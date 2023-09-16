Шитов в офсайде на левом фланге оказался. В прорыв его партнеры по команде отправили, но игрок действительно во "вне игры" забрался.

Цепляется на правом фланге сейчас за мяч Заболотный, который выполняет прострел с правого края, но попадает в ногу защитнику, зарабатывая угловой.

Коллективными усилиями отбивается самарский коллектив. Уже несутся гости вперед, пытаясь оглушить соперника контратакой, но даже до подачи дело в итоге не доходит.

ЦСКА начинает все-таки добавлять. В первом тайме подопечные Федотова выглядели крайне робко, но сейчас действуют здорово, однако сравнять счет в матче пока не могут.

Сегодня в рамках поединка восьмого тура РПЛ запланировано еще три встречи. Это матч "Ахмат" - "Краснодар", "Спартак" - "Сочи" и "Балтика" - "Ростов". Каждая из игр обещает стать интересной.

Мухину позволили с линии штрафной пробить по воротам соперники, но от ноги игрока ЦСКА снаряд ушел значительно выше цели. Не повезло!

Ломаев снова рискованно пошел на мяч. Сыграл он руками по мячу, едва снова на зарядив в голову одному из соперников. Было очень опасно и рискованно.

Мухин вместо Кучаева вышел. Файзуллаев сменил Давилу в составе ЦСКА, Двойная замена в составе "армейцев" произошла. Без ротаций у "Крыльев Советов".

ЦСКА в первом тайме сыграл не самым лучшим образом, а потому две замены сделал Федотов в перерыве. Интересно, что Фёдор Чалов пошел разминаться только сейчас.

МОМЕНТИЩЕ! Угловой ЦСКА заработал. Подача с правого края, и Агапов скидывает сферу на дальнюю штангу, где Набабкин, пытаясь внести снаряд в сетку, подыгрывает себе рукой! Но даже так не забивает!

Кстати говоря, еще и на руку Костанцы нам намекают в штрафной площади "Крыльев Советов". Судья Любимов берет паузу и случает своих помощников. Но нет, можно игру продолжать, по мнению рефери.

Пытается самарский коллектив забить еще один гол, чтобы восстановить статус-кво в матче, но удар Шитова с дальней дистанции блокируется защитником.

Заболотный тянулся к мячу после передачи с правого края, но нанести выстрел по рамке соперника он не сумел. Немного до сферы на добрался.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 1:2. Впереди пока "Крылья Советов". Немного отдохнем и снова продолжим игру.

Последняя 10-минутка в первом тайме пошла у нас. ЦСКА начинает добавлять и уже прессингует соперника на его половине поля. Мне кажется, что рано или поздно это принесет свои плоды.

Виллиан снес Шитова сейчас на газон, нанеся травму сопернику. Роша получает от рефери карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока ЦСКА.

10:7 у нас по фолам к этой минуте. Впереди игроки ЦСКА, которые часто слишком необоснованно нарушают правила. "Армейцы" грубы в этом матче.

Зделар сейчас в борьбе нарушил правила против Салтыкова, и в руках Любимова снова мы видим желтый цвет. 2:1 по "горчичникам" к этой минуте.

Порядка 7000 фанатов сегодня на "ВЭБ Арене". Не слишком много поклонников, но поддержка ощутимая. Есть и болельщики "Крыльев" на трибунах.

Рассказов с правого края направлял мяч в центр, но Давила сумел в обороне отработать и выбить мяч за пределы футбольного газона. Умеет же!

Против Келлвена правила нарушают сейчас самарцы. Обращал на это внимание и Заболотный, но судьи не обратили на этот эпизод никакого внимания.

Не так много времени остается соперникам в первом тайме играть. Пока же Солдатенков присел на газон. Травму он получил, судя по всему. Ждем, что скажут врачи.

Но пока с газона четвертый номер самарского коллектива поднялся. Стало быть, встречу он продолжит. Ну, а главный арбитр встречи компенсирует шесть минут у нас тем временем.

У Шитова слегка поехала нога сейчас. В итоге все же нанес он удар по воротам соперника, но намного выше цели сферу послал. Акинфеев контролировал.

34' Пятый свой гол в сезоне, получается, забивает Заболотный, и первый с 11-метровой отметки. Но сегодня нет в основе Чалова, и на первый план выходит именно Антон.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЗАБОЛОТНЫЙ! 1:2!

Очень мощным получился удар по воротам у Заболотного. Угадал направление выстрела соперника Ломаев и даже отбил мяч, но тот от рук голкипера спланировал в ворота! ЦСКА возвращает интригу в матч!

31' Готовится Антон Заболотный сейчас пробить с 11-метровой отметки. Именно у Антона будет шанс отметиться первым забитым голом у ЦСКА. Ломаев за свой фол, кстати говоря, карточку получил.

30' Ага, даже так! Не добрался до снаряда Ломаев в том эпизоде при розыгрыше углового игроками ЦСКА. В итоге судья увидел все на повторе и назначил 11-метровый удар в ворота "Крыльев Советов".

29' Артем Любимов пойдет смотреть эпизод с возможным нарушением. Судьи "ВАР" его направляют в монитору. Посмотрим, что решит главный арбитр встречи.

28' Давила выполнял сейчас передачу с левого края. Ломаев вышел из ворот и забрал снаряд в перчатки, параллельным курсом заехав по лицу Виллиану. Игрок ЦСКА пока лежит на газоне и игру продолжить не может.

27' Рассказов уже в обороне отработал. Против соперника в подкате 15-й номер самарцев сыграл, выбив сферу за лицевую линию. На угловой.

25' ЦСКА играет очень плохо. В обороне валится команда, в атаке ничего не получается у "армейцев". Моментов нет, а звенообразующие футболисты как будто не понимают друг друга и играют между собой впервые.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЛТЫКОВ! 0:2!

Ужасная игра ЦСКА и снова обрезка в обороне! И кто бы мог подумать, что Кучаев допустит такую осечку. Заигрался он на своей половине поля и под прессингом соперников потерял снаряд. На Салтыкова последовал тут же пас. Игрок вышел на свидание с Акинфеевым и просто катнул мяч в левый угол! Расстрел!

23' Агапов сейчас вместо Мойзеса на поле в составе ЦСКА появился. Ротация вынужденного характера произошла в стане "армейцев".

22' Показал все-таки в сторону скамейки Мойзес, что продолжать встречу он не может. Испытывает игрок дискомфорт в колене и доиграть матч не сможет. Уже готовит замену Федотов.

21' Обляков сейчас в борьбе с соперником получил удар по ноге. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета для нарушителя из самарской команды, но судья предпочел заиграть этот момент.

20' Рассказов получил мяч на левом краю штрафной, но слишком затянул он с передачей, так и не сумел выполнить нацеленную передачу в сторону одного из партнеров.

19' Подача с левого края на ближнюю штангу, Солдатенков падает на газон, но все с ним обходится хорошо. Пенальти нет, как и травмы у игрока.

18' Ну, все с игроками в порядке, продолжат они игру. ЦСКА вновь отбивается после очередного наступления соперника. Пока ничего не может ЦСКА придумать, а оппонент снова угловой зарабатывает.

17' Мойзес пока что лежит на газоне, и не может подняться. Заморозка для левого колена применяется. Шитов поднялся с газона, но также прихрамывает он.

16' Шитова неаккуратно сейчас Мойзес атаковал. В итоге неудачный подкат привел к тому, что футболист ЦСКА и сам упал неудачно, получив повреждение. Там проблемы с коленом у защитника "армейцев".

15' В мрачном настроении Федотов пребывает. Похаживает по бровке наставник ЦСКА. Три встречи кряду "армейцы" не побеждают в рамках РПЛ, забивая в рамку соперника первыми. Может, сегодня все поменяется.

14' После навеса с правого края Евгеньев головой наносил удар по воротам Акинфеева, но мяч полетел значительно выше и правее цели. Но снова не уследили за соперником "армейцы".

12' "Армейцы" сейчас у своих ворот отработали. Выбивает Виллиан мяч на угловой. Готовятся самарцы исполнить стандарт с правого края. Смотрим.

11' Горшков оказался на газоне. В столкновении с Келлвеном он оказался на футбольном газон. Пока что в отборе грубовато действует армейский коллектив.

10' Кучаеву не удалось с левого края выполнить подачу в центр штрафной. На подборе был Мойзес, чей прострел также не достиг своего адресата.

9' Роша получил сейчас мяч на правом фланге, после чего попытался выполнить навес в штрафную соперника, но никто из партнеров до снаряда не добрался до этого навеса.

7' Костанца с правого края, от лицевой линии простреливал мяч в штрафную, но до снаряда первым добрался защитник ЦСКА, да и мяч, как оказалось, все же пределы поля уже покинул.

6' И продолжает самарский коллектив нестись вперед. Рассказов с правого края выполнял подачу в центр штрафной, но Мойзес головой отбил мяч в сторону.

5' Вот так, пропускает быстрый гол ЦСКА. Теперь подопечным Федотова как-то нужно отреагировать на пропущенный мяч. Кучаев несется вперед, и с линии штрафной прямо по позиции вратаря выстреливает.

3' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАССКАЗОВ! 0:1!

В восьмом матче подряд в матчах РПЛ ЦСКА пропускает! После подачи в штрафную ЦСКА Костанца попытался переправить мяч в сетку, но Акинфеев выручил свою команду, а на добивании на дальней штанге первым оказался Рассказов! Сфера в воротах!

2' Футболисты ЦСКА вышли сегодня на поле в красно-синих цветах, в то время, как игроки "Крыльев Советов" предстали на футбольной арене в белых футболках и синих трусах.