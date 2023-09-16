0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
7
Ланг
Ноа
5
Бас
Юри
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
-
18 Огава КокиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
-
35 Неттен ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
-
12 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
НЕК Неймеген
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
22 матча
77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
2.91
2.18
Среднее время на гол
30
41
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.64
1
Среднее время на гол
141
90
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
1.77
1.59
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|2 (1)
|0.5
|Ланг Ноа
|2
|0.5
|Вертессен Йорбе
|2
|0.5
|Веерман Йоэй
|1
|0.25
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.25
|Тильман Малик
|1
|0.25
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Бакайоко Жоан
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|2
|0.4
|Огава Коки
|2
|0.4
|Пропер Дирк
|1
|0.2
|Гонсалес Роберто
|1
|0.2
|Хансен Сонтье
|1
|0.2
|Бас Юри
|1
|0.2
|Шоне Лассе
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
3
ПСВ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3
Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4
НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0
Результаты матчей
ПСВ
НЕК Неймеген
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
ПСВ
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|19 - 5
|11
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 10
|5
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|5 (1)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|Херенвен
|Сахрауи Осам
|3 (1)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Эксельсиор
|Лампру Лазарос
|1 1
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|1 1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|2