 1 1 12 - 4 13
2.
Гамбург
 0:1 6 4 1 1 13 - 6 13
3.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
4.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
5.
Кайзерслаутерн
 1:1 6 3 1 2 10 - 10 10
6.
Ганза
 1:2 6 3 0 3 8 - 8 9
7.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Карлсруэ
 1:1 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Веен Висбаден
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Нюрнберг
 6 2 2 2 9 - 11 8
11.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Падерборн
 6 2 1 3 7 - 12 7
13.
Эльвeрсберг
 1:0 6 2 1 3 7 - 12 7
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 8 - 11 5
15.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
16.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
18.
Оснабрюк
 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 0:1 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 2:1 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Кайзерслаутерн
 1:1 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Ганза
 1:2 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Карлсруэ
 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
14.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Эльвeрсберг
 1:0 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Оснабрюк
 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2:1 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Эльвeрсберг
 1:0 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Гамбург
 0:1 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Кайзерслаутерн
 1:1 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Ганза
 1:2 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Карлсруэ
 1:1 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Падерборн Хеуэр Яннис 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Весь список
  • 5'
    Г О О О О Л - Ахе Рагнар бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Кайзерслаутерн
3.70
3.85
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Карлсруэ 1:1 Кайзерслаутерн онлайн

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