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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: .
ЦСКА Москва
1:2
Второй тайм: 59'
Крылья Советов
0'
0:1
2' Гол
Рассказов Николай
0:2
22' Гол
Салтыков Никита
31' Желтая карточка
Ломаев Иван
1:2
32' Пенальти
Заболотный Антон
37' Желтая карточка
Виллиан
40' Желтая карточка
Зделар Саша
Интервью Милана Гайича в перерыв...
1:2. Гол с пенальти Антона Забол...
0:2. Гол Никиты Салтыкова (видео...
0:1. Гол Николая Рассказова (вид...

Ход матча

2'
0:1
Рассказов Николай
21'
Агапов Илья
Мойзес Роберто
 
22'
0:2
Салтыков Никита
(Рахманович Амар)
31'
 
Ломаев Иван
32'
Заболотный Антон
1:2
37'
Виллиан
 
40'
Зделар Саша
 
46'
Файзуллаев Аббосбек
Давила Виктор
 
46'
Мухин Максим
Кучаев Константин
 
Прогнозы 164
ЦСКА Москва 75% (123)
X 10.4% (17)
Крылья Советов 14.6% (24)
0
выиграет Крылья Советов, со счетом 1:2
вот так!
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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ЦСКА Москва
Ничья
Крылья Советов
4.60
4.70
4.94
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Роберто
2
Келлвен
Дуглас
5
Зделар
Саша
20
Кучаев
Константин
22
Гайич
Милан
III
10
Обляков
Иван
91
Заболотный
Антон
7
Давила
Виктор
1
Ломаев
Иван
4
Солдатенков
Александр
24
Евгеньев
Роман
23
Бейл
Гленн
15
Рассказов
Николай
22
Костанца
Фернандо
20
Рахманович
Амар
6
Бабкин
Сергей
5
Горшков
Юрий
73
Шитов
Владислав
14
Салтыков
Никита
ЦСКА Москва
3-4-3
Крылья Советов
3-5-2

История личных встреч

ЦСКА Москва
Крылья Советов

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

29 матчей

82.8%
10.3%
6.9%
24 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.8%
44.8%
10.4%
13 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.6%
31%
10.4%
17 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:0
К
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ТМК
2:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМС
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

2.19
1.69

Среднее время на гол

41
53

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.54
0.56

Среднее время на гол

167
160

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

1.45
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

62
84

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 5 (1) 0.63
Чалов Фёдор 4 (4) 0.5
Мухин Максим 2 0.25
Рядно Михаил 1 0.13
Мойзес Роберто 1 0.13
Гайич Милан III 1 0.13
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салтыков Никита 3 0.38
Гарре Бенхамин 3 (1) 0.38
Рассказов Николай 2 0.25
Бабкин Сергей 2 0.25
Костанца Фернандо 2 (1) 0.25
Ежов Роман 1 (1) 0.13
Шитов Владислав 1 0.13
Карпицкий Егор 1 0.13
Рахманович Амар 1 0.13
Зотов Георгий 1 0.13
Бейл Гленн 1 0.13
Хубулов Владимир 1 0.13
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 4 0
Заболотный Антон 2 0
Зделар Саша 2 0
Мойзес Роберто 2 0
Гайич Милан III 0 1
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Мухин Максим 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 2 1
Костанца Фернандо 3 0
Ломаев Иван 2 0
Солдатенков Александр 1 0
Ежов Роман 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Салтыков Никита 1 0
Рахманович Амар 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Крылья Советов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
2
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
13
ЦСКА Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Крылья Советов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
23%
4
24%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Крылья Советов

