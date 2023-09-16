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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
0:0
Первый тайм: 35'
ЛАСК
0'
10' Желтая карточка
Белло Джордж
26' Желтая карточка
Бенателли Рико
31' Желтая карточка
Хавель Элиас

Ход матча

10'
 
Белло Джордж
26'
Бенателли Рико
 
31'
 
Хавель Элиас
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
ЛАСК
3.70
3.93
2.23
Все Коэффициенты
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
17
Штрауди
Симон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
33
Шумахер
Тилль
39
Арвайлер
Йонас
10
Sinan
Karweina
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
33
Люкенедер
Феликс
30
Хорват
Саша
18
Йовичич
Бранко
10
Цуль
Роберт
2
Белло
Джордж
9
Любичич
Марин
29
Флеккер
Флориан
24
Хавель
Элиас
Аустрия Клагенфурт
3-5-2
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
ЛАСК

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

28 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.1%
14.3%
53.6%
9 побед 4 ничьи 15 побед

История матчей

Б
1:1
Б
4:0
К
1:0
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:1
К
5:3
ТМК
2:0
ЭЛ
0:5
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
0:7
Л
3:2
Л
4:1
Л
3:1
Л
0:4
Л
0:5
Л
1:3
Л
5:0
Л
0:0
Л
4:0
Л
1:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.19
1.21

Среднее время на гол

75
74

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

3
2.89

Среднее время на гол

30
31

Всего голов

55
49

Голов в среднем за матч

1.96
1.75

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 5 0.71
Andy Irving 3 0.43
Kosmas Gezos 1 0.14
Christopher Cvetko 1 0.14
Верницниг Кристофер 1 0.14
Florian Jaritz 0 0
Арвайлер Йонас 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуль Роберт 3 0.43
Цирайс Филипп 2 0.29
Хавель Элиас 1 0.14
Гойгингер Томас 1 0.14
Люкенедер Феликс 1 0.14
Хорват Саша 0 0
Флеккер Флориан 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 2 0
Sinan Karweina 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Kosmas Gezos 1 0
Thorsten Mahrer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Шумахер Тилль 1 0
Штрауди Симон 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Роберт 3 0
Хорват Саша 3 0
Йовичич Бранко 3 0
Стойкович Филип 2 0
Реннер Рене 2 0
Люкенедер Феликс 1 0
Любич Иван 1 0
Белло Джордж 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ЛАСК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
ЛАСК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1
Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Штурм-2 - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
ЛАСК

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
4 раза 67%
1:1
2 раза 33%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
3
1
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 6 6 0 0 16 - 2 18
2.
Штурм Грац
 6 5 1 0 12 - 2 16
3.
ЛАСК
 0:0 7 3 3 1 8 - 4 12
4.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 7 2 5 0 11 - 6 11
5.
Рапид Вена
 6 2 2 2 11 - 5 8
6.
Хартберг
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Альтах
 1:1 7 2 2 3 7 - 10 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 3 2 6 - 9 6
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 7 1 2 4 10 - 19 5
11.
Сваровски Тироль
 6 0 2 4 5 - 13 2
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Зальцбург
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Штурм Грац
 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Альтах
 1:1 3 1 0 2 2 - 4 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
8.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 3 0 2 1 4 - 9 2
10.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 4 - 8 1
11.
Хартберг
 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Штурм Грац
 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Альтах
 1:1 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
7.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 4 3
8.
Блау-Вайсс Линц
 1:1 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
11.
ЛАСК
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Хартберг Диаките Усман 4
ЛАСК Цуль Роберт 3
ЛАСК Хорват Саша 3
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Хавель Элиас получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Бенателли Рико получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Джордж Белло получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
ЛАСК
3.70
3.93
2.23
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Клагенфурт 0:0 ЛАСК онлайн

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Аустрия Клагенфурт
ЛАСК
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