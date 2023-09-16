Тур: 7. Стадион: Жемплин.
3:4
Конец матча
0'
0:1
2' ГолБернат Ян
0:2
10' ГолДюриш Михал
0:3
24' ГолАзанго Филип
1:3
36' ГолMatus Marcin
1:4
45' ГолОфори Келвин
2:4
52' ГолMatus Marcin
3:4
68' ГолВан Кессел Гино
72' Желтая карточкаIssa Adekunle
78' Желтая карточкаКоштрна Кристиан
87' Желтая карточкаFranck Bahi
90' Желтая карточкаЖофчак Игор
90'+4
Ход матча
2'
0:1
10'
0:2
24'
0:3
36'
1:3
45'
1:4
52'
2:4
68'
3:4
72'
78'
87'
90'
90'
17
Вашко
Филип
20
Яношик
Лукаш
27
Бернат
Ян
97
Офори
Келвин
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Нападающий
-
-
-
12 Franck Bahi
-
-
Главный тренер: Marek Petrus
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Осени АзизНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Михаловце
Спартак Трнава
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
0.91
Среднее время на гол
101
99
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.91
1.56
Среднее время на гол
47
57
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.45
1.2
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
62
75
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|2
|0.33
|Ван Кессел Гино
|1
|0.17
|Daniel Pavuk
|1
|0.17
|Stanislav Danko
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|2 (1)
|0.33
|Дюриш Михал
|1
|0.17
|Баинович Филип
|1
|0.17
|Азанго Филип
|1
|0.17
|Бернат Ян
|1
|0.17
|Офори Келвин
|1
|0.17
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.17
|Коша Себастьян
|0
|0
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Буката Мартин
|0
|0
|Желькович Адриан
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franck Bahi
|4
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Марьянович Саша
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|1
|1
|Прохазка Роман
|2
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Коштрна Кристиан
|1
|0
|Азанго Филип
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Компан-Брезник Миха
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
1
Михаловце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
2
Михаловце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Спартак Трнава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
60%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0
Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3 Михаловце - Скалица 1:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Михаловце - Ружомберок 2:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1
Результаты матчей
Михаловце
Спартак Трнава
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
24
15
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|4 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 3
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4