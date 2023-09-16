Тур: 4. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Осмерс Харм
0'
11' Желтая карточкаКаси Антони
0:1
56' ГолГирасси Серу
60' Желтая карточкаШтиллер Анджело
67' Желтая карточкаАнтон Вальдемар
1:1
69' ГолБаррейро Леандро
1:2
84' ГолГирасси Серу
1:3
90' ГолГирасси Серу
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
11'
56'
0:1
60'
67'
69'
84'
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
352 Количество передач 543
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
10
Рихтер
Марко
21
Ито
Хироки
14
Мвумпа
Силас
27
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Бац ДаниэльВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
-
40 Luca Raimund
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Майнц
Штутгарт
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
25 матчей
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
12%
80%
8%
3 победы 20 ничьих 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
10 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.25
Среднее время на гол
53
72
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.31
Среднее время на гол
51
68
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.72
1.28
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
Среднее время на гол
52
70
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.25
|Каси Антони
|1
|0.25
|Баррейро Леандро
|1
|0.25
|Онисиво Карим
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|7
|1.75
|Фюрих Крис
|2
|0.5
|Мвумпа Силас
|2
|0.5
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.25
|Мийо Энцо
|1
|0.25
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Берг Сепп
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Кор Доминик
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Хироки
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
10
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
1
50%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
3
60%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1
Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0
Штутгарт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0
Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1
Результаты матчей
Майнц
Штутгарт
Точный счет
1:1
1 раз 100%
5:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
5
2 раза 100%
Точный счет
4:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
2 раза 67%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
5
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Майнц
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 12
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|6 - 6
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|7
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|5 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|4 (1)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 1
|Унион Берлин
|Ааронсон Бренден
|1 1
|Кёльн
|Карстенсен Расмус
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 1:3 Штутгарт
Исход игры
Майнц
29.7% (35)
Ничья
33.9% (40)
Штутгарт
36.4% (43)
Тотал 2.5
Больше
53.91% (62)
Меньше
46.09% (53)
Обе команды забьют
Да
83.48% (96)
Нет
16.52% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.8% (34)
1:2 Штутгарт
24.6% (29)
2:1 Майнц
16.9% (20)
1:0 Майнц
6.8% (8)
1:3 Штутгарт
4.2% (5)
0:1 Штутгарт
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Майнц
2.5% (3)
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