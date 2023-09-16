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  4. Суперлига 2023-2024

Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Михаловце
3:4
Конец матча
Спартак Трнава
0'
0:1
2' Гол
Бернат Ян
0:2
10' Гол
Дюриш Михал
0:3
24' Гол
Азанго Филип
1:3
36' Гол
Matus Marcin
1:4
45' Гол
Офори Келвин
2:4
52' Гол
Matus Marcin
3:4
68' Гол
Ван Кессел Гино
72' Желтая карточка
Issa Adekunle
78' Желтая карточка
Коштрна Кристиан
87' Желтая карточка
Franck Bahi
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Жофчак Игор
90'+4
1
Сараз
Беньямин
15
Марьянович
Саша
5
Polydefkis
Volanakis
18
Ержабек
Михал
9
Matus
Marcin
4
Зубайру
Абдул
17
Вашко
Филип
51
Stanislav
Danko
21
Магда
Даниэль
20
Яношик
Лукаш
7
Daniel
Pavuk
71
Такач
Доминик
26
Коша
Себастьян
2
Штетина
Лукаш
24
Коштрна
Кристиан
29
Микович
Мартин
80
Желькович
Адриан
27
Бернат
Ян
97
Офори
Келвин
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
25
Баинович
Филип
Михаловце
3-5-2
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

Михаловце
Спартак Трнава

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

20 матчей

30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

С
4:1
К
2:2
С
0:4
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:2
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
3:0
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
0:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
0.91

Среднее время на гол

101
99

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.91
1.56

Среднее время на гол

47
57

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.45
1.2

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

62
75

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 2 0.33
Ван Кессел Гино 1 0.17
Daniel Pavuk 1 0.17
Stanislav Danko 0 0
Вашко Филип 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 2 (1) 0.33
Дюриш Михал 1 0.17
Баинович Филип 1 0.17
Азанго Филип 1 0.17
Бернат Ян 1 0.17
Офори Келвин 1 0.17
Компан-Брезник Миха 1 0.17
Коша Себастьян 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Буката Мартин 0 0
Желькович Адриан 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franck Bahi 4 0
Жофчак Игор 1 0
Беднар Мартин 1 0
Марьянович Саша 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Issa Adekunle 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 1 1
Прохазка Роман 2 0
Баинович Филип 2 0
Осени Азиз 2 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Коштрна Кристиан 1 0
Азанго Филип 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спартак Трнава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
1
Михаловце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
2
Михаловце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Спартак Трнава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
7 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
60%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0
Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3 Михаловце - Скалица 1:1 Тренчин - Михаловце 3:3 Михаловце - Ружомберок 2:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Жилина 0:2 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Скалица - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Спартак Трнава - Лех 3:1 Лех - Спартак Трнава 2:1 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ауда 4:1 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 Ауда - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Валенсия 0:1 Спартак Трнава - Ипсвич 1:2 Штурм Грац - Спартак Трнава 4:0 Спартак Трнава - Висла Плоцк 2:1 Хайдук - Спартак Трнава 1:1 Риека - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1

Результаты матчей

Михаловце
Спартак Трнава

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 5 0 2 17 - 11 15
2.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 15 - 10 14
3.
Тренчин
 6 4 1 1 13 - 9 13
4.
Железярне Подбрезова
 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Слован Братислава
 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
ДАК
 6 2 2 2 9 - 6 8
7.
Спартак Трнава
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Ружомберок
 6 2 2 2 7 - 10 8
9.
Кошице
 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
Скалица
 7 2 1 4 7 - 8 7
11.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
12.
Михаловце
 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Ружомберок
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Скалица
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Слован Братислава
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Кошице
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Спартак Трнава
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Михаловце
 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Жилина
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
ДАК
 4 1 2 1 3 - 2 5
5.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
7.
Железярне Подбрезова
 3 1 0 2 6 - 6 3
8.
Кошице
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
11.
Скалица
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Злате Моравце
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 4 (3)
Жилина Henry Addo 4 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4 (2)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 4 (1)
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 3
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Офори Келвин бьет в цель!
    • 45'
      Дюриш Михал сделал результативную передачу.
    • 36'
      Stanislav Danko сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
    • 24'
      Коша Себастьян сделал результативную передачу.
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