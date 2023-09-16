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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
ПСВ
4:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
26' Желтая карточка
Перейра Брайанн
33' Желтая карточка
Де Йонг Люк
1:0
37' Гол
Де Йонг Люк
2:0
38' Гол
Ланг Ноа
3:0
49' Пенальти
Де Йонг Люк
62' Желтая карточка
Росс Матиас
4:0
87' Пенальти
Пепи Рикардо
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Сано Кадаи
90'+7

Ход матча

26'
 
Перейра Брайанн
33'
Де Йонг Люк
 
36'
 
Ван Рой Барт
Перейра Брайанн
37'
Де Йонг Люк
(Веерман Йоэй)
1:0
38'
Ланг Ноа
(Веерман Йоэй)
2:0
49'
Де Йонг Люк
3:0
56'
Лосано Ирвинг
Ланг Ноа
 
59'
 
Ларсен Ларс Олден
Хансен Сонтье
59'
 
Сано Кадаи
Гонсалес Роберто
62'
 
Росс Матиас
63'
Тезе Джордан
Дест Серджиньо
 
63'
Боскальи Оливье
Белла-Кочап Армель
 
72'
 
Дост Бас
Огава Коки
72'
 
Худемакерс Меес
Шоне Лассе
83'
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
 
83'
Тиль Гус
Сайбари Исмаэль
 
87'
Пепи Рикардо
4:0
90'
 
Сано Кадаи

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 11 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 515 Количество передач 347
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
8
Дест
Серджиньо
5
Рамальо
Андре
6
Белла-Кочап
Армель
30
Ван
Анхольт
Патрик
23
Веерман