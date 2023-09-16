Тур: 4. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Брых Феликс
2:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолВинд Йонас
1:1
28' ГолГосенс Робин
2:1
30' ГолМеле Йоаким
78' Желтая карточкаСванберг Маттиас
90'+8
Ход матча
12'
1:0
28'
1:1
30'
2:1
78'
80'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
263 Количество передач 251
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Меле
Йоаким
25
Дженц
Мориц
19
Майер
Ловро
23
Винд
Йонас
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
33
Крал
Алекс
11
Фофана
Датро
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
25 Дженц МорицЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Томаш ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фофана ДатроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вольфсбург
Унион Берлин
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.67
Среднее время на гол
49
135
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.75
0.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
51
108
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|5
|1.25
|Меле Йоаким
|1
|0.25
|Томаш Тьягу
|1
|0.25
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|1
|Госенс Робин
|3
|0.75
|Пантович Милош
|1
|0.25
|Духи Данило
|1
|0.25
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Фолланд Кевин
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Черны Вацлав
|1
|0
|Зесигер Седрик
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Вольфсбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
4
Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Унион Берлин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
20%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6
Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4
Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0
Результаты матчей
Вольфсбург
Унион Берлин
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 12
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|7
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|5 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|4 (1)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 1
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Кёльн
|Карстенсен Расмус
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:1 Унион Берлин
Исход игры
Вольфсбург
41.8% (51)
Ничья
43.4% (53)
Унион Берлин
14.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
48.7% (56)
Меньше
51.3% (59)
Обе команды забьют
Да
85.22% (98)
Нет
14.78% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.2% (43)
2:1 Вольфсбург
23.8% (29)
1:0 Вольфсбург
9% (11)
1:2 Унион Берлин
8.2% (10)
2:2 Ничья
6.6% (8)
3:1 Вольфсбург
3.3% (4)
2:0 Вольфсбург
3.3% (4)
1:3 Унион Берлин
1.6% (2)
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