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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 72
Ахмат 13.9% (10)
X 37.5% (27)
Краснодар 48.6% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ахмат
Ничья
Краснодар
3.35
3.70
2.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ахмат
Краснодар

История личных встреч

Ахмат
Краснодар

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед

28 матчей

35.7%
14.3%
50%
10 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:2
К
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

0.93
1.43

Среднее время на гол

96
63

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.79
1.14

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.36
1.29

Тотал матчей

2.5
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
5
Больше 18%
Меньше 82%
23

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 3 (3) 0.43
Тимофеев Артём 2 0.29
Ильин Владимир 2 0.29
Бериша Бернард 1 0.14
Камило Рейжерс 1 0.14
Агаларов Гамид 1 (1) 0.14
Тодорович Дарко 0 0
Диванович Заим 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 4 (3) 0.57
Кордоба Джон 3 0.43
Батчи Жоау 1 0.14
Кайо Панталеао 1 0.14
Ахметов Ильзат 1 0.14
Черников Александр 1 0.14
Олаcа Лукас 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей 2 1
Челикович Ясмин 3 0
Шелия Гиорги 2 0
Тимофеев Артём 2 0
Камилов Владислав 2 0
Быстров Марат 0 1
Ильин Владимир 1 0
Швец Антон 1 0
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Харин Евгений 1 0
Волков Владислав II 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 3 0
Черников Александр 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Олаcа Лукас 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Олусегун Джуниор 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Краснодар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
Ахмат
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Краснодар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
11
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
5
50%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0
Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1
Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0

Результаты матчей

Ахмат
Краснодар

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 12 14
5.
Урал
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
8.
Ахмат
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
10.
Пари НН
 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Ростов
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12.
Сочи
 Заявка 7 2 0 5 8 - 11 6
13.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
16.
Балтика
 Заявка 7 1 0 6 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
14.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
15.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 2
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2023, осталось 2 дня 7 часов 31 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 72
    Ахмат 13.9% (10)
    X 37.5% (27)
    Краснодар 48.6% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Краснодар
    3.35
    3.70
    2.50
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Краснодар

    Исход игры
    Ахмат
    13.7% (10)
    Ничья
    38.4% (28)
    Краснодар
    47.9% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (33)
    Меньше
    50% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (55)
    Нет
    16.67% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.1% (22)
    1:2 Краснодар
    28.8% (21)
    0:1 Краснодар
    11% (8)
    2:1 Ахмат
    6.8% (5)
    1:3 Краснодар
    4.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.1% (3)
    0:2 Краснодар
    2.7% (2)
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