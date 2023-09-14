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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Сочи
Прогнозы 73
Спартак Москва 93.2% (68)
X 5.5% (4)
Сочи 1.4% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Москва
Ничья
Сочи
1.68
4.50
5.30
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Сочи

История личных встреч

Спартак Москва
Сочи

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

WЗКР
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
КPП
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМК
7:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

20
3

Голов в среднем за матч

2.86
0.6

Среднее время на гол

31
150

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.71

Среднее время на гол

75
126

Всего голов

26
8

Голов в среднем за матч

2.17
0.67

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

41
135

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонгонда Тео 3 0.43
Промес Квинси 2 0.29
Соболев Александр Сергеевич 2 0.29
Хлусевич Даниил 2 0.29
Игнатов Михаил 1 0.14
Мозес Виктор 1 0.14
Медина Хесус 1 0.14
Мартинс Кристофер 0 0
Литвинов Руслан 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 3 0.43
Силвейра Мигел 1 0.14
Джорджевич Лука 1 0.14
Медведев Юрий II 1 0.14
Дркушич Ваня 1 0.14
Нобоа Кристиан 1 (1) 0.14
Маргасов Тимофей 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 3 0
Умяров Наиль 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Селихов Александр 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Медина Хесус 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джорджевич Лука 3 0
Алвес Марсело 1 1
Юсупов Артур 2 0
Миладинович Иван 2 0
Нобоа Кристиан 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Батырев Амир 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
6
Спартак Москва
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сочи
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
50%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
4
57%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
5
42%
3
33%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
3
30%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Зенит 1:3
Урал - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Рубин - Спартак Москва 1:4 Спартак Москва - Балтика 2:1 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Спартак Москва - Нефтчи 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3
Сочи
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Оренбург - Сочи 3:0 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Ростов 4:0
ЦСКА Москва - Сочи 3:1 Оренбург - Сочи 2:0 Сочи - Ахмат 1:2 Краснодар - Сочи 2:0 Факел - Сочи 1:3 Сочи - Балтика 2:0 Краснодар - Сочи 2:2 Сочи - Енисей 5:2 Сочи - ФДС Виста 2:1 Сочи - Ленинградец 4:1 Урал - Сочи 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Пари НН - Сочи 4:0 Сочи - Ростов 1:0 Локомотив Москва - Сочи 3:0 Сочи - Торпедо Москва 3:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Сочи

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 12 14
5.
Урал
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
8.
Ахмат
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
10.
Пари НН
 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Ростов
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12.
Сочи
 Заявка 7 2 0 5 8 - 11 6
13.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
16.
Балтика
 Заявка 7 1 0 6 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
14.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
15.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 2
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2023, осталось 2 дня 10 часов 1 минуту.



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    • Прогнозы 73
    Спартак Москва 93.2% (68)
    X 5.5% (4)
    Сочи 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Сочи
    1.68
    4.50
    5.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Сочи

    Исход игры
    Спартак Москва
    93.2% (68)
    Ничья
    5.5% (4)
    Сочи
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.67% (37)
    Меньше
    38.33% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (35)
    Нет
    41.67% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    30.1% (22)
    2:0 Спартак Москва
    21.9% (16)
    1:0 Спартак Москва
    8.2% (6)
    3:1 Спартак Москва
    8.2% (6)
    3:0 Спартак Москва
    4.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
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