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  4. Бундеслига 2023-2024

Австрия: Бундеслига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 3892
Аустрия Клагенфурт
1:3
Конец матча
ЛАСК
0'
10' Желтая карточка
Белло Джордж
26' Желтая карточка
Бенателли Рико
31' Желтая карточка
Хавель Элиас
0:1
36' Гол
Любичич Марин
0:2
40' Гол
Флеккер Флориан
42' Желтая карточка
Хорват Саша
0:3
44' Гол
Хавель Элиас
1:3
56' Гол
Бонна Соломон
90' Желтая карточка
Любич Иван
90'+6
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
17
Штрауди
Симон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
33
Шумахер
Тилль
39
Арвайлер
Йонас
10
Sinan
Karweina
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
33
Люкенедер
Феликс
30
Хорват
Саша
18
Йовичич
Бранко
10
Цуль
Роберт
2
Белло
Джордж
9
Любичич
Марин
29
Флеккер
Флориан
24
Хавель
Элиас
Аустрия Клагенфурт
3-5-2
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
ЛАСК

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

28 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.1%
14.3%
53.6%
9 побед 4 ничьи 15 побед

История матчей

Б
1:1
Б
4:0
К
1:0
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:1
К
5:3
ТМК
2:0
ЭЛ
0:5
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
0:7
Л
3:2
Л
4:1
Л
3:1
Л
0:4
Л
0:5
Л
1:3
Л
5:0
Л
0:0
Л
4:0
Л
1:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.19
1.21

Среднее время на гол

75
74

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

3
2.89

Среднее время на гол

30
31

Всего голов

55
49

Голов в среднем за матч

1.96
1.75

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 5 0.71
Andy Irving 3 0.43
Kosmas Gezos 1 0.14
Christopher Cvetko 1 0.14
Верницниг Кристофер 1 0.14
Бонна Соломон 1 0.14
Florian Jaritz 0 0
Арвайлер Йонас 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуль Роберт 3 0.43
Хавель Элиас 2 0.29
Цирайс Филипп 2 0.29
Флеккер Флориан 1 0.14
Любичич Марин 1 0.14
Гойгингер Томас 1 0.14
Люкенедер Феликс 1 0.14
Хорват Саша 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 3 0
Sinan Karweina 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Kosmas Gezos 1 0
Thorsten Mahrer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Шумахер Тилль 1 0
Штрауди Симон 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорват Саша 4 0
Цуль Роберт 3 0
Йовичич Бранко 3 0
Стойкович Филип 2 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 2 0
Люкенедер Феликс 1 0
Белло Джордж 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Хавель Элиас 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ЛАСК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ЛАСК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1
Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1 Штурм-2 - Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1
Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Аустрия Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Зальцбург 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
ЛАСК

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
4 раза 57%
1:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2
2
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 1:0 7 7 0 0 17 - 2 21
2.
Штурм Грац
 0:1 7 5 1 1 12 - 3 16
3.
ЛАСК
 7 4 2 1 11 - 5 14
4.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Рапид Вена
 6 2 2 2 11 - 5 8
6.
Хартберг
 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Альтах
 7 2 2 3 7 - 10 8
8.
Вольфсбергер
 6 1 3 2 6 - 9 6
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 9 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 10 - 19 5
11.
Сваровски Тироль
 6 0 2 4 5 - 13 2
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Зальцбург
 1:0 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Штурм Грац
 0:1 4 2 1 1 6 - 2 7
4.
Рапид Вена
 3 1 1 1 5 - 2 4
5.
Вольфсбергер
 4 1 1 2 4 - 7 4
6.
Альтах
 3 1 0 2 2 - 4 3
7.
Аустрия Клагенфурт
 3 0 2 1 4 - 6 2
8.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
9.
Блау-Вайсс Линц
 3 0 2 1 4 - 9 2
10.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 4 - 8 1
11.
Хартберг
 3 0 1 2 3 - 10 1
12.
Аустрия Лустенау
 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 1:0 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Штурм Грац
 0:1 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Хартберг
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
6.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
7.
ЛАСК
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Аустрия Вена
 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Блау-Вайсс Линц
 4 1 0 3 6 - 10 3
10.
Вольфсбергер
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Аустрия Лустенау
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Сваровски Тироль
 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Штурм Грац Влодарчик Шимон 4
Аустрия Клагенфурт Andy Irving 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Хорват Саша 4
Штурм Грац Китеишвили Отар 4
Хартберг Диаките Усман 4
ЛАСК Цуль Роберт 3
Аустрия Клагенфурт Бенателли Рико 3
Весь список
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