Спартак Москва

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! "Спартак"готовится сегодня сыграть против "Сочи". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.

Команды 12 раз играли между собой. 6 побед у "Спартака", 4 у "Сочи". Разница мячей 23:11 в пользу "Спартака". Самая крупная победа у "красно-белых" 7:1, датированая июнем 2019 год. Тогда седьмой мяч у москвичей забил Георгий Мелкадзе, который сегодня на скамейке запасных "Сочи".

—