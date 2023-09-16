Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Пфайффер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Дорш Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Оооо... вот это был удар! Опенда Лои должен был забить с этой позиции.

40' Опенда Лои пробует нанести удар издали, но Финн Дамен держит все под контролем

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Дорш Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Дорш Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Шлагер Ксавер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Аугсбург

30' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Г О О О О Л - Раум Давид забивает с левой ноги!

25' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Команда РБ Лейпциг довольна результатом к этому моменту.

17' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Педерсен Мадс из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Г О О О О Л - Опенда Лои забивает с правой ноги!

11' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Удар от ворот произведет Аугсбург

9' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Команда РБ Лейпциг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Аугсбург начинает с центра поля

1' Судья начинает матч