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
3
1
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
5
2
3
4
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Крылья Советов
 2:1 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
3.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 13 15
4.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5.
Урал
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
ЦСКА Москва
 1:2 Заявка 8 3 2 3 15 - 12 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
9.
Ахмат
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
10.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
11.
Ростов
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12.
Сочи
 Заявка 7 2 0 5 8 - 11 6
13.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
16.
Балтика
 Заявка 7 1 0 6 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 2:1 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
ЦСКА Москва
 1:2 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Крылья Советов
 2:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
7.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
8.
ЦСКА Москва
 1:2 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
11.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
14.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
15.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Динамо Москва Смолов Фёдор 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 2
Факел Божин Сергей 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Ломаев снова рискованно пошел на мяч. Сыграл он руками по мячу, едва снова на зарядив в голову одному из соперников. Было очень опасно и рискованно. 
  • 58'
    Мухину позволили с линии штрафной пробить по воротам соперники, но от ноги игрока ЦСКА снаряд ушел значительно выше цели. Не повезло!
  • Анонс
    57'
    Сегодня в рамках поединка восьмого тура РПЛ запланировано еще три встречи. Это матч "Ахмат" - "Краснодар", "Спартак" - "Сочи" и "Балтика" - "Ростов". Каждая из игр обещает стать интересной.
  • 56'
    ЦСКА начинает все-таки добавлять. В первом тайме подопечные Федотова выглядели крайне робко, но сейчас действуют здорово, однако сравнять счет в матче пока не могут. 
  • 55'
    Коллективными усилиями отбивается самарский коллектив. Уже несутся гости вперед, пытаясь оглушить соперника контратакой, но даже до подачи дело в итоге не доходит. 
  • Угловой
    54'
    Цепляется на правом фланге сейчас за мяч Заболотный, который выполняет прострел с правого края, но попадает в ногу защитнику, зарабатывая угловой. 
  • Офсайд
    53'
    Шитов в офсайде на левом фланге оказался. В прорыв его партнеры по команде отправили, но игрок действительно во "вне игры" забрался. 
  • Судья
    51'
    Кстати говоря, еще и на руку Костанцы нам намекают в штрафной площади "Крыльев Советов". Судья Любимов берет паузу и случает своих помощников. Но нет, можно игру продолжать, по мнению рефери. 
  • Опасный момент
    50'
    МОМЕНТИЩЕ! Угловой ЦСКА заработал. Подача с правого края, и Агапов скидывает сферу на дальнюю штангу, где Набабкин, пытаясь внести снаряд в сетку, подыгрывает себе рукой! Но даже так не забивает!
  • 48'
    ЦСКА в первом тайме сыграл не самым лучшим образом, а потому две замены сделал Федотов в перерыве. Интересно, что Фёдор Чалов пошел разминаться только сейчас. 
  • Замена
    47'
    Мухин вместо Кучаева вышел. Файзуллаев сменил Давилу в составе ЦСКА, Двойная замена в составе "армейцев" произошла. Без ротаций у "Крыльев Советов". 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в Москве. Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:2. Впереди пока "Крылья Советов". Немного отдохнем и снова продолжим игру. 
  • 45'
    Заболотный тянулся к мячу после передачи с правого края, но нанести выстрел по рамке соперника он не сумел. Немного до сферы на добрался. 
  • 45'
    Пытается самарский коллектив забить еще один гол, чтобы восстановить статус-кво в матче, но удар Шитова с дальней дистанции блокируется защитником. 
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    • 45'
