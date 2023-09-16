  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Бохум
1:1
Второй тайм: 90'
Айнтрахт Фр
0'
0:1
56' Гол
Эбимбе Эрик
70' Желтая карточка
Штёгер Кевин
73' Желтая карточка
Мармуш Омар
1:1
74' Пенальти
Штёгер Кевин
77' Желтая карточка
Гётце Марио
80' Желтая карточка
Беро Матуш

Ход матча

46'
 
Мармуш Омар
Нганкам Жессик
46'
 
Шаиби Фарес
Нкунку Нильс
56'
0:1
Эбимбе Эрик
63'
Пасьенса Гонсало
Хофманн Филипп
 
63'
Антви-Аджей Кристофер
Виттек Максимилиан
 
69'
Дашнер Лукас
Асано Такума
 
69'
Фёрстер Филипп
Лосилья Антони
 
70'
Штёгер Кевин
 
73'
 
Мармуш Омар
74'
Штёгер Кевин
1:1
77'
 
Гётце Марио
80'
Беро Матуш
 
81'
 
Ааронсон Пакстен
Гётце Марио
84'
Шлоттербек Кевен
Штёгер Кевин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 250 Количество передач 207
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 118
Бохум 13.6% (16)
X 34.7% (41)
Айнтрахт Фр 51.7% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Айнтрахт Фр
4.50
3.64
5.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
5
Бернардо
Фернандес
15
Пасслак
Феликс
19
Беро
Матуш
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
32
Виттек
Максимилиан
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
24
Бута
29
Нкунку
Нильс
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
26
Эбимбе
Эрик
18
Нганкам
Жессик
Бохум
3-5-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Бохум
Айнтрахт Фр

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:0
К
2:0
Б2
3:0
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.57

Среднее время на гол

56
157

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

2.14
0.8

Среднее время на гол

42
112

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

1.92
0.67

Тотал матчей

2.5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
135

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 2 (1) 0.5
Асано Такума 2 0.5
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбимбе Эрик 1 0.25
Коло-Муани Рандаль 1 0.25
Мармуш Омар 1 0.25
Нкунку Нильс 1 0.25
Макс Филипп 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 2 0
Беро Матуш 2 0
Пасслак Феликс 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мармуш Омар 3 0
Кнауфф Ансгар 1 1
Кох Робин 2 0
Гётце Марио 1 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0

Результаты матчей

Бохум
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
2
Бохум
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Бохум - Сент-Трейден 1:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Штутгарт - Бохум 5:0
Арминия - Бохум 2:2 Бохум - Лутон Таун 1:3 Парма - Бохум 1:0 Специя - Бохум 4:3 Фортуна - Бохум 3:1 Ферль - Бохум 3:1 Киккерс Эмден - Бохум 2:9 Бохум - Байер Л 3:0 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1
Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0

Результаты матчей

Бохум
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бохум
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 13 - 4 9
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
5.
Хоффенхайм
 Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
10.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Бохум
 1:1 Заявка 4 0 3 1 4 - 9 3
13.
Аугсбург
 Заявка 4 0 2 2 7 - 12 2
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Боруссия М
 Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
16.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Бохум
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хоффенхайм
 Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 8
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Бавария Кейн Гарри 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Бохум 13.6% (16)
    X 34.7% (41)
    Айнтрахт Фр 51.7% (61)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    4.50
    3.64
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Бохум 1:1 Айнтрахт Фр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 1:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Бохум
    13.6% (16)
    Ничья
    34.7% (41)
    Айнтрахт Фр
    51.7% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.79% (54)
    Меньше
    52.21% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    81.42% (92)
    Нет
    18.58% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    33.9% (40)
    1:1 Ничья
    32.2% (38)
    0:1 Айнтрахт Фр
    9.3% (11)
    2:1 Бохум
    8.5% (10)
    1:0 Бохум
    4.2% (5)
    0:2 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бохум
    Айнтрахт Фр
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     