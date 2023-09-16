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  4. Бундеслига 2 2023-2024

Германия: Бундеслига 2
2023-2024

Тур: 6. Стадион: .
Карлсруэ
1:1
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
0:1
5' Гол
Ахе Рагнар
45' Желтая карточка
Пухач Тымотеуш
1:1
45' Пенальти
Ванитцек Марвин
90'+6

Ход матча

5'
0:1
Ахе Рагнар
(Циммер Жан)
45'
 
Пухач Тымотеуш
45'
Ванитцек Марвин
1:1
61'
 
Ганслик Даниэль
Риттер Марлон
61'
 
Опоку Аарон
Тачи Ричмонд
68'
Брозински Даниэль
Ванитцек Марвин
 
68'
Зивзивадзе Буду
Матанович Игорь
 
68'
Бурнич Дженис
Йенсен Леон
 
81'
 
Бойд Терренс
Ахе Рагнар
83'
 
Сольдо Никола
Циммер Жан

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 402 Количество передач 245
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
9
Матанович
Игорь
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
5
Краус
Кевин
II
2
Томяк
Борис
8
Циммер
Жан
15
Пухач
Тымотеуш
20
Рашль
Тобиас
16
Нихус
Юлиан
7
Риттер
Марлон
9
Ахе
Рагнар
29
Тачи
Ричмонд
Карлсруэ
4-1-3-2
Кайзерслаутерн
3-4-1-2

История личных встреч

Карлсруэ
Кайзерслаутерн

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

15 матчей

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
2:0
Б2
2:0
Б3
0:1
Б3
0:0
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
1:3
Б2
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.13
0.29

Среднее время на гол

80
315

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.14
1.63

Среднее время на гол

78
55

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

79
90

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шлойзенер Фабиан 3 0.5
Ванитцек Марвин 3 (1) 0.5
Зивзивадзе Буду 1 0.17
Бурнич Дженис 1 0.17
Йенсен Леон 1 0.17
Штиндль Ларс 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Небель Пауль 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 5 0.83
Циммер Жан 1 0.17
Риттер Марлон 1 0.17
Пухач Тымотеуш 1 0.17
Тачи Ричмонд 1 0.17
Краус Кевин II 1 (1) 0.17
Редондо Кенни 0 0
Ганслик Даниэль 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайзе Филип 2 0
Ванитцек Марвин 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Небель Пауль 2 0
Гондорф Жером 1 0
Йенсен Леон 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 2 1
Нихус Юлиан 2 0
Луте Андреас 0 1
Бойд Терренс 1 0
Риттер Марлон 1 0
Циммер Жан 1 0
Редондо Кенни 1 0
Эльведи Ян 1 0
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Пухач Тымотеуш 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Карлсруэ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
6
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кайзерслаутерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
30%
1
10%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
38%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
3
38%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0
Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Ганновер 96 2:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виктория Кельн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Эльвeрсберг 3:2
Рот-Вайсс Кобленц - Кайзерслаутерн 0:5 Шальке 04 - Кайзерслаутерн 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Хомбург-08 - Кайзерслаутерн 1:4 Кайзерслаутерн - Норвич 0:0 Миннесота Юнайтед - Кайзерслаутерн 2:1 Луисвилл Сити - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 0:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Арминия 1:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2

Результаты матчей

Карлсруэ
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Гамбург
 6 4 1 1 14 - 7 13
3.
Хольштайн Киль
 5 4 0 1 9 - 6 12
4.
Магдебург
 5 3 2 0 13 - 8 11
5.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 10 - 10 10
6.
Ганза
 6 3 0 3 8 - 9 9
7.
Ганновер 96
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Карлсруэ
 6 2 2 2 9 - 9 8
9.
Веен Висбаден
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Нюрнберг
 6 2 2 2 9 - 11 8
11.
Санкт-Паули
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Падерборн
 6 2 1 3 7 - 12 7
13.
Эльвeрсберг
 6 2 1 3 8 - 13 7
14.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 8 - 11 5
15.
Шальке 04
 5 1 1 3 7 - 9 4
16.
Айнтрахт Бр
 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Герта
 5 1 0 4 9 - 11 3
18.
Оснабрюк
 5 0 1 4 6 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
Магдебург
 2 2 0 0 8 - 5 6
3.
Фортуна
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Хольштайн Киль
 3 2 0 1 6 - 6 6
6.
Ганза
 4 2 0 2 6 - 6 6
7.
Карлсруэ
 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Веен Висбаден
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
10.
Гройтер Фюрт
 3 1 1 1 6 - 3 4
11.
Падерборн
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Айнтрахт Бр
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Герта
 2 1 0 1 5 - 1 3
14.
Шальке 04
 2 1 0 1 3 - 2 3
15.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
16.
Санкт-Паули
 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Ганновер 96
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Оснабрюк
 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Хольштайн Киль
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Эльвeрсберг
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Гамбург
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
9.
Ганза
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Веен Висбаден
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Карлсруэ
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Нюрнберг
 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Падерборн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Оснабрюк
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Шальке 04
 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Герта
 3 0 0 3 4 - 10 0
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  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Бенеш Ласло 5 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 5
Гамбург Глацель Роберт 4 (2)
Герта Табакович Харис 4 (2)
Магдебург Шулер Лука 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Падерборн Хеуэр Яннис 4
Кайзерслаутерн Томяк Борис 1 2
Оснабрюк Айдини Басхким 1 2
Веен Висбаден Hyun-ju Lee 1 2
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 3
Весь список
  • 61'
    Риттер Марлон уходит с поля. Ганслик Даниэль выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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