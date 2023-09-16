Тур: 6. Стадион: BBBank Wildpark.
1:1
Второй тайм: 62'
Ход матча
5'
0:1
45'
45'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
20
Рашль
Тобиас
16
Нихус
Юлиан
29
Тачи
Ричмонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Цук ХендрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Опоку АаронНападающий
-
13 Бойд ТерренсНападающий
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
15 матчей
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.13
0.29
Среднее время на гол
80
315
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.14
1.63
Среднее время на гол
78
55
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.13
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
79
90
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0.5
|Ванитцек Марвин
|3 (1)
|0.5
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.17
|Бурнич Дженис
|1
|0.17
|Йенсен Леон
|1
|0.17
|Штиндль Ларс
|0
|0
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|5
|0.83
|Циммер Жан
|1
|0.17
|Риттер Марлон
|1
|0.17
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.17
|Тачи Ричмонд
|1
|0.17
|Краус Кевин II
|1 (1)
|0.17
|Редондо Кенни
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайзе Филип
|2
|0
|Ванитцек Марвин
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Гондорф Жером
|1
|0
|Йенсен Леон
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|2
|1
|Нихус Юлиан
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Бойд Терренс
|1
|0
|Риттер Марлон
|1
|0
|Циммер Жан
|1
|0
|Редондо Кенни
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Карлсруэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
6
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кайзерслаутерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
4
44%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0
Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2
Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2
Результаты матчей
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|6.
|1:2
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|11.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|13.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|9 - 11
|3
|18.
|5
|0
|1
|4
|6 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|6.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|5 (2)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|5
|Гамбург
|Глацель Роберт
|4 (2)
|Герта
|Табакович Харис
|4 (2)
|Магдебург
|Шулер Лука
|4 (1)
|Падерборн
|Хеуэр Яннис
|4
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|1 2
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 2
|Веен Висбаден
|Hyun-ju Lee
|1 2
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|3