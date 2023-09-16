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Словакия: Суперлига
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Жилина
1:4
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
0:1
8' Гол
Полиевка Роберт
0:2
16' Гол
Глинка Марек
28' Желтая карточка
Стойчевски Андрей
0:3
45' Гол
Enzo Arevalo
1:3
62' Гол
Немчик Томаш
84' Желтая карточка
Бари Кристиан
85' Желтая карточка
Ямбор Тимотей
1:4
89' Гол
Рымаренко Мартин
90'+4
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
37
Зауэр
Марио
11
Samuel
Gidi
20
Бари
Кристиан
13
Henry
Addo
29
Дурис
Давид
16
Илько
Патрик
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
21
Lukas
Migala
44
Загуменски
Тимотей
11
Рымаренко
Мартин
6
Рихтарех
Давид
88
Глинка
Марек
29
Enzo
Arevalo
17
Полиевка
Роберт
Жилина
3-4-3
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2

История личных встреч

Жилина
Дукла Банска-Бистрица

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

28 матчей

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

SLE
1:3
С
1:1
С
6:4
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
2:0
С
0:0
С
4:1
С
1:2
С
3:3
С
1:2
С
0:1
С
2:2
С
2:1
CL
3:1
CL
1:3
CL
0:0
CL
3:3
CL
1:2
CL
1:1
CL
3:1
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:0
CL
1:0
CL
1:1
CL
1:0

Голы

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

2.4
1.39

Среднее время на гол

37
64

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.28
1.3

Среднее время на гол

70
69

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

1.68
1.36

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

53
66

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Addo 4 0.57
Дурис Давид 3 0.43
Зауэр Марио 2 0.29
Илько Патрик 2 0.29
Antoin Essomba 1 0.14
Копас Адам 1 0.14
Капралик Адриан 1 0.14
Немчик Томаш 1 0.14
Стойчевски Андрей 1 0.14
Eric Bille 1 0.14
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Руснак Матуш 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 4 0.57
Enzo Arevalo 4 0.57
Рымаренко Мартин 3 0.43
Загуменски Тимотей 1 0.14
Глинка Марек 1 0.14
Jakub Uhrincat 1 0.14
Lukas Migala 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 0
Руснак Матуш 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Дурис Давид 1 0
Бари Кристиан 1 0
Капралик Адриан 1 0
Яворчек Доминик 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Henry Addo 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Migala 3 0
Годал Борис 2 0
Рихтарех Давид 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Branislav Luptak 1 0
Jakub Uhrincat 1 0

Результаты матчей

Жилина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
2
Жилина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Дукла Банска-Бистрица
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
3
Жилина
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Дукла Банска-Бистрица
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
3
27%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
2
12%
5
33%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2
Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1

Результаты матчей

Жилина
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:4
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Жилина
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
3
1
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
5
2
4
3
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 5 0 2 17 - 11 15
2.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 15 - 10 14
3.
Тренчин
 6 4 1 1 13 - 9 13
4.
Железярне Подбрезова
 7 4 1 2 12 - 8 13
5.
Слован Братислава
 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
ДАК
 6 2 2 2 9 - 6 8
7.
Спартак Трнава
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Ружомберок
 6 2 2 2 7 - 10 8
9.
Кошице
 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
Скалица
 7 2 1 4 7 - 8 7
11.
Злате Моравце
 6 0 1 5 3 - 10 1
12.
Михаловце
 6 0 1 5 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Тренчин
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Жилина
 4 3 0 1 12 - 9 9
4.
Ружомберок
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Скалица
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Слован Братислава
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Кошице
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
ДАК
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Спартак Трнава
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Злате Моравце
 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Михаловце
 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 4 3 1 0 11 - 4 10
2.
Жилина
 3 2 0 1 5 - 2 6
3.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 5 - 4 5
4.
ДАК
 4 1 2 1 3 - 2 5
5.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Тренчин
 3 1 1 1 6 - 8 4
7.
Железярне Подбрезова
 3 1 0 2 6 - 6 3
8.
Кошице
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Ружомберок
 3 0 1 2 3 - 8 1
10.
Михаловце
 2 0 0 2 1 - 4 0
11.
Скалица
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Злате Моравце
 4 0 0 4 2 - 7 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 4 (3)
Жилина Henry Addo 4 (3)
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 4 (2)
Дукла Банска-Бистрица Enzo Arevalo 4 (1)
Тренчин Rahim Ibrahim 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 3
Кошице Голиков Александр 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Жилина Стойчевски Андрей 4
Михаловце Franck Bahi 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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