Тур: 7. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
2:1
Второй тайм: 70'
0'
0:1
5' ГолДенкей Кевин
1:1
17' ГолГейе Махтар
22' Желтая карточкаЛопес Леонардо
37' Желтая карточкаМерсье Ксавье
41' Желтая карточкаВарела Джордан
43' Желтая карточкаLuis Geovanny Segovia
45' Желтая карточкаAbner II
2:1
57' ГолLuis Geovanny Segovia
63' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
Ход матча
5'
0:1
17'
1:1
22'
37'
41'
45'
57'
33
Дефурни
Тео
4
Klaus
26
Abner
II
8
Абе
Суто
1
Варлесон
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
11 Дайлли НиклоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Sada Diallo
-
27 Rikelmi
-
17 Ilay Camara
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
РВДМ 47
Серкль Брюгге
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.5
|Гейе Махтар
|2
|0.33
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0.17
|Да Сильва Флоран
|1
|0.17
|Мерсье Ксавье
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|5 (1)
|0.71
|Сомерс Тибо
|2
|0.29
|Минда Алан
|1
|0.14
|Сике Уго
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abner II
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Абе Суто
|1
|0
|Zakaria El Ouahdi
|1
|0
|Rikelmi
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Попович Борис
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Варела Джордан
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
РВДМ 47
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
4
РВДМ 47
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
5
56%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
12
1
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
8%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0
АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 РВДМ 47 - Лион 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Андерлехт (до 23 лет) 1:0 Брюгге-2 - РВДМ 47 1:3 Льерс Кемпензонен - РВДМ 47 0:3 РВДМ 47 - Васланд-Беверен 1:1 РВДМ 47 - Беерсхот-Вильрейк 4:0 Беерсхот-Вильрейк - РВДМ 47 1:1 РВДМ 47 - Виртон 0:0 Андерлехт (до 23 лет) - РВДМ 47 0:4 РВДМ 47 - Брюгге-2 3:2 Васланд-Беверен - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Льерс Кемпензонен 3:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:5 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1 Антверпен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0
Результаты матчей
РВДМ 47
Серкль Брюгге
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|3.
|1:2
|7
|4
|0
|3
|8 - 5
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 4
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|15 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|9.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 14
|10
|10.
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|7 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|1:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|8.
|2
|1
|1
|0
|8 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 9
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3