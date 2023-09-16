ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Крамарич Андрей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Расмус Карстенсен получает вторую желтую карточку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Кёльн

89' Крамарич Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

82' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Бейер Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Хорошую попытку сделал Бериша Мергим . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Алиду Фариде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Вальдшмидт Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Вальдшмидт Лука пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

77' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

75' Гриллич Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

72' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

72' Вальдшмидт Лука из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

72' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

71' Зельке Дейви оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

70' Кайнц Флориан из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Брукс Джон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Кадержабек Павел получил желтую карточку от судьи

68' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Хорошую попытку сделал Бериша Мергим . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Брукс Джон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Расмус Карстенсен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Любичич Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Г О О О О Л - Зельке Дейви забивает с правой ноги!

61' Гусенбашич Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Кёльн

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Расмус Карстенсен из команды Кёльн в офсайде

56' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

55' Пакарада Леарт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Г О О О О Л - Бейер Максимилиан из команды Хоффенхайм правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

51' Удар от ворот произведет Кёльн

51' Сков Роберт из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кёльн

48' Пакарада Леарт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Пакарада Леарт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

47' Расмус Карстенсен из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.