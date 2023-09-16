Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Удар от ворот произведет Херенвен

85' Зерруки Рамиз не смог попасть в створ ударом издали

85' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Сахрауи Осам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Oliver Braude выиграл воздушное противоборство у Лингр Ондржей

82' Oliver Braude выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Oliver Braude ослабляет давление, выбив мяч.

80' Удар от ворот произведет Херенвен

80' Гертрейда Лютсхарел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Хорошую попытку сделал Хартман Квилиндси . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Сейер Лео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

77' Тактическая замена. Халл Дензел уходит с поля и его заменяет Oliver Braude

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Сахрауи Осам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Г О О О О Л - Лингр Ондржей забивает с правой ноги!

72' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' О, нет. Из многообещающей позиции Стенгс Келвин из команды Фейеноорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

70' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Минте Янкуба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Г О О О О Л - Минте Янкуба левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

66' Пайшао Игор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Николаеску Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хартман Квилиндси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Фейеноорд

59' Нунумете Дженаро из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

58' Тахири Анас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

57' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

56' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Херенвен

56' Оооо... вот это был удар! Тимбер Квинтен должен был забить с этой позиции.

56' Тимбер Квинтен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

53' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Нуннели Че выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе

49' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Херенвен

48' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хименес Сантьяго Томас и попал в каркас ворот!

48' Ганцко Давид из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Херенвен

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.