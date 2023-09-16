Тур: 7. Стадион: 28 Black Arena.
0:0
Первый тайм: 35'
0'
10' Желтая карточкаБелло Джордж
26' Желтая карточкаБенателли Рико
31' Желтая карточкаХавель Элиас
Ход матча
10'
26'
31'
19
Andy
Irving
30
Хорват
Саша
10
Цуль
Роберт
24
Хавель
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коне МуссаНападающий
-
17 Усор МозесНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
ЛАСК
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
28 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.1%
14.3%
53.6%
9 побед 4 ничьи 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.19
1.21
Среднее время на гол
75
74
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
3
2.89
Среднее время на гол
30
31
Всего голов
55
49
Голов в среднем за матч
1.96
1.75
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
45
51
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|5
|0.71
|Andy Irving
|3
|0.43
|Kosmas Gezos
|1
|0.14
|Christopher Cvetko
|1
|0.14
|Верницниг Кристофер
|1
|0.14
|Florian Jaritz
|0
|0
|Арвайлер Йонас
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуль Роберт
|3
|0.43
|Цирайс Филипп
|2
|0.29
|Хавель Элиас
|1
|0.14
|Гойгингер Томас
|1
|0.14
|Люкенедер Феликс
|1
|0.14
|Хорват Саша
|0
|0
|Флеккер Флориан
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенателли Рико
|2
|0
|Sinan Karweina
|2
|0
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Kosmas Gezos
|1
|0
|Thorsten Mahrer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Шумахер Тилль
|1
|0
|Штрауди Симон
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Роберт
|3
|0
|Хорват Саша
|3
|0
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
7
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
ЛАСК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1
Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Штурм-2 - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
ЛАСК
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
4 раза 67%
1:1
2 раза 33%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|4.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|11 - 6
|11
|5.
|6
|2
|2
|2
|11 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|7.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|8.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|10.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|10 - 19
|5
|11.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|12.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|5.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|7.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|8.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|9.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|8.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Штурм Грац
|Влодарчик Шимон
|4
|Аустрия Клагенфурт
|Andy Irving
|3 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|4
|ЛАСК
|Цуль Роберт
|3
|ЛАСК
|Хорват Саша
|3
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|3