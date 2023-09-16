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  4. Бундеслига 2023-2024

Германия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Майнц
1:3
Конец матча
Штутгарт
0'
11' Желтая карточка
Каси Антони
0:1
56' Гол
Гирасси Серу
60' Желтая карточка
Штиллер Анджело
67' Желтая карточка
Антон Вальдемар
1:1
69' Гол
Баррейро Леандро
1:2
84' Гол
Гирасси Серу
1:3
90' Гол
Гирасси Серу
90'+8
1:3. Гол Серу Гирасси (видео). Ч...
1:2. Гол Серу Гирасси (видео). Ч...
1:1. Гол Леандро Баррейро (видео...
0:1. Гол Серу Гирасси (видео). Ч...

Ход матча

11'
Каси Антони
 
56'
0:1
Гирасси Серу
(Антон Вальдемар)
59'
Ажорк Людовик
Рихтер Марко
 
60'
 
Штиллер Анджело
67'
 
Антон Вальдемар
67'
Бель Штефан
Ли Чхэ-Сон
 
67'
Баркок Аймен
Краусс Том
 
68'
 
Миттельштедт Максимилиан
Мвумпа Силас
69'
Баррейро Леандро
(Онисиво Карим)
1:1
78'
Папела Мервиль
Онисиво Карим
 
84'
1:2
Гирасси Серу
(Миттельштедт Максимилиан)
85'
 
Левелинг Джейми
Мийо Энцо
85'
 
Ундав Дениз
Фюрих Крис
90'
 
Руо Антони
Ито Хироки
90'
1:3
Гирасси Серу
(Ундав Дениз)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 352 Количество передач 543
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 118
Майнц 29.7% (35)
X 33.9% (40)
Штутгарт 36.4% (43)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
3
Ван
дер
Берг
Сепп
16
Бель
Штефан
20
Фернандес
Эдимилсон
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
2
Мвене
Филлипп
10
Рихтер
Марко
9
Онисиво
Карим
7
Чхэ-Сон
Ли
II
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
2
Антон
Вальдемар
23
Загаду
Дан-Аксель
21
Ито
Хироки
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
14
Мвумпа
Силас
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
Майнц
3-4-3
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Штутгарт

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

12%
80%
8%
3 победы 20 ничьих 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:4
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:2
К
3:1
Б
1:0
Б
1:3
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
3:2
Б
2:2
Б
3:1
Б
4:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.25

Среднее время на гол

53
72

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.31

Среднее время на гол

51
68

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.72
1.28

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 1 0.25
Каси Антони 1 0.25
Баррейро Леандро 1 0.25
Онисиво Карим 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 7 1.75
Фюрих Крис 2 0.5
Мвумпа Силас 2 0.5
Загаду Дан-Аксель 1 0.25
Мийо Энцо 1 0.25
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Берг Сепп 3 0
Свенссон Бо 2 0
Кор Доминик 2 0
Да Коста Данни 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Каси Антони 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
10
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
1
50%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
3
60%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1
Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0
Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1

Результаты матчей

Майнц
Штутгарт

Точный счет

1:1
1 раз 100%
5:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
2 раза 100%

Точный счет

4:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
5
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Майнц
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 0 1 13 - 4 9
4.
Штутгарт
 Заявка 4 3 0 1 14 - 6 9
5.
Хоффенхайм
 Заявка 4 3 0 1 10 - 6 9
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Боруссия Д
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
8.
Унион Берлин
 Заявка 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 10 6
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Вердер
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 8 2
13.
Аугсбург
 Заявка 4 0 2 2 7 - 12 2
14.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15.
Боруссия М
 Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
16.
Кёльн
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 2 0 0 8 - 3 6
4.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Вердер
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Аугсбург
 Заявка 2 0 2 0 6 - 6 2
13.
Бохум
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Хайденхайм
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Дармштадт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хоффенхайм
 Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
6.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7.
Вольфсбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 2 - 6 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Боруссия М
 Заявка 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Кёльн
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Бохум
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Вердер
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Майнц
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 7
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Бавария Кейн Гарри 4 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Унион Берлин Ааронсон Бренден 1 1
Кёльн Карстенсен Расмус 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Штутгарт заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Майнц: 39%, Штутгарт: 61%.
  • 98'
    Третий свой гол забил Гирасси Серу. Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.
  • 97'
    Ундав Дениз сделал результативную передачу.
  • 97'
    Г О О О О О О Л - Гирасси Серу из команды Штутгарт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • 97'
    Ундав Дениз создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Майнц 29.7% (35)
    X 33.9% (40)
    Штутгарт 36.4% (43)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 1:3 Штутгарт

    Исход игры
    Майнц
    29.7% (35)
    Ничья
    33.9% (40)
    Штутгарт
    36.4% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.91% (62)
    Меньше
    46.09% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    83.48% (96)
    Нет
    16.52% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.8% (34)
    1:2 Штутгарт
    24.6% (29)
    2:1 Майнц
    16.9% (20)
    1:0 Майнц
    6.8% (8)
    1:3 Штутгарт
    4.2% (5)
    0:1 Штутгарт
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Майнц
    2.5% (3)
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