      У Шитова слегка поехала нога сейчас. В итоге все же нанес он удар по воротам соперника, но намного выше цели сферу послал. Акинфеев контролировал. 
    • Дополнительное время
      45'
      Но пока с газона четвертый номер самарского коллектива поднялся. Стало быть, встречу он продолжит. Ну, а главный арбитр встречи компенсирует шесть минут у нас тем временем.
    • Травма, повреждение
      44'
      Не так много времени остается соперникам в первом тайме играть. Пока же Солдатенков присел на газон. Травму он получил, судя по всему. Ждем, что скажут врачи. 
    • Судья
      42'
      Против Келлвена правила нарушают сейчас самарцы. Обращал на это внимание и Заболотный, но судьи не обратили на этот эпизод никакого внимания. 
    • 41'
      Рассказов с правого края направлял мяч в центр, но Давила сумел в обороне отработать и выбить мяч за пределы футбольного газона. Умеет же!
    • Анонс
      40'
      Порядка 7000 фанатов сегодня на "ВЭБ Арене". Не слишком много поклонников, но поддержка ощутимая. Есть и болельщики "Крыльев" на трибунах. 
    • Желтая карточка
      39'
      Зделар сейчас в борьбе нарушил правила против Салтыкова, и в руках Любимова снова мы видим желтый цвет. 2:1 по "горчичникам" к этой минуте.
    • 38'
      10:7 у нас по фолам к этой минуте. Впереди игроки ЦСКА, которые часто слишком необоснованно нарушают правила. "Армейцы" грубы в этом матче.
    • Желтая карточка
      36'
      Виллиан снес Шитова сейчас на газон, нанеся травму сопернику. Роша получает от рефери карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока ЦСКА. 
    • 35'
      Последняя 10-минутка в первом тайме пошла у нас. ЦСКА начинает добавлять и уже прессингует соперника на его половине поля. Мне кажется, что рано или поздно это принесет свои плоды. 
    • 34'
      Пятый свой гол в сезоне, получается, забивает Заболотный, и первый с 11-метровой отметки. Но сегодня нет в основе Чалова, и на первый план выходит именно Антон. 
    • Пенальти
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗАБОЛОТНЫЙ! 1:2!
      Очень мощным получился удар по воротам у Заболотного. Угадал направление выстрела соперника Ломаев и даже отбил мяч, но тот от рук голкипера спланировал в ворота! ЦСКА возвращает интригу в матч!
    • Желтая карточка
      31'
      Готовится Антон Заболотный сейчас пробить с 11-метровой отметки. Именно у Антона будет шанс отметиться первым забитым голом у ЦСКА. Ломаев за свой фол, кстати говоря, карточку получил. 
    • Пенальти!
      30'
      Ага, даже так! Не добрался до снаряда Ломаев в том эпизоде при розыгрыше углового игроками ЦСКА. В итоге судья увидел все на повторе и назначил 11-метровый удар в ворота "Крыльев Советов". 
    • Видеоповтор
      29'
      Артем Любимов пойдет смотреть эпизод с возможным нарушением. Судьи "ВАР" его направляют в монитору. Посмотрим, что решит главный арбитр встречи. 
    • Травма, повреждение
      28'
      Давила выполнял сейчас передачу с левого края. Ломаев вышел из ворот и забрал снаряд в перчатки, параллельным курсом заехав по лицу Виллиану. Игрок ЦСКА пока лежит на газоне и игру продолжить не может. 
    • Угловой
      27'
      Рассказов уже в обороне отработал. Против соперника в подкате 15-й номер самарцев сыграл, выбив сферу за лицевую линию. На угловой. 
    • 25'
      ЦСКА играет очень плохо. В обороне валится команда, в атаке ничего не получается у "армейцев". Моментов нет, а звенообразующие футболисты как будто не понимают друг друга и играют между собой впервые. 
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЛТЫКОВ! 0:2!
      Ужасная игра ЦСКА и снова обрезка в обороне! И кто бы мог подумать, что Кучаев допустит такую осечку. Заигрался он на своей половине поля и под прессингом соперников потерял снаряд. На Салтыкова последовал тут же пас. Игрок вышел на свидание с Акинфеевым и просто катнул мяч в левый угол! Расстрел!
    • Замена
      23'
      Агапов сейчас вместо Мойзеса на поле в составе ЦСКА появился. Ротация вынужденного характера произошла в стане "армейцев". 
    • Травма, повреждение
      22'
      Показал все-таки в сторону скамейки Мойзес, что продолжать встречу он не может. Испытывает игрок дискомфорт в колене и доиграть матч не сможет. Уже готовит замену Федотов. 
