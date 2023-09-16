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Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 16362 Главный судья: Линдхут Аллард
Витесс
0:2
Конец матча
Валвейк
0'
0:1
39' Гол
Укили Яссин
44' Желтая карточка
Румерату Годфрид
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Манхуф Миллион
60' Красная карточка
Манхуф Миллион
67' Желтая карточка
Укили Яссин
72' Желтая карточка
Бутра Амин
78' Желтая карточка
Маргарет Рихонелл
85' Желтая карточка
Ван ден Бёйс Дарио
89' Желтая карточка
Вассен Этьенн
0:2
90' Гол
Маргарет Рихонелл
90'+8

Ход матча

39'
0:1
Укили Яссин
(Румерату Годфрид)
44'
 
Румерату Годфрид
51'
 
Фелида Кевин
Румерату Годфрид
58'
Манхуф Миллион
 
60'
Манхуф Миллион
 
61'
 
Маргарет Рихонелл
Баккали Закария
61'
 
Локеза Крис
Клеонизе Денильо
67'
 
Укили Яссин
70'
Хендрикс Рамон
Хамулич Саид
 
70'
Фофана Фоде
Ороз Алоис
 
72'
Бутра Амин
 
77'
Де Регт Гиан
Аркус Карлан
 
78'
 
Маргарет Рихонелл
81'
Козловски Кацпер
Пинту Мика
 
82'
 
Гаари Жюрьен
Нимейер Рёвен
82'
 
Стеванович Филип
Укили Яссин
85'
 
Ван ден Бёйс Дарио
89'
 
Вассен Этьенн
90'
0:2
Маргарет Рихонелл
(Мейерс Арон)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 9
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 483 Количество передач 368
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
29
Исима-Мирен
Николя
5
Пинту
Мика
21
Тилеманс
Матейс
20
Мёленстен
Мелле
42
Манхуф
Миллион
8
Ван
Гинкел
Марко
7
Бутра
Амин
10
Хамулич
Саид
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
6
Укили
Яссин
24
Румерату
Годфрид
7
Клеонизе
Денильо
27
Нимейер
Рёвен
11
Баккали
Закария
29
Крамер
Михил
Витесс
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Валвейк

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
К
4:1
Э
3:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
3:1

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2.44
1.44

Среднее время на гол

36
62

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.22

Среднее время на гол

50
73

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

2.11
1.33

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

42
67

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 2 0.5
Тилеманс Матейс 1 0.25
Аркус Карлан 0 0
Козловски Кацпер 0 0
Хамулич Саид 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 2 (2) 0.4
Маргарет Рихонелл 1 0.2
Укили Яссин 1 0.2
Мейерс Арон 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манхуф Миллион 0 1
Исима-Мирен Николя 1 0
Аркус Карлан 1 0
Бутра Амин 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маргарет Рихонелл 2 0
Укили Яссин 2 0
Крамер Михил 1 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Фелида Кевин 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Мин Давид 1 0

Результаты матчей

Витесс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Валвейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Витесс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Валвейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

2
0
Витесс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Валвейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3
Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1 ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4
Валвейк
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1
Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3

Результаты матчей

Витесс
Валвейк

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Витесс
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
4.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Хераклес
 1:2 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Аякс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Утрехт
 2:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
16.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
17.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
5.
Хераклес
 1:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 2:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Утрехт
 2:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Аякс
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Хераклес
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 5 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (3)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
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    • 95'
      Де Регт Гиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 94'
      Адевойе Шоун из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды Валвейк поставил подножку. Пострадал Тилеманс Матейс
    • 93'
      Валвейк контролирует мяч.
    • 93'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 92'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 92'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 92'
      Валвейк пытается что-то создать.
    • 92'
      Локеза Крис пробует нанести удар издали, но Элой Рум держит все под контролем
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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