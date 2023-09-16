Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

92' Удар от ворот произведет Сепси

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Судье надоело, что Попеску Лаурентиу тянет время и он наказал его горчичником

91' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.

88' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Удар от ворот произведет Сепси

85' Матею Александру не смог попасть в створ ударом издали

83' Георге Ион получил желтую карточку от судьи

83' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Хорошую попытку сделал Иван Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Roland Niczuly делает важнейший сейв!

74' Хорошую попытку сделал Дансиу Мариан . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Банку Никусор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Раул Силва нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

73' Marius Stefanescu ослабляет давление, выбив мяч.

73' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Marius Stefanescu тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

70' Тактическая замена. Паун Николае уходит с поля и его заменяет Габриэл Дебелюх

70' Marius Stefanescu из команды Сепси в офсайде

69' Попеску Лаурентиу взял и забрал мяч на выходе

69' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Скречу Владимир пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

68' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Банку Никусор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Митрицэ Александру навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Раул Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Кечкеш Акош нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

61' Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Juraj Badelj удален с поля!

57' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Университатя Крайова

56' Рефери не любит споров - именно за это Ниняй Бранислав сейчас получил желтую

55' Juraj Badelj наказан за толчок Marius Stefanescu

55' Удар от ворот произведет Сепси

55' Хури Льес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Сепси

53' Маркович Йован оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Матею Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

50' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой слева.

49' Влэдою Штефан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Сепси

48' Влэдою Штефан не смог попасть в створ ударом издали

47' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Аганович Аднан не смог попасть в створ ударом издали

46' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля