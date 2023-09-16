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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
0:2
Конец матча
Генк
0'
0:1
17' Гол
Зекири Анди
29' Желтая карточка
Ойен Люка
34' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
38' Желтая карточка
44' Желтая карточка
Эль-Ханнус Билаль
45' Желтая карточка
Муньос Даниэль
45' Желтая карточка
Галарса Матиас
51' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
56' Желтая карточка
Кайембе Йорис
0:2
90' Гол
Галарса Матиас
90'+9
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
48
Лейсен
Федде
21
Кастро-Монтес
Алессио
10
Лапуссен
Лоик
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
8
Амани
Жан
23
Пуэртас
Кэмерон
9
Эккерт
Айенса
Деннис
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
3
Садик
Муджаид
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
25
Галарса
Матиас
34
Эль-Ханнус
Билаль
9
Зекири
Анди
28
Пейнтсил
Джозеф
24
Ойен
Люка
Унион Сент-Жиллуаз
3-4-2-1
Генк
4-3-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Генк

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
4:4
ТМК
3:1
К
2:2
КБ
0:6

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

6
15

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.8
2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
45

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 5 (3) 0.83
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.33
Нильссон Хокан 2 (2) 0.33
Терхо Каспер 1 0.17
Амани Жан 0 0
Лапуссен Лоик 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 1 0.17
Зекири Анди 1 0.17
Куэста Карлос 1 0.17
Арокодаре Толуваласе 1 0.17
Фадера Алию 1 0.17
Хейнен Бриан 1 (1) 0.17
Пейнтсил Джозеф 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Расмуссен Матиас 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Макаллистер Кевин 1 0
Амани Жан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Линен Сенне 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 3 0
Баа Кристофер 1 1
Кайембе Йорис 2 0
Хейнен Бриан 1 0
Артеага Херардо 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Ойен Люка 1 0
Галарса Матиас 1 0
Эль-Ханнус Билаль 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Генк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Унион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Генк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
1
Унион Сент-Жиллуаз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Генк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0
Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Валансьен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:0 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Унион Сент-Жиллуаз - Льеж ФК 4:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Nijlen - Унион Сент-Жиллуаз 0:9 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 3:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:2 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4
Генк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0
Генк - Олимпиакос 1:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Генк - Эйпен 0:1 Генк - Серветт 2:2 РВДМ 47 - Генк 0:4 Серветт - Генк 1:1 Генк - Бёрнли 2:0 Спортинг Л - Генк 1:1 Генк - Зульте-Варегем 3:3 ПАОК - Генк 3:2 Генк - АХ Лёвен 4:0 Генк - Тинен 3:0 Генк - Антверпен 2:2 Брюгге - Генк 1:3 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Генк

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Андерлехт
 6 4 1 1 7 - 5 13
3.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 8 - 5 12
4.
Антверпен
 6 3 2 1 13 - 4 11
5.
Генк
 6 3 2 1 8 - 2 11
6.
Брюгге
 5 3 1 1 15 - 4 10
7.
Мехелен
 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 3 1 2 10 - 9 10
9.
Эйпен
 6 3 1 2 9 - 10 10
10.
РВДМ 47
 6 3 1 2 7 - 14 10
11.
Сент-Трейден
 6 2 2 2 5 - 6 8
12.
АХ Лёвен
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
Стандард
 6 0 3 3 3 - 6 3
15.
Кортрейк
 6 0 1 5 4 - 17 1
16.
Вестерло
 7 0 1 6 7 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
4.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
5.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
8.
Брюгге
 2 1 1 0 8 - 2 4
9.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
11.
Сент-Трейден
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Генк
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
6.
Сент-Трейден
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Андерлехт
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 9 4
11.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Стандард
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Брюгге Синкернагель Филип 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Кортрейк Nayel Mehssatou 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Галарса Матиас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Муньос Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 44'
      Эль-Ханнус Билаль получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Ванхутт Шарль получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Luca Oyen получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Пейнтсил Джозеф сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Зекири Анди бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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