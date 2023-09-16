Тур: 5. Стадион: Гелредом. Зрители: 16362 Главный судья: Линдхут Аллард
0'
0:1
39' ГолУкили Яссин
44' Желтая карточкаРумерату Годфрид
58' Undefined phrase: football_event_Манхуф Миллион
60' Красная карточкаМанхуф Миллион
67' Желтая карточкаУкили Яссин
72' Желтая карточкаБутра Амин
78' Желтая карточкаМаргарет Рихонелл
85' Желтая карточкаВан ден Бёйс Дарио
89' Желтая карточкаВассен Этьенн
0:2
90' ГолМаргарет Рихонелл
90'+8
Ход матча
39'
0:1
44'
58'
60'
67'
72'
89'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
10 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 9
-
8 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
483 Количество передач 368
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ром
Элой
10
Хамулич
Саид
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хамулич СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Алтена ЙордиПолузащитник
-
11 Фофана ФодеНападающий
-
55 Tom Bramel
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Меир РазЗащитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
История личных встреч
Витесс
Валвейк
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2.44
1.44
Среднее время на гол
36
62
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.78
1.22
Среднее время на гол
50
73
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
2.11
1.33
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
42
67
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|2
|0.5
|Тилеманс Матейс
|1
|0.25
|Аркус Карлан
|0
|0
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|2 (2)
|0.4
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.2
|Укили Яссин
|1
|0.2
|Мейерс Арон
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Аркус Карлан
|1
|0
|Бутра Амин
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
|Тилеманс Матейс
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Укили Яссин
|2
|0
|Крамер Михил
|1
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Фелида Кевин
|1
|0
|Румерату Годфрид
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Валвейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Витесс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Валвейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
2
0
Витесс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Валвейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3
Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1 ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4
Валвейк
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1
Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3
Результаты матчей
Витесс
Валвейк
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Витесс
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|19 - 5
|11
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 10
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|2:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|5.
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|2:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|5 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (3)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|Херенвен
|Сахрауи Осам
|3 (1)
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Эксельсиор
|Лампру Лазарос
|1 1
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|1 1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|2