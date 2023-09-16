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Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Фейеноорд
6:1
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
12' Гол
Иванушец Лука
2:0
16' Гол
Виффер Матс
3:0
20' Гол
Пайшао Игор
3:1
25' Гол
Ольссон Симон
45' Желтая карточка
Ганцко Давид
4:1
60' Гол
Хименес Сантьяго Томас
5:1
66' Гол
Минте Янкуба
6:1
72' Гол
Лингр Ондржей
90'+4

Ход матча

12'
Иванушец Лука
(Стенгс Келвин)
1:0
16'
Виффер Матс
(Хименес Сантьяго Томас)
2:0
20'
Пайшао Игор
(Хартман Квилиндси)
3:0
25'
3:1
Ольссон Симон
(Ван Оттеле Сюб)
45'
Ганцко Давид
 
46'
 
Нунумете Дженаро
Ван Бик Свен
60'
Хименес Сантьяго Томас
(Хартман Квилиндси)
4:1
61'
Минте Янкуба
Хименес Сантьяго Томас
 
64'
 
Ван Амерсфоорт Пелле
Брауэрс Люк
64'
 
Виттевен Мелле
Нуннели Че
64'
 
Карлсбакк Даниэль
Николаеску Йон
66'
Минте Янкуба
(Пайшао Игор)
5:1
71'
Лингр Ондржей
Иванушец Лука
 
71'
Зерруки Рамиз
Тимбер Квинтен
 
71'
Сейер Лео
Пайшао Игор
 
72'
Лингр Ондржей
(Минте Янкуба)
6:1
77'
Зекиель Дживай
Стенгс Келвин
 
77'
 
Брауде Оливер
Халл Дензел

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 439 Количество передач 259
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
14
Пайшао
Игор
10
Стенгс
Келвин
17
Иванушец
Лука
29
Хименес
Сантьяго
Томас
44
Нопперт
Андрис
2
Халл
Дензел
4
Ван
Бик
Свен
6
Ван
Оттеле
Сюб
7
Кёлерт
Матс
28
Брауэрс
Люк
26
Тахири
Анас
17
Нуннели
Че
19
Ольссон
Симон
20
Сахрауи
Осам
18
Николаеску
Йон
Фейеноорд
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Херенвен

28 матчей

67.9%
32.1%
19 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 16 побед

38 матчей

50%
28.9%
21.1%
19 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.1%
39.5%
18.4%
16 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
26.3%
42.1%
12 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

К
0:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
0:3
Э
3:1
К
4:3
Э
3:0
Э
3:0
К
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:5
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:5
ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:0
К
2:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
6:2
Э
0:2
К
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

34
39

Голов в среднем за матч

2
1.86

Среднее время на гол

45
48

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.52
1.29

Среднее время на гол

59
69

Всего голов

66
61

Голов в среднем за матч

1.74
1.61

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

51
56

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 6 (1) 1.2
Пайшао Игор 2 0.4
Минте Янкуба 2 0.4
Виффер Матс 2 0.4
Стенгс Келвин 1 0.2
Лингр Ондржей 1 0.2
Иванушец Лука 1 0.2
Тимбер Квинтен 1 0.2
Гертрейда Лютсхарел 1 0.2
Уэда Аясэ 1 0.2
Сейер Лео 1 0.2
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 3 0.6
Бохневич Павел 2 0.4
Ольссон Симон 1 0.2
Николаеску Йон 1 0.2
Карлсбакк Даниэль 1 0.2
Уэбстер Чарли 1 0.2
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 0 1
Ганцко Давид 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Оттеле Сюб 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Херенвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Херенвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
3
Фейеноорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Херенвен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
2
22%
61-75
4
21%
2
22%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
3
23%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0
Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1
Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:1

Результаты матчей

Фейеноорд
Херенвен

Точный счет

6:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

6
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

6:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

6
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
2
1
2.5
1
1
2
1
3.5
2
1
4.5
2
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4
3
2
3.5
3
2
4.5
2
3
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
2.
ПСВ
 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
4.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Аякс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
14.
Витесс
 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Валвейк
 1:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 13 3
16.
Волендам
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
17.
Утрехт
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Хераклес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
ПСВ
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Валвейк
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
10.
Валвейк
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Аякс
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Волендам
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 5 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 3
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Весь список
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