Тур: 9. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Феснич Оратиу
2:1
Конец матча
0'
1:0
1' ГолМаркович Йован
10' Желтая карточкаМаркович Йован
2:0
28' ГолХури Льес
2:1
42' ГолШтефэнеску Мариус
49' Желтая карточкаВлэдою Штефан
56' Undefined phrase: football_event_Juraj Badelj
56' Желтая карточкаНиняй Бранислав
59' Красная карточкаJuraj Badelj
71' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
83' Желтая карточкаГеорге Ион
90' Желтая карточкаПопеску Лаурентиу
90' Желтая карточкаЛаурентин Рехекампф
90'+8
Ход матча
1'
1:0
10'
28'
2:0
42'
49'
56'
56'
59'
83'
Владение мячом
15
Juraj
Badelj
14
Хури
Льес
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
-
35 Сала ДэвидПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
-
97 Варга РоландНападающий
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
История личных встреч
Университатя Крайова
Сепси
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
25 матчей
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.64
1
Среднее время на гол
140
90
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.08
Среднее время на гол
70
83
Всего голов
23
26
Голов в среднем за матч
0.92
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
97
86
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.33
|Маркович Йован
|3
|0.33
|Крецу Александру
|2
|0.22
|Митрицэ Александру
|1
|0.11
|Хури Льес
|1
|0.11
|Рогульич Анте
|1
|0.11
|Скречу Владимир
|1
|0.11
|Баярам Штефан
|1
|0.11
|Банку Никусор
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аганович Аднан
|2
|0.29
|Шафранко Павол
|2
|0.29
|Алими Исник
|1
|0.14
|Рондон Марио
|1
|0.14
|Каллаку Шерифф
|1
|0.14
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.14
|Варга Роланд
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Крецу Александру
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Иван Андрей
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Juraj Badelj
|0
|1
|Матею Александру
|1
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Скречу Владимир
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
|Дансиу Мариан
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Бэлаша Михай
|3
|0
|Ниняй Бранислав
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Матей Космин
|0
|1
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сепси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
7
4
Университатя Крайова
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сепси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
3
75%
76-90
Пропущено
7
2
7 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
5
63%
76-90
Пропущено
8
4
8 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4
Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1
Сепси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1
Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Сепси
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
23
12
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
61
45
16
27
16
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|4
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4