Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Меле Йоаким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Вольфсбург

41' Лайдуни Аисса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Герхардт Янник из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Хаберер Яник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Вольфсбург

32' Виммер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Г О О О О Л - Меле Йоаким из команды Вольфсбург правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

30' Виммер Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Крал Алекс нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

23' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лайдуни Аисса пробует нанести удар издали, но Кун Кастельс держит все под контролем

18' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Сванберг Маттиас из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Рожерио да Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Г О О О О Л - Винд Йонас забивает с правой ноги!

12' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фофана Датро нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

5' Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Судья начинает матч