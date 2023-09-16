Тур: 7. Стадион: Стадион под Дубном.
1:4
Конец матча
0'
0:1
8' ГолПолиевка Роберт
0:2
16' ГолГлинка Марек
28' Желтая карточкаСтойчевски Андрей
0:3
45' ГолEnzo Arevalo
1:3
62' ГолНемчик Томаш
84' Желтая карточкаБари Кристиан
85' Желтая карточкаЯмбор Тимотей
1:4
89' ГолРымаренко Мартин
90'+4
Ход матча
8'
0:1
16'
0:2
45'
0:3
62'
1:3
84'
85'
89'
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
37
Зауэр
Марио
11
Samuel
Gidi
13
Henry
Addo
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
21
Lukas
Migala
88
Глинка
Марек
29
Enzo
Arevalo
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Henry AddoНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
14 Eric Bille
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Adam Hanes
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Жилина
Дукла Банска-Бистрица
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
28 матчей
42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
2.4
1.39
Среднее время на гол
37
64
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.28
1.3
Среднее время на гол
70
69
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
1.68
1.36
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
53
66
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Addo
|4
|0.57
|Дурис Давид
|3
|0.43
|Зауэр Марио
|2
|0.29
|Илько Патрик
|2
|0.29
|Antoin Essomba
|1
|0.14
|Копас Адам
|1
|0.14
|Капралик Адриан
|1
|0.14
|Немчик Томаш
|1
|0.14
|Стойчевски Андрей
|1
|0.14
|Eric Bille
|1
|0.14
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Руснак Матуш
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|4
|0.57
|Enzo Arevalo
|4
|0.57
|Рымаренко Мартин
|3
|0.43
|Загуменски Тимотей
|1
|0.14
|Глинка Марек
|1
|0.14
|Jakub Uhrincat
|1
|0.14
|Lukas Migala
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Бари Кристиан
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Яворчек Доминик
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Migala
|3
|0
|Годал Борис
|2
|0
|Рихтарех Давид
|2
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Jakub Uhrincat
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
2
Жилина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Дукла Банска-Бистрица
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
3
Жилина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дукла Банска-Бистрица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
5
42%
3
27%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
17
15
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
12%
5
33%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2
Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1
Результаты матчей
Жилина
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:4
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Жилина
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
43
25
16
16
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|4 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|4 (3)
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|4 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Enzo Arevalo
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|4 (1)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 3
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|4
|Михаловце
|Franck Bahi
|4