Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Штутгарт

89' Баркок Аймен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Оооо... вот это был удар! Левелинг Джейми должен был забить с этой позиции.

88' Хорошую попытку сделал Левелинг Джейми . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Баррейро Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Г О О О О Л - Гирасси Серу забивает с левой ноги!

84' Миттельштедт Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Матч возобновлен

81' Штиллер Анджело на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Штутгарт

79' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Онисиво Карим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

76' Удар от ворот произведет Майнц

75' Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Баркок Аймен из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Фернандес Эдимилсон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' ШТАНГА! Так было близко к голу - Краусс Том нанес удар в каркас ворот!

69' Г О О О О Л - Баррейро Леандро первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

69' Онисиво Карим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Антон Вальдемар получил желтую карточку от судьи

65' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Майнц

62' Фюрих Крис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Мвене Филлипп из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Штиллер Анджело получил желтую карточку от судьи

59' Удар от ворот произведет Майнц

58' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Гирасси Серу из команды Штутгарт

56' Антон Вальдемар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Удар от ворот произведет Штутгарт

56' Онисиво Карим нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

55' Удар от ворот произведет Майнц

55' Штенцель Паскаль не смог попасть в створ ударом издали

54' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

52' Удар от ворот произведет Майнц

51' Фюрих Крис не смог попасть в створ ударом издали

51' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Фюрих Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бель Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля