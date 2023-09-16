Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Оооо... вот это был удар! Рикардо Пепи должен был забить с этой позиции.

90' Хорошую попытку сделал Рикардо Пепи. Удар в створ, но вратарь начеку

90' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Тиль Гус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Г О О О О О Л - Рикардо Пепи из команды ПСВ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Яспер Силлессен прыгнул не в ту сторону.

86' После проверки VAR судья изменил решение - ПСВ пробьет пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ

85' Рикардо Пепи из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

84' Лосано Ирвинг из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

81' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

80' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет ПСВ

76' Ларсен Ларс Олден навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Рамальо Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

73' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

73' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали

70' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

69' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

67' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

65' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Росс Матиас получил желтую карточку от судьи

61' Маттссон Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Сано Кадаи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

60' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Игрок из команды НЕК Неймеген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Ланг Ноа получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Ланг Ноа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Оооо... вот это был удар! Белла-Кочап Армель должен был забить с этой позиции.

52' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

49' Г О О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Яспер Силлессен прыгнул не в ту сторону.

46' Хорошую попытку сделал Веерман Йоэй . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.