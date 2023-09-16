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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 44746 Главный судья: Штегеманн Саша
РБ Лейпциг
3:0
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
7' Гол
Симонс Хави
2:0
11' Гол
Опенда Лои
3:0
27' Гол
Раум Давид
90'+4

Ход матча

7'
Симонс Хави
(Опенда Лои)
1:0
11'
Опенда Лои
(Симонс Хави)
2:0
27'
Раум Давид
(Поульсен Юссуф)
3:0
45'
 
Энгельс Арне
Дорш Никлас
46'
 
Гоувелеув Джеффри
Удуохаи Феликс
46'
 
Титц Филлип
Бельо Дион Дрене
46'
 
Иаго Лопес
Педерсен Мадс
64'
Сеско Бенджамин
Опенда Лои
 
64'
Карвалью Фабиу
Форсберг Эмиль
 
77'
Баумгартнер Кристоф
Симонс Хави
 
77'
Ленц Кристофер
Раум Давид
 
82'
 
Йенсен Фредрик
Варгас Рубен
87'
Вернер Тимо
Поульсен Юссуф
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 486 Количество передач 369
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 118
РБ Лейпциг 97.5% (115)
X 2.5% (3)
Аугсбург 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
2
Симакан
Мохамед
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
20
Симонс
Хави
24
Шлагер
Ксавер
44
Кампль
Кевин
10
Форсберг
Эмиль
17
Опенда
Лои
9
Поульсен
Юссуф
1
Дамен
Финн
5
Пфайффер
Патрик
23
Бауэр
Максимилиан
19
Удуохаи
Феликс
43
Мбабу
Кевин
3
Педерсен
Мадс
8
Реджбекай
Элвис
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
9
Демирович
Эрмедин
7
Бельо
Дион
Дрене
РБ Лейпциг
4-4-2
Аугсбург
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Аугсбург

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б
3:2
Б
3:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
К
1:2
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:1
К
0:2
К
0:1

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.78
1.67

Среднее время на гол

50
54

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
0.89

Среднее время на гол

90
101

Всего голов

25
23

Голов в среднем за матч

1.39
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
70

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 3 0.75
Опенда Лои 3 0.75
Ольмо Дани 2 0.5
Сеско Бенджамин 2 0.5
Раум Давид 1 0.25
Хенрихс Бенджамин 1 0.25
Кампль Кевин 1 0.25
Поульсен Юссуф 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 2 0.5
Демирович Эрмедин 1 0.25
Михель Свен 1 (1) 0.25
Бауэр Максимилиан 1 0.25
Реджбекай Элвис 1 0.25
Варгас Рубен 1 0.25
Титц Филлип 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 2 0
Педерсен Мадс 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Дорш Никлас 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аугсбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6
РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аугсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
4
50%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3
РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1
Аугсбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Аугсбург - Бохум 2:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 4:4
Унтерахинг - Аугсбург 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аугсбург - Ян 3:2 Аугсбург - ПСВ 1:2 Аугсбург - Куфштайн 9:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Тюркспор Аугсбург 6:0 Боруссия М - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Аугсбург

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 13 - 4 9
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
5.
Хоффенхайм
 Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
13.
Аугсбург
 Заявка 4 0 2 2 7 - 12 2
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Боруссия М
 Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
16.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хоффенхайм
 Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 7
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Бавария Кейн Гарри 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
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Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Кёльн Карстенсен Расмус 1 1
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    РБ Лейпциг 97.5% (115)
    X 2.5% (3)
    Аугсбург 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:0 Аугсбург

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    97.5% (115)
    Ничья
    2.5% (3)
    Аугсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.13% (68)
    Меньше
    40.87% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    54.78% (63)
    Нет
    45.22% (52)
    Популярный счёт
    2:0 РБ Лейпциг
    33.9% (40)
    2:1 РБ Лейпциг
    24.6% (29)
    3:1 РБ Лейпциг
    23.7% (28)
    3:0 РБ Лейпциг
    5.9% (7)
    1:0 РБ Лейпциг
    4.2% (5)
    4:1 РБ Лейпциг
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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