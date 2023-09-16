Тур: 7. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
1:1
Первый тайм: 32'
Ход матча
13'
0:1
26'
1:1
10
Paul
Mensah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Gustavo VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
28 Jan Jurcec
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Альтах
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
0
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|2
|0.29
|Simon Pirkl
|2
|0.29
|Голлес Джулиан
|2
|0.29
|Paul Mensah
|1
|0.14
|Носс Конор
|1
|0.14
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.14
|Фейертаг Штефан
|0
|0
|Штраусс Фабио
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.29
|Gustavo VI
|1
|0.14
|Нухиу Атдхи
|1
|0.14
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.14
|Фадингер Лукас
|1
|0.14
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|3
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Michael Brandner
|1
|0
|Marco Krainz
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Ronivaldo II
|1
|0
|Кох Тобиас
|1
|0
|Митрович Данило
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Strauss
|1
|1
|Нухиу Атдхи
|2
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Mike-Steven Baehre
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Штандфест Йоахим
|1
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Райнер Константин
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Альтах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Блау-Вайсс Линц
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
4
1
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Альтах
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
4
22%
1
10%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
17%
3
30%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
3
17%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5
ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0
Альтах
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0
Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Альтах
Точный счет
0:5
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|4.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|5.
|6
|2
|2
|2
|11 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|7.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|10.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|10 - 19
|5
|11.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|7.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|9.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|ЛАСК
|Цуль Роберт
|3
|ЛАСК
|Хорват Саша
|3
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3