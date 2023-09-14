Тур: 4. Стадион: Европа-парк-Штадион.
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Главный тренер: Штрайх Кристиан
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Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
Боруссия Д
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 18 побед
27 матчей
14.8%
11.1%
74.1%
4 победы 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
0.92
0.64
Среднее время на гол
97
140
Всего голов
44
27
Голов в среднем за матч
3.14
2.08
Среднее время на гол
28
43
Всего голов
56
36
Голов в среднем за матч
2.07
1.33
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
43
67
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Максимилиан
|1
|0.33
|Шаллаи Роланд
|1
|0.33
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мален Дониэлл
|2
|0.67
|Брандт Юлиан
|1
|0.33
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.33
|Нмеча Феликс
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джан Эмре
|2
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Фрайбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
3
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2
Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Фрайбург - Страсбург 2:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6
Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0
Результаты матчей
Фрайбург
Боруссия Д
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 9
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|4 (1)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Бавария
|Кейн Гарри
|3 (1)
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 1
|Майнц
|Свенссон Бо
|2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фрайбург - Боруссия Д
Исход игры
Фрайбург
6.3% (4)
Ничья
18.8% (12)
Боруссия Д
75% (48)
Тотал 2.5
Больше
67.21% (41)
Меньше
32.79% (20)
Обе команды забьют
Да
78.69% (48)
Нет
21.31% (13)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
43.8% (28)
0:2 Боруссия Д
12.5% (8)
1:1 Ничья
12.5% (8)
1:3 Боруссия Д
7.8% (5)
2:2 Ничья
4.7% (3)
0:1 Боруссия Д
4.7% (3)
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