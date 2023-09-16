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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Вольфсбург
2:1
Конец матча
Унион Берлин
0'
1:0
12' Гол
Винд Йонас
1:1
28' Гол
Госенс Робин
2:1
30' Гол
Меле Йоаким
78' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
90'+8

Ход матча

12'
Винд Йонас
(Майер Ловро)
1:0
28'
1:1
Госенс Робин
(Лайдуни Аисса)
30'
Меле Йоаким
2:1
61'
 
Бекер Шеральдо
Фофана Датро
61'
 
Тусар Люка
Лайдуни Аисса
72'
Майер Ловро
Виммер Патрик
 
72'
Баку Ридле
Томаш Тьягу
 
73'
 
Ааронсон Бренден
Хаберер Яник
73'
 
Юранович Йосип
Триммель Кристофер
78'
Сванберг Маттиас
 
80'
Сарр Амин
Винд Йонас
 
85'
 
Кауфманн Миккель
Кнохе Робин
90'
Борнаув Себастьян
Лакруа Максанс
 
90'
Зесигер Седрик
Меле Йоаким
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 263 Количество передач 251
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 122
Вольфсбург 41.8% (51)
X 43.4% (53)
Унион Берлин 14.8% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
21
Меле
Йоаким
4
Лакруа
Максанс
25
Дженц
Мориц
13
Рожерио
да
Силва
27
Арнольд
Максимилиан
32
Сванберг
Маттиас
39
Виммер
Патрик
19
Майер
Ловро
31
Герхардт
Янник
23
Винд
Йонас
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
19
Хаберер
Яник
20
Лайдуни
Аисса
33
Крал
Алекс
6
Госенс
Робин
17
Бехренс
Кевин
11
Фофана
Датро
Вольфсбург
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Вольфсбург
Унион Берлин

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:1
К
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:0
ТМК
1:1
ТМК
3:0
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.67

Среднее время на гол

49
135

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.75
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

51
108

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 5 1.25
Меле Йоаким 1 0.25
Томаш Тьягу 1 0.25
Сванберг Маттиас 0 0
Майер Ловро 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 1
Госенс Робин 3 0.75
Пантович Милош 1 0.25
Духи Данило 1 0.25
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сванберг Маттиас 2 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Герхардт Янник 1 0
Черны Вацлав 1 0
Зесигер Седрик 1 0
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Винд Йонас 1 0
Вранкс Астер 1 0
Виммер Патрик 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Бренден 1 1
Фолланд Кевин 0 1
Бехренс Кевин 1 0
Госенс Робин 1 0
Хаберер Яник 1 0
Крал Алекс 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Вольфсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
4
Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Унион Берлин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6
Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4
Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0

Результаты матчей

Вольфсбург
Унион Берлин

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 13 - 4 9
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
5.
Хоффенхайм
 Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
13.
Аугсбург
 Заявка 4 0 2 2 7 - 12 2
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Боруссия М
 Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
16.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хоффенхайм
 Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 7
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Бавария Кейн Гарри 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Кёльн Карстенсен Расмус 1 1
Весь список
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    Прогнозы 122
    Вольфсбург 41.8% (51)
    X 43.4% (53)
    Унион Берлин 14.8% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 2:1 Унион Берлин

    Исход игры
    Вольфсбург
    41.8% (51)
    Ничья
    43.4% (53)
    Унион Берлин
    14.8% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.7% (56)
    Меньше
    51.3% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    85.22% (98)
    Нет
    14.78% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (43)
    2:1 Вольфсбург
    23.8% (29)
    1:0 Вольфсбург
    9% (11)
    1:2 Унион Берлин
    8.2% (10)
    2:2 Ничья
    6.6% (8)
    3:1 Вольфсбург
    3.3% (4)
    2:0 Вольфсбург
    3.3% (4)
    1:3 Унион Берлин
    1.6% (2)
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