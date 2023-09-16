Тур: 5. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Маншот Ероен
0'
1:0
12' ГолИванушец Лука
2:0
16' ГолВиффер Матс
3:0
20' ГолПайшао Игор
3:1
25' ГолОльссон Симон
45' Желтая карточкаГанцко Давид
Ход матча
12'
1:0
16'
20'
3:0
25'
3:1
45'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
321 Количество передач 167
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
14
Пайшао
Игор
28
Брауэрс
Люк
26
Тахири
Анас
17
Нуннели
Че
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
-
25 Сейер ЛеоНападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фейеноорд
Херенвен
28 матчей
67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 16 побед
38 матчей
50%
28.9%
21.1%
19 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.1%
39.5%
18.4%
16 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.6%
26.3%
42.1%
12 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
39
Голов в среднем за матч
2
1.86
Среднее время на гол
45
48
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.52
1.29
Среднее время на гол
59
69
Всего голов
66
61
Голов в среднем за матч
1.74
1.61
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
51
56
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|5 (1)
|1
|Пайшао Игор
|2
|0.4
|Виффер Матс
|2
|0.4
|Стенгс Келвин
|1
|0.2
|Иванушец Лука
|1
|0.2
|Тимбер Квинтен
|1
|0.2
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.2
|Уэда Аясэ
|1
|0.2
|Минте Янкуба
|1
|0.2
|Сейер Лео
|1
|0.2
|Траунер Гернот
|0
|0
|Лингр Ондржей
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Хартман Квилиндси
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|3
|0.6
|Бохневич Павел
|2
|0.4
|Ольссон Симон
|1
|0.2
|Николаеску Йон
|1
|0.2
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.2
|Уэбстер Чарли
|1
|0.2
|Хайе Том
|0
|0
|Тахири Анас
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|0
|1
|Ганцко Давид
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|0
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Херенвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Херенвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
3
Фейеноорд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0
Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1
Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1
Результаты матчей
Фейеноорд
Херенвен
Точный счет
0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
22
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|1:3 Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 10
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|1:3 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|3:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|1:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|5 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5 (1)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|Херенвен
|Сахрауи Осам
|3 (1)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Эксельсиор
|Лампру Лазарос
|1 1
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|1 1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|2