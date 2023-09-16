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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
РВДМ 47
2:1
Второй тайм: 70'
Серкль Брюгге
0'
0:1
5' Гол
Денкей Кевин
1:1
17' Гол
Гейе Махтар
22' Желтая карточка
Лопес Леонардо
37' Желтая карточка
Мерсье Ксавье
41' Желтая карточка
Варела Джордан
43' Желтая карточка
Luis Geovanny Segovia
45' Желтая карточка
Abner II
2:1
57' Гол
Luis Geovanny Segovia
63' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
33
Дефурни
Тео
4
Klaus
3
Ле
Жонкур
Флориан
2
Luis
Geovanny
Segovia
21
Самбу
Марсони
26
Abner
II
6
Двомо
Пьер
8
Абе
Суто
30
Мерсье
Ксавье
7
Бирон
Микаэль
9
Гейе
Махтар
1
Варлесон
5
Попович
Борис
66
Christiaan
Ravych
4
Даланн
Йеспер
41
Сике
Уго
77
Варела
Джордан
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
9
Денкей
Кевин
РВДМ 47
3-4-1-2
Серкль Брюгге
3-4-2-1

История личных встреч

РВДМ 47
Серкль Брюгге

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирон Микаэль 3 (1) 0.5
Гейе Махтар 2 0.33
Luis Geovanny Segovia 1 0.17
Да Сильва Флоран 1 0.17
Мерсье Ксавье 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 5 (1) 0.71
Сомерс Тибо 2 0.29
Минда Алан 1 0.14
Сике Уго 0 0
Гбоо Янн 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abner II 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Мерсье Ксавье 1 0
Дефурни Тео 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Klaus 1 0
Абе Суто 1 0
Zakaria El Ouahdi 1 0
Rikelmi 1 0
Sada Diallo 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Попович Борис 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Варела Джордан 1 0
Деман Оливье 1 0
Christiaan Ravych 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
4
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
5
56%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

12
1
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0
АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0

Результаты матчей

РВДМ 47
Серкль Брюгге

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Андерлехт
 6 4 1 1 7 - 5 13
3.
Серкль Брюгге
 1:2 7 4 0 3 8 - 5 12
4.
Антверпен
 6 3 2 1 13 - 4 11
5.
Брюгге
 5 3 1 1 15 - 4 10
6.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Мехелен
 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Эйпен
 6 3 1 2 9 - 10 10
9.
РВДМ 47
 2:1 6 3 1 2 7 - 14 10
10.
Генк
 5 2 2 1 6 - 2 8
11.
Сент-Трейден
 6 2 2 2 5 - 6 8
12.
АХ Лёвен
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
Стандард
 6 0 3 3 3 - 6 3
15.
Кортрейк
 6 0 1 5 4 - 17 1
16.
Вестерло
 7 0 1 6 7 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 9 - 3 7
3.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
5.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Серкль Брюгге
 1:2 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
РВДМ 47
 2:1 3 2 0 1 3 - 5 6
8.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
9.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
11.
Сент-Трейден
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Генк
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 1:2 4 2 0 2 4 - 3 6
6.
Сент-Трейден
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Андерлехт
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
РВДМ 47
 2:1 3 1 1 1 4 - 9 4
11.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Стандард
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Кортрейк Nayel Mehssatou 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Abner получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Г О О О О Л - Денкей Кевин бьет в цель!
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    РВДМ 47
    Ничья
    Серкль Брюгге
    4.15
    4.19
    8.50
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    Серкль Брюгге
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