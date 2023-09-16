Тур: 8. Стадион: Ростех Арена.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Галоян
Артур
40
Вахания
Илья
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Остойич ИванЗащитник
- Защитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
10 Казаев ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Цулая МихаилВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Кирш ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Балтика
Ростов
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.29
|Энрикес Анхело
|1
|0.14
|Гузина Гедеон
|1
|0.14
|Пряхин Сергей
|1
|0.14
|Кузьмин Максим
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.43
|Осипенко Максим
|1
|0.14
|Голенков Егор
|1
|0.14
|Тугарев Роман
|1
|0.14
|Лангович Андрей
|1
|0.14
|Уткин Даниил
|0
|0
|Вахания Илья
|0
|0
|Мохеби Мохаммад
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радмановац Никола
|2
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тугарев Роман
|1
|1
|Байрамян Хорен
|2
|0
|Акбашев Роман
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Миронов Алексей
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Прохин Данила
|1
|0
|Мохеби Мохаммад
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Балтика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
0
6
Балтика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
67%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
4
29%
3
20%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1
Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2
Ростов
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0
Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2
Результаты матчей
Балтика
Ростов
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Балтика
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 11
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 12
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|16.
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 8
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Динамо Москва
|Смолов Фёдор
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика 0:0 Ростов
Исход игры
Балтика
32.9% (47)
Ничья
39.2% (56)
Ростов
28% (40)
Тотал 2.5
Больше
28% (35)
Меньше
72% (90)
Обе команды забьют
Да
66.4% (83)
Нет
33.6% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (50)
1:0 Балтика
13.3% (19)
2:1 Балтика
12.6% (18)
0:1 Ростов
11.2% (16)
1:2 Ростов
7.7% (11)
2:0 Балтика
1.4% (2)
0:2 Ростов
1.4% (2)
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