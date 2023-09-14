Тур: 8. Стадион: Ахмат-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Ромащенко Мирослав
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ахмат
Краснодар
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 11 побед
28 матчей
35.7%
14.3%
50%
10 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
0.93
1.43
Среднее время на гол
96
63
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.79
1.14
Среднее время на гол
50
78
Всего голов
38
36
Голов в среднем за матч
1.36
1.29
Тотал матчей
2.5
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|3 (3)
|0.43
|Тимофеев Артём
|2
|0.29
|Ильин Владимир
|2
|0.29
|Бериша Бернард
|1
|0.14
|Камило Рейжерс
|1
|0.14
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|0.14
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Диванович Заим
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|4 (3)
|0.57
|Кордоба Джон
|3
|0.43
|Батчи Жоау
|1
|0.14
|Кайо Панталеао
|1
|0.14
|Ахметов Ильзат
|1
|0.14
|Черников Александр
|1
|0.14
|Олаcа Лукас
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей
|2
|1
|Челикович Ясмин
|3
|0
|Шелия Гиорги
|2
|0
|Тимофеев Артём
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Быстров Марат
|0
|1
|Ильин Владимир
|1
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
|Волков Владислав II
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Джон
|3
|0
|Черников Александр
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Олусегун Джуниор
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Краснодар
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Ахмат
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Краснодар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
10
11
8 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
5
50%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
8
2
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Урал - Ахмат 0:1 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Оренбург 4:0
Пари НН - Ахмат 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Сочи - Ахмат 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Зенит - Ахмат 2:0 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Ахмат - Зенит-2 4:2 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Ростов - Ахмат 3:2 Ахмат - Химки 3:0 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Краснодар - Спартак Москва 2:0 Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1
Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1 Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0
Результаты матчей
Ахмат
Краснодар
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 12
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 8
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
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|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (3)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Краснодар
Исход игры
Ахмат
13.7% (10)
Ничья
38.4% (28)
Краснодар
47.9% (35)
Тотал 2.5
Больше
50% (33)
Меньше
50% (33)
Обе команды забьют
Да
83.33% (55)
Нет
16.67% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (22)
1:2 Краснодар
28.8% (21)
0:1 Краснодар
11% (8)
2:1 Ахмат
6.8% (5)
1:3 Краснодар
4.1% (3)
2:2 Ничья
4.1% (3)
0:2 Краснодар
2.7% (2)
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