    • 21'
      Обляков сейчас в борьбе с соперником получил удар по ноге. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета для нарушителя из самарской команды, но судья предпочел заиграть этот момент. 
    • 20'
      Рассказов получил мяч на левом краю штрафной, но слишком затянул он с передачей, так и не сумел выполнить нацеленную передачу в сторону одного из партнеров. 
    • 19'
      Подача с левого края на ближнюю штангу, Солдатенков падает на газон, но все с ним обходится хорошо. Пенальти нет, как и травмы у игрока. 
    • Угловой
      18'
      Ну, все с игроками в порядке, продолжат они игру. ЦСКА вновь отбивается после очередного наступления соперника. Пока ничего не может ЦСКА придумать, а оппонент снова угловой зарабатывает. 
    • 17'
      Мойзес пока что лежит на газоне, и не может подняться. Заморозка для левого колена применяется. Шитов поднялся с газона, но также прихрамывает он. 
    • Травма, повреждение
      16'
      Шитова неаккуратно сейчас Мойзес атаковал. В итоге неудачный подкат привел к тому, что футболист ЦСКА и сам упал неудачно, получив повреждение. Там проблемы с коленом у защитника "армейцев".
    • 15'
      В мрачном настроении Федотов пребывает. Похаживает по бровке наставник ЦСКА. Три встречи кряду "армейцы" не побеждают в рамках РПЛ, забивая в рамку соперника первыми. Может, сегодня все поменяется. 
    • Опасный момент
      14'
      После навеса с правого края Евгеньев головой наносил удар по воротам Акинфеева, но мяч полетел значительно выше и правее цели. Но снова не уследили за соперником "армейцы". 
    • Угловой
      12'
      "Армейцы" сейчас у своих ворот отработали. Выбивает Виллиан мяч на угловой. Готовятся самарцы исполнить стандарт с правого края. Смотрим. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Горшков оказался на газоне. В столкновении с Келлвеном он оказался на футбольном газон. Пока что в отборе грубовато действует армейский коллектив. 
    • 10'
      Кучаеву не удалось с левого края выполнить подачу в центр штрафной. На подборе был Мойзес, чей прострел также не достиг своего адресата. 
    • 9'
      Роша получил сейчас мяч на правом фланге, после чего попытался выполнить навес в штрафную соперника, но никто из партнеров до снаряда не добрался до этого навеса. 
    • 7'
      Костанца с правого края, от лицевой линии простреливал мяч в штрафную, но до снаряда первым добрался защитник ЦСКА, да и мяч, как оказалось, все же пределы поля уже покинул.
    • 6'
      И продолжает самарский коллектив нестись вперед. Рассказов с правого края выполнял подачу в центр штрафной, но Мойзес головой отбил мяч в сторону. 
    • 5'
      Вот так, пропускает быстрый гол ЦСКА. Теперь подопечным Федотова как-то нужно отреагировать на пропущенный мяч. Кучаев несется вперед, и с линии штрафной прямо по позиции вратаря выстреливает. 
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАССКАЗОВ! 0:1!
      В восьмом матче подряд в матчах РПЛ ЦСКА пропускает! После подачи в штрафную ЦСКА Костанца попытался переправить мяч в сетку, но Акинфеев выручил свою команду, а на добивании на дальней штанге первым оказался Рассказов! Сфера в воротах!
    • 2'
      Футболисты ЦСКА вышли сегодня на поле в красно-синих цветах, в то время, как игроки "Крыльев Советов" предстали на футбольной арене в белых футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча на "ВЭБ Арене" стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:2 Крылья Советов

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    75% (123)
    Ничья
    10.4% (17)
    Крылья Советов
    14.6% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.31% (90)
    Меньше
    29.69% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    75.78% (97)
    Нет
    24.22% (31)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    40.9% (67)
    1:0 ЦСКА Москва
    7.9% (13)
    2:0 ЦСКА Москва
    7.9% (13)
    1:1 Ничья
    7.3% (12)
    3:1 ЦСКА Москва
    4.9% (8)
    1:2 Крылья Советов
    3% (5)
    3:0 ЦСКА Москва
    3% (5)
    3:2 ЦСКА Москва
    1.2% (2)
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