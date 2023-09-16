Тур: 7. Стадион: Жозеф Марьен.
0:2
Конец матча
0'
0:1
17' ГолЗекири Анди
29' Желтая карточкаОйен Люка
34' Желтая карточкаВанхутт Шарль
44' Желтая карточкаЭль-Ханнус Билаль
45' Желтая карточкаМуньос Даниэль
45' Желтая карточкаГаларса Матиас
51' Желтая карточкаПейнтсил Джозеф
56' Желтая карточкаКайембе Йорис
0:2
90' ГолГаларса Матиас
90'+9
Ход матча
17'
0:1
29'
34'
38'
45'
45'
51'
56'
90'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
49
Морис
Антони
48
Лейсен
Федде
27
Садики
Ноа
24
Ойен
Люка
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Генк
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
6
15
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.8
2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
45
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (3)
|0.83
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.33
|Нильссон Хокан
|2 (2)
|0.33
|Терхо Каспер
|1
|0.17
|Амани Жан
|0
|0
|Лапуссен Лоик
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньос Даниэль
|1
|0.17
|Зекири Анди
|1
|0.17
|Куэста Карлос
|1
|0.17
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.17
|Фадера Алию
|1
|0.17
|Хейнен Бриан
|1 (1)
|0.17
|Пейнтсил Джозеф
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Расмуссен Матиас
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Макаллистер Кевин
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Баа Кристофер
|1
|1
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
|Галарса Матиас
|1
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Генк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
1
Унион Сент-Жиллуаз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Генк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0
Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4
Генк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0
Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Генк
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
14
14
14
14
14
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Брюгге
|Синкернагель Филип
|3 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|3