Тур: 4. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 44746 Главный судья: Штегеманн Саша
3:0
Конец матча
Ход матча
7'
1:0
11'
2:0
27'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
486 Количество передач 369
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
44
Кампль
Кевин
17
Опенда
Лои
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Tim Koehler
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Титц ФиллипЗащитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
27 Энгельс АрнеЗащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Аугсбург
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.78
1.67
Среднее время на гол
50
54
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
0.89
Среднее время на гол
90
101
Всего голов
25
23
Голов в среднем за матч
1.39
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
70
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|3
|0.75
|Опенда Лои
|3
|0.75
|Ольмо Дани
|2
|0.5
|Сеско Бенджамин
|2
|0.5
|Раум Давид
|1
|0.25
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.25
|Кампль Кевин
|1
|0.25
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельо Дион Дрене
|2
|0.5
|Демирович Эрмедин
|1
|0.25
|Михель Свен
|1 (1)
|0.25
|Бауэр Максимилиан
|1
|0.25
|Реджбекай Элвис
|1
|0.25
|Варгас Рубен
|1
|0.25
|Титц Филлип
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
4
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3
РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1
Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4
Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Аугсбург
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 12
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|7
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|5 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|4 (1)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 1
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Кёльн
|Карстенсен Расмус
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:0 Аугсбург
Исход игры
РБ Лейпциг
97.5% (115)
Ничья
2.5% (3)
Аугсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.13% (68)
Меньше
40.87% (47)
Обе команды забьют
Да
54.78% (63)
Нет
45.22% (52)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
33.9% (40)
2:1 РБ Лейпциг
24.6% (29)
3:1 РБ Лейпциг
23.7% (28)
3:0 РБ Лейпциг
5.9% (7)
1:0 РБ Лейпциг
4.2% (5)
4:1 РБ Лейпциг
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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