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Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Университатя Крайова
2:1
Конец матча
Сепси
0'
1:0
1' Гол
Маркович Йован
10' Желтая карточка
Маркович Йован
2:0
28' Гол
Хури Льес
2:1
42' Гол
Штефэнеску Мариус
49' Желтая карточка
Влэдою Штефан
56' Undefined phrase: football_event_
Juraj Badelj
56' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
59' Красная карточка
Juraj Badelj
71' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
83' Желтая карточка
Георге Ион
90' Желтая карточка
Попеску Лаурентиу
90' Желтая карточка
Лаурентин Рехекампф
90'+8
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
6
Скречу
Владимир
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
37
Дансиу
Мариан
14
Хури
Льес
28
Митрицэ
Александру
20
Маркович
Йован
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
25
Отелита
Богдан
6
Паун
Николае
5
Родригес
Хонатан
II
21
Алими
Исник
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
77
Аганович
Аднан
Университатя Крайова
Сепси

История личных встреч

Университатя Крайова
Сепси

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
0:1
С
2:2
Л1ГБ
0:5
К
0:1
К
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
2:0
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:3

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.64
1

Среднее время на гол

140
90

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.08

Среднее время на гол

70
83

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

0.92
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

97
86

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 3 (2) 0.33
Маркович Йован 3 0.33
Крецу Александру 2 0.22
Митрицэ Александру 1 0.11
Хури Льес 1 0.11
Рогульич Анте 1 0.11
Скречу Владимир 1 0.11
Баярам Штефан 1 0.11
Банку Никусор 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аганович Аднан 2 0.29
Шафранко Павол 2 0.29
Алими Исник 1 0.14
Рондон Марио 1 0.14
Каллаку Шерифф 1 0.14
Штефэнеску Мариус 1 0.14
Варга Роланд 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 3 0
Маркович Йован 3 0
Лаурентин Рехекампф 2 0
Крецу Александру 2 0
Митрицэ Александру 2 0
Иван Андрей 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Борца Флорин 2 0
Juraj Badelj 0 1
Матею Александру 1 0
Куртич Ясмин 1 0
Зайков Джоко 1 0
Хури Льес 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Скречу Владимир 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Дансиу Мариан 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штефэнеску Мариус 4 0
Бэлаша Михай 3 0
Ниняй Бранислав 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Отелита Богдан 2 0
Матей Космин 0 1
Аганович Аднан 1 0
Варга Роланд 1 0
Никзули Роланд 1 0
Георге Ион 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сепси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
4
Университатя Крайова
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сепси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
3
75%
76-90

Пропущено

7
2
7 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
5
63%
76-90

Пропущено

8
4
8 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФКСБ - Университатя Крайова 3:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4
Университатя Крайова - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Славия София 3:2 Локомотив Пловдив - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Университатя Крайова - Дрита 2:0 Ботев Пловдив - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 1:2 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 3:1
Сепси
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сепси - УТА Арад 1:0 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1
Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Сепси

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
1
2
1
4
2.5
1
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
1
4
5
1.5
1
6
2
7
2.5
1
6
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 6 0 1 14 - 5 18
2.
Университатя Крайова
 9 5 2 2 13 - 8 17
3.
ЧФР Клуж
 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Рапид Бухарест
 8 4 2 2 18 - 10 14
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Сепси
 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
У Крайова 1948
 9 4 0 5 19 - 18 12
8.
Волунтари
 8 3 1 4 13 - 18 10
9.
Университатя Клуж
 9 2 4 3 13 - 17 10
10.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 11 - 14 9
11.
Германнштадт
 7 2 3 2 10 - 9 9
12.
Динамо Бухарест
 9 2 2 5 7 - 16 8
13.
УТА Арад
 8 2 1 5 6 - 12 7
14.
Оцелул Галац
 8 0 7 1 7 - 9 7
15.
Политехника Яссы
 7 2 0 5 8 - 13 6
16.
Ботошани
 8 0 4 4 7 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Сепси
 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
5.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
6.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
7.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
8.
УТА Арад
 4 2 0 2 4 - 5 6
9.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
11.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ботошани
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
3.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
4.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
8.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Германнштадт
 4 1 2 1 6 - 5 5
10.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
12.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
13.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Фарул Констанца
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
16.
УТА Арад
 4 0 1 3 2 - 7 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
ФКСБ Олару Дариус 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Сепси Штефэнеску Мариус 4
Политехника Яссы Luis Phelipe 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
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