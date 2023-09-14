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  4. Премьер-лига 2023-2024

РОССИЯ: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 88
ЦСКА Москва 75% (66)
X 12.5% (11)
Крылья Советов 12.5% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ЦСКА Москва
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Крылья Советов
3.85
5.00
5.00
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Крылья Советов

История личных встреч

ЦСКА Москва
Крылья Советов

25 матчей

96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

29 матчей

82.8%
10.3%
6.9%
24 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.8%
44.8%
10.4%
13 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.6%
31%
10.4%
17 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:0
К
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ТМК
2:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМС
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

2.19
1.69

Среднее время на гол

41
53

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.54
0.56

Среднее время на гол

167
160

Всего голов

42
31

Голов в среднем за матч

1.45
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

62
84

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 4 0.57
Чалов Фёдор 4 (4) 0.57
Мухин Максим 2 0.29
Рядно Михаил 1 0.14
Мойзес Роберто 1 0.14
Гайич Милан III 1 0.14
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарре Бенхамин 3 (1) 0.43
Салтыков Никита 2 0.29
Бабкин Сергей 2 0.29
Костанца Фернандо 2 (1) 0.29
Ежов Роман 1 (1) 0.14
Рассказов Николай 1 0.14
Шитов Владислав 1 0.14
Карпицкий Егор 1 0.14
Зотов Георгий 1 0.14
Бейл Гленн 1 0.14
Хубулов Владимир 1 0.14
Рахманович Амар 1 0.14
Солдатенков Александр 0 0
Витюгов Максим 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 3 0
Заболотный Антон 2 0
Мойзес Роберто 2 0
Гайич Милан III 0 1
Зделар Саша 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Мухин Максим 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 2 1
Костанца Фернандо 3 0
Солдатенков Александр 1 0
Ежов Роман 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Барач Матео 1 0
Ломаев Иван 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Салтыков Никита 1 0
Рахманович Амар 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Крылья Советов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
2
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
13
ЦСКА Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Крылья Советов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
23%
4
24%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Крылья Советов

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
3
1
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
5
2
3
4
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Зенит
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
3.
Крылья Советов
 Заявка 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
Динамо Москва
 Заявка 7 4 2 1 15 - 12 14
5.
Урал
 Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
6.
Локомотив Москва
 Заявка 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
8.
Ахмат
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 1 3 12 - 12 10
10.
Пари НН
 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11.
Ростов
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
12.
Сочи
 Заявка 7 2 0 5 8 - 11 6
13.
Рубин
 Заявка 7 1 3 3 9 - 15 6
14.
Оренбург
 Заявка 7 1 2 4 7 - 13 5
15.
Факел
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
16.
Балтика
 Заявка 7 1 0 6 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Краснодар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Пари НН
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
5.
Ростов
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Спартак Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
8.
Зенит
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
9.
Динамо Москва
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Локомотив Москва
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Рубин
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Факел
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Балтика
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Ахмат
 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 8 8
3.
Краснодар
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Локомотив Москва
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
5.
Ахмат
 Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
10.
Пари НН
 Заявка 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Рубин
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
12.
Оренбург
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
13.
Сочи
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
14.
Ростов
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
15.
Факел
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
16.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 6 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 4 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Динамо Москва Тюкавин Константин 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 2
Факел Божин Сергей 4
Оренбург Перес Матиас 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 2
Крылья Советов Бейл Гленн 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2023, осталось 2 дня 5 часов.



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    • Прогнозы 88
    ЦСКА Москва 75% (66)
    X 12.5% (11)
    Крылья Советов 12.5% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Крылья Советов
    3.85
    5.00
    5.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Крылья Советов

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    75% (66)
    Ничья
    12.5% (11)
    Крылья Советов
    12.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.79% (46)
    Меньше
    35.21% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    71.83% (51)
    Нет
    28.17% (20)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    34.1% (30)
    2:0 ЦСКА Москва
    11.4% (10)
    1:1 Ничья
    10.2% (9)
    3:1 ЦСКА Москва
    9.1% (8)
    1:0 ЦСКА Москва
    6.8% (6)
    3:0 ЦСКА Москва
    4.5% (4)
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