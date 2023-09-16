Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

91' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Хорошую попытку сделал Ван Гинкел Марко . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Удар от ворот произведет Валвейк

89' Судье надоело, что Вассен Этьенн тянет время и он наказал его горчичником

89' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Витесс

88' Близко! Стеванович Филип нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

86' Удар от ворот произведет Валвейк

81' Удар от ворот произведет Валвейк

81' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Валвейк

79' Де Регт Гиан не смог попасть в створ ударом издали

78' Маргарет Рихонелл получил желтую карточку от судьи

75' Нимейер Рёвен пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем

75' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

72' Бутра Амин получил желтую карточку от судьи

68' Удар от ворот произведет Валвейк

67' Укили Яссин получил желтую карточку от судьи

67' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

66' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Валвейк

64' Локеза Крис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Манхуф Миллион из команды Витесс - была желтая, а стала красная.

60' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Витесс

59' Укили Яссин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Витесс

57' Баккали Закария оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Хорошую попытку сделал Баккали Закария . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Румерату Годфрид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Манхуф Миллион оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Манхуф Миллион навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хорошую попытку сделал Хамулич Саид . Удар в створ, но вратарь начеку