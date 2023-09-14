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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: .
Балтика
 
Позже
Ростов
Прогнозы 67
Балтика 29.9% (20)
X 34.3% (23)
Ростов 35.8% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Ростов
3.20
3.60
3.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Балтика
Ростов

История личных встреч

Балтика
Ростов

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаев Тамерлан 2 0.29
Энрикес Анхело 1 0.14
Гузина Гедеон 1 0.14
Пряхин Сергей 1 0.14
Кузьмин Максим 0 0
Лазарев Владислав 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 3 (1) 0.43
Осипенко Максим 1 0.14
Голенков Егор 1 0.14
Тугарев Роман 1 0.14
Лангович Андрей 1 0.14
Уткин Даниил 0 0
Вахания Илья 0 0
Мохеби Мохаммад 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 2 0
Дудиев Аслан 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тугарев Роман 1 1
Байрамян Хорен 2 0
Акбашев Роман 2 0
Комличенко Николай 2 0
Миронов Алексей 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Терентьев Денис 1 0
Уткин Даниил 1 0
Прохин Данила 1 0
Мохеби Мохаммад 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты матчей

Балтика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Балтика
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

0
6
Балтика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
67%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
4
29%
3
20%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Локомотив Москва - Балтика 3:2 Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1
Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2 Балтика - Кубань 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0 Балтика - Уфа 3:2
Ростов
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ростов - Динамо Москва 1:2 Ростов - Локомотив Москва 2:1 Пари НН - Ростов 1:0 Сочи - Ростов 4:0
Ростов - Рубин 3:0 Урал - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 5:1 Ростов - Зенит 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Ростов - Факел 2:1 Факел - Ростов 1:0 Ростов - Факел 3:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Черноморец Нв - Ростов 1:4 Ростов - Форте 4:2 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Ростов - Ахмат 3:2 Краснодар - Ростов 3:0 Сочи - Ростов 1:0 Ростов - Факел 0:2

Результаты матчей

Балтика
Ростов

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Балтика
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 12 14
5.
Урал
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
8.
Ахмат
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
10.
Пари НН
 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Ростов
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12.
Сочи
 Заявка 7 2 0 5 8 - 11 6
13.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
16.
Балтика
 Заявка 7 1 0 6 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
14.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
15.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 2
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 67
    Балтика 29.9% (20)
    X 34.3% (23)
    Ростов 35.8% (24)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Ростов
    3.20
    3.60
    3.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика - Ростов

    Исход игры
    Балтика
    29.9% (20)
    Ничья
    34.3% (23)
    Ростов
    35.8% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.87% (21)
    Меньше
    66.13% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    67.74% (42)
    Нет
    32.26% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.8% (22)
    2:1 Балтика
    14.9% (10)
    0:1 Ростов
    13.4% (9)
    1:2 Ростов
    11.9% (8)
    1:0 Балтика
    10.4% (7)
    0:2 Ростов
    3% (2)
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