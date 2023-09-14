Тур: 8. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Федотов Владимир
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЦСКА Москва
Крылья Советов
25 матчей
96%
4%
24 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
52%
24%
24%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
20%
12%
17 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
175%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
29 матчей
82.8%
10.3%
6.9%
24 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.8%
44.8%
10.4%
13 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.6%
31%
10.4%
17 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
2.19
1.69
Среднее время на гол
41
53
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.54
0.56
Среднее время на гол
167
160
Всего голов
42
31
Голов в среднем за матч
1.45
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 69%
Меньше 31%
9
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
62
84
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|4
|0.57
|Чалов Фёдор
|4 (4)
|0.57
|Мухин Максим
|2
|0.29
|Рядно Михаил
|1
|0.14
|Мойзес Роберто
|1
|0.14
|Гайич Милан III
|1
|0.14
|Обляков Иван
|0
|0
|Гайч Адольфо
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарре Бенхамин
|3 (1)
|0.43
|Салтыков Никита
|2
|0.29
|Бабкин Сергей
|2
|0.29
|Костанца Фернандо
|2 (1)
|0.29
|Ежов Роман
|1 (1)
|0.14
|Рассказов Николай
|1
|0.14
|Шитов Владислав
|1
|0.14
|Карпицкий Егор
|1
|0.14
|Зотов Георгий
|1
|0.14
|Бейл Гленн
|1
|0.14
|Хубулов Владимир
|1
|0.14
|Рахманович Амар
|1
|0.14
|Солдатенков Александр
|0
|0
|Витюгов Максим
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|3
|0
|Заболотный Антон
|2
|0
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Гайич Милан III
|0
|1
|Зделар Саша
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Мухин Максим
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|2
|1
|Костанца Фернандо
|3
|0
|Солдатенков Александр
|1
|0
|Ежов Роман
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Барач Матео
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
|Рахманович Амар
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Крылья Советов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
2
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
13
ЦСКА Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Крылья Советов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
33%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
4
31%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
23%
4
24%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
4
24%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 ЦСКА Москва - Оренбург 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крылья Советов - Факел 3:0 Ахмат - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Балтика 2:1 Рубин - Крылья Советов 2:1
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Зенит 0:1 Крылья Советов - Ростов 5:1 Крылья Советов - Динамо Москва 3:3 Крылья Советов - Балтика 2:3 Ахмат - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Урал 1:1 Рубин - Крылья Советов 2:1 Нефтехимик - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Сокол 1:2 Крылья Советов - Спартак Москва 1:0 Факел - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Урал 3:0 Крылья Советов - Локомотив Москва 1:1 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Зенит 1:5
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Крылья Советов
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
34
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 9
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 12
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 8
|8
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|14.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|15.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
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|Зенит
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|4 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|Динамо Москва
|Тюкавин Константин
|3 (3)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 2
|Факел
|Божин Сергей
|4
|Оренбург
|Перес Матиас
|4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 2
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Крылья Советов
Исход игры
ЦСКА Москва
75% (66)
Ничья
12.5% (11)
Крылья Советов
12.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
64.79% (46)
Меньше
35.21% (25)
Обе команды забьют
Да
71.83% (51)
Нет
28.17% (20)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
34.1% (30)
2:0 ЦСКА Москва
11.4% (10)
1:1 Ничья
10.2% (9)
3:1 ЦСКА Москва
9.1% (8)
1:0 ЦСКА Москва
6.8% (6)
3:0 ЦСКА Москва
4.5% (4)
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