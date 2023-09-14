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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: .
Фрайбург
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 64
Фрайбург 6.3% (4)
X 18.8% (12)
Боруссия Д 75% (48)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Боруссия Д
3.20
4.00
3.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Фрайбург
Боруссия Д

История личных встреч

Фрайбург
Боруссия Д

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 18 побед

27 матчей

14.8%
11.1%
74.1%
4 победы 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед

История матчей

Б
5:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
5:0
Б
5:1
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:4
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

0.92
0.64

Среднее время на гол

97
140

Всего голов

44
27

Голов в среднем за матч

3.14
2.08

Среднее время на гол

28
43

Всего голов

56
36

Голов в среднем за матч

2.07
1.33

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

43
67

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Максимилиан 1 0.33
Шаллаи Роланд 1 0.33
Вайсхаупт Ноа 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мален Дониэлл 2 0.67
Брандт Юлиан 1 0.33
Джан Эмре 1 (1) 0.33
Нмеча Феликс 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Филипп Максимилиан 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 2 0
Аллер Себастьян 1 0
Бенсебаини Рами 1 0
Мален Дониэлл 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
3
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2
Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6
Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0

Результаты матчей

Фрайбург
Боруссия Д

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 11 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 11 - 5 6
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Унион Берлин
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Хоффенхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 3 - 6 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Боруссия Д
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Аугсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 9 2
13.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
14.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16.
Боруссия М
 Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
17.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Кёльн
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Боруссия Д
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
11.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
14.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аугсбург
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Бавария Кейн Гарри 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 1
Майнц Свенссон Бо 2
Боруссия Д Джан Эмре 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фрайбург - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2023, осталось 2 дня 7 часов 30 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 64
    Фрайбург 6.3% (4)
    X 18.8% (12)
    Боруссия Д 75% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Боруссия Д
    3.20
    4.00
    3.95
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Фрайбург - Боруссия Д

    Исход игры
    Фрайбург
    6.3% (4)
    Ничья
    18.8% (12)
    Боруссия Д
    75% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.21% (41)
    Меньше
    32.79% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    78.69% (48)
    Нет
    21.31% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    43.8% (28)
    0:2 Боруссия Д
    12.5% (8)
    1:1 Ничья
    12.5% (8)
    1:3 Боруссия Д
    7.8% (5)
    2:2 Ничья
    4.7% (3)
    0:1 Боруссия Д
    4.7% (3)
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