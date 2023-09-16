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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
ПСВ
0:0
Первый тайм: 10'
НЕК Неймеген
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
НЕК Неймеген
1.19
9.10
16.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
8
Дест
Серджиньо
5
Рамальо
Андре
6
Белла-Кочап
Армель
30
Ван
Анхольт
Патрик
23
Веерман
Йоэй
22
Схаутен
Йерди
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Ланг
Ноа
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
4
Росс
Матиас
24
Вердонк
Калвин
5
Бас
Юри
71
Пропер
Дирк
8
Маттссон
Магнус
20
Шоне
Лассе
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
11
Гонсалес
Роберто
ПСВ
4-3-3
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
НЕК Неймеген

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

22 матча

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:4
Э
3:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
5:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
К
3:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

2.91
2.18

Среднее время на гол

30
41

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.64
1

Среднее время на гол

141
90

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

1.77
1.59

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 2 (1) 0.5
Ланг Ноа 2 0.5
Вертессен Йорбе 2 0.5
Веерман Йоэй 1 0.25
Сайбари Исмаэль 1 0.25
Тильман Малик 1 0.25
Сангаре Ибрахим 0 0
Бакайоко Жоан 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 2 0.4
Огава Коки 2 0.4
Пропер Дирк 1 0.2
Гонсалес Роберто 1 0.2
Хансен Сонтье 1 0.2
Бас Юри 1 0.2
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
3
ПСВ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3
Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4
НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0

Результаты матчей

ПСВ
НЕК Неймеген

Точный счет

2:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

ПСВ
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
2.
ПСВ
 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
4.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Аякс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
14.
Витесс
 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Валвейк
 1:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 13 3
16.
Волендам
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
17.
Утрехт
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Хераклес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
ПСВ
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Валвейк
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
10.
Валвейк
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Аякс
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Волендам
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 5 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 3
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Бас Юри.
    • 3'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Белла-Кочап Армель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      НЕК Неймеген контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    НЕК Неймеген
    1.19
    9.10
    16.00
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