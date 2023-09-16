67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

66' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Валвейк

64' Локеза Крис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Манхуф Миллион из команды Витесс - была желтая, а стала красная.

60' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Витесс

59' Укили Яссин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Витесс

57' Баккали Закария оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Хорошую попытку сделал Баккали Закария . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Румерату Годфрид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Манхуф Миллион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Манхуф Миллион навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Хамулич Саид . Удар в створ, но вратарь начеку