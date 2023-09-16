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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Кёльн
1:3
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
1' Гол
Крамарич Андрей
23' Желтая карточка
Сков Роберт
0:2
28' Гол
Гриллич Флориан
34' Желтая карточка
Хюберс Тимо
45' Желтая карточка
Шабо Юлиан
0:3
52' Гол
Бейер Максимилиан
1:3
61' Гол
Зельке Дейви
64' Желтая карточка
Карстенсен Расмус
68' Желтая карточка
Кадержабек Павел
69' Желтая карточка
Брукс Джон
75' Желтая карточка
Гриллич Флориан
90' Вторая желтая карточка
Карстенсен Расмус
90'+8
1:3. Гол Дави Зельке (видео). Че...
0:3. Гол Максимилиана Байера (ви...
0:2. Гол Флориана Гриллича (виде...
0:1. Гол Андрея Крамарича (видео...

Ход матча

1'
0:1
Крамарич Андрей
23'
 
Сков Роберт
28'
0:2
Гриллич Флориан
34'
Хюберс Тимо
 
45'
Шабо Юлиан
 
52'
0:3
Бейер Максимилиан
(Гриллич Флориан)
58'
 
Бериша Мергим
Вегхорст Ваут
58'
 
Стах Антон
Прёмель Гриша
61'
Зельке Дейви
(Гусенбашич Денис)
1:3
61'
Алиду Фариде
Шмиц Бенно
 
64'
Карстенсен Расмус
 
66'
Вальдшмидт Лука
Гусенбашич Денис
 
67'
 
Нсоки Стенли
Фогт Кевин
68'
 
Кадержабек Павел
69'
 
Брукс Джон
75'
 
Гриллич Флориан
76'
Тиггес Штеффен
Майна Линтон
 
77'
Адамян Саркис
Кайнц Флориан
 
77'
Хайнц Доминик
Пакарада Леарт
 
79'
 
Беккер Финн
Гриллич Флориан
79'
 
Бюльтер Мариус
Сков Роберт
90'
Карстенсен Расмус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 13 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 413 Количество передач 345
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 121
Кёльн 31.4% (38)
X 38.8% (47)
Хоффенхайм 29.8% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
7
Любичич
Деян
18
Карстенсен
Расмус
8
Гусенбашич
Денис
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
22
Фогт
Кевин
3
Кадержабек
Павел
29
Сков
Роберт
6
Прёмель
Гриша
11
Гриллич
Флориан
27
Крамарич
Андрей
10
Вегхорст
Ваут
14
Бейер
Максимилиан
Кёльн
4-1-4-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Кёльн
Хоффенхайм

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

28 матчей

28.6%
25%
46.4%
8 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

Б
1:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
5:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:2
Б
6:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:0
К
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
3:4
Б
1:1
К
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:3
Б2
3:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.21
1.14

Среднее время на гол

74
78

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

2.29
1.64

Среднее время на гол

39
54

Всего голов

49
39

Голов в среднем за матч

1.75
1.39

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 1 0.25
Вальдшмидт Лука 1 0.25
Кайнц Флориан 1 (1) 0.25
Адамян Саркис 0 0
Гусенбашич Денис 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейер Максимилиан 3 0.75
Крамарич Андрей 2 (1) 0.5
Сков Роберт 1 0.25
Гриллич Флориан 1 0.25
Кадержабек Павел 1 0.25
Брукс Джон 1 0.25
Кабак Озан 1 0.25
Бюльтер Мариус 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Любичич Деян 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Мартель Эрик 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадержабек Павел 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Гриллич Флориан 2 0
Брукс Джон 1 0
Акпогума Кевин 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Бюльтер Мариус 1 0

Результаты матчей

Кёльн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хоффенхайм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Кёльн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хоффенхайм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Кёльн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0
Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2
Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 1:2 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:3 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2

Результаты матчей

Кёльн
Хоффенхайм

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 13 - 4 9
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
5.
Хоффенхайм
 Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
13.
Аугсбург
 Заявка 4 0 2 2 7 - 12 2
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Боруссия М
 Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
16.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хоффенхайм
 Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 7
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Бавария Кейн Гарри 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
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Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Кёльн Карстенсен Расмус 1 1
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  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Кёльн: 56%, Хоффенхайм: 44%.
  • 98'
    Хюберс Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Хоффенхайм пытается что-то создать.
  • 97'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 97'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кёльн.
  • 97'
    Зельке Дейви наказан за толчок Бюльтер Мариус
  • 96'
    Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Контроль мяча: Кёльн: 56%, Хоффенхайм: 44%.
  • 96'
    Брукс Джон из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Зельке Дейви навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Адамян Саркис пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн ловит мяч
  • 96'
    Брукс Джон из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Зельке Дейви навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Вальдшмидт Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
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    • 95'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 94'
      Удар от ворот произведет Хоффенхайм
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 94'
      Ох, нехорошо это выглядит. Нсоки Стенли получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 94'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 93'
      Хоффенхайм пытается что-то создать.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • 93'
      Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      Удар от ворот произведет Кёльн
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Кёльн 31.4% (38)
    X 38.8% (47)
    Хоффенхайм 29.8% (36)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 1:3 Хоффенхайм

    Исход игры
    Кёльн
    31.4% (38)
    Ничья
    38.8% (47)
    Хоффенхайм
    29.8% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.7% (56)
    Меньше
    51.3% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    83.48% (96)
    Нет
    16.52% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (40)
    1:2 Хоффенхайм
    21.5% (26)
    2:1 Кёльн
    15.7% (19)
    1:0 Кёльн
    8.3% (10)
    0:1 Хоффенхайм
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Кёльн
    3.3% (4)
    3:1 Кёльн
    2.5% (3)
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