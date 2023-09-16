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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 4800
Блау-Вайсс Линц
1:1
Конец матча
Альтах
0'
0:1
13' Гол
Нухиу Атдхи
1:1
26' Гол
Simon Pirkl
72' Желтая карточка
Йегер Лукас
90' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
90'+3
1
Nicolas
Schmid
27
Хаудум
Штефан
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
14
Голлес
Джулиан
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
8
Simon
Pirkl
10
Paul
Mensah
9
Ronivaldo
II
7
Носс
Конор
1
Стоянович
Деян
6
Райнер
Константин
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
12
Лукачевич
Леонардо
27
Гебауэр
Кристиан
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
9
Нухиу
Атдхи
20
Gustavo
VI
Блау-Вайсс Линц
3-4-3
Альтах
3-4-1-2

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Альтах

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЭЛ
1:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
0

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 2 0.29
Simon Pirkl 2 0.29
Голлес Джулиан 2 0.29
Paul Mensah 1 0.14
Носс Конор 1 0.14
Кох Тобиас 1 (1) 0.14
Фейертаг Штефан 0 0
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.29
Gustavo VI 1 0.14
Нухиу Атдхи 1 0.14
Гебауэр Кристиан 1 0.14
Фадингер Лукас 1 0.14
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 3 0
Хаудум Штефан 2 0
Штраусс Фабио 2 0
Michael Brandner 1 0
Marco Krainz 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Ronivaldo II 1 0
Кох Тобиас 1 0
Митрович Данило 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 3 0
Mike-Steven Baehre 3 0
Felix Strauss 1 1
Нухиу Атдхи 2 0
Бишоф Ной 2 0
Штандфест Йоахим 1 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Райнер Константин 1 0
Фадингер Лукас 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Альтах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Блау-Вайсс Линц
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Альтах
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

4
1
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Альтах
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
4
40%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
5
26%
1
9%
1-15
3
16%
2
18%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
3
16%
3
27%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
3
16%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5
ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Флоридсдорфер 1:1 Гразер - Блау-Вайсс Линц 0:3 Блау-Вайсс Линц - Дорнбирн 1:0
Альтах
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альтах - Штурм Грац 1:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Альтах - Сваровски Тироль 1:0
Рапид Вена - Альтах 4:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Трайскирхен - Альтах 1:2 Альтах - Вильярреал 0:3 Альтах - Арау 1:0 Альтах - Хомбург-08 2:1 Альтах - Люцерн 0:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:1 Рид - Альтах 0:1 Альтах - Хартберг 0:1 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Вольфсбергер 0:2 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 1:0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Альтах

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 1:0 7 7 0 0 17 - 2 21
2.
Штурм Грац
 0:1 7 5 1 1 12 - 3 16
3.
ЛАСК
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Рапид Вена
 6 2 2 2 11 - 5 8
6.
Хартберг
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Альтах
 7 2 2 3 7 - 10 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 3 2 6 - 9 6
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 10 - 19 5
11.
Сваровски Тироль
 6 0 2 4 5 - 13 2
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Зальцбург
 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Штурм Грац
 0:1 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Альтах
 3 1 0 2 2 - 4 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 3 0 2 1 4 - 6 2
8.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
9.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 2 1 4 - 9 2
10.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 4 - 8 1
11.
Хартберг
 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 1:0 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Штурм Грац
 0:1 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
7.
ЛАСК
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 0 3 6 - 10 3
10.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Хорват Саша 4
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Хартберг Диаките Усман 4
ЛАСК Цуль Роберт 3
Аустрия Клагенфурт Бенателли Рико 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 26'
      Marco Krainz сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Simon Pirkl бьет в цель!
    • 13'
      Gustavo Santos сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Нухиу Атдхи бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Блау-Вайсс Линц 1:1 Альтах онлайн

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