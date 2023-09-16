Тур: 8. Стадион: Открытие Банк Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
77 Бонгонда ТеоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Заика КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Аносов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хохлов Дмитрий
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спартак Москва
Сочи
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
3
Голов в среднем за матч
2.86
0.6
Среднее время на гол
31
150
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.71
Среднее время на гол
75
126
Всего голов
26
8
Голов в среднем за матч
2.17
0.67
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
41
135
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонгонда Тео
|3
|0.43
|Промес Квинси
|2
|0.29
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0.29
|Хлусевич Даниил
|2
|0.29
|Игнатов Михаил
|1
|0.14
|Мозес Виктор
|1
|0.14
|Медина Хесус
|1
|0.14
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|3
|0.43
|Силвейра Мигел
|1
|0.14
|Джорджевич Лука
|1
|0.14
|Медведев Юрий II
|1
|0.14
|Дркушич Ваня
|1
|0.14
|Нобоа Кристиан
|1 (1)
|0.14
|Маргасов Тимофей
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джорджевич Лука
|3
|0
|Алвес Марсело
|1
|1
|Юсупов Артур
|2
|0
|Миладинович Иван
|2
|0
|Нобоа Кристиан
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
|Батырев Амир
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
6
Спартак Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сочи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
50%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
4
57%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
5
42%
3
33%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3
Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3
Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0
ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Сочи
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
43
25
25
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 11
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 8
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Крылья Советов
|Костанца Фернандо
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Сочи
Исход игры
Спартак Москва
91.6% (141)
Ничья
4.5% (7)
Сочи
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
66.94% (81)
Меньше
33.06% (40)
Обе команды забьют
Да
66.12% (80)
Нет
33.88% (41)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
34.4% (53)
2:0 Спартак Москва
18.8% (29)
3:1 Спартак Москва
8.4% (13)
1:0 Спартак Москва
5.8% (9)
3:2 Спартак Москва
2.6% (4)
1:2 Сочи
1.9% (3)
3:0 Спартак Москва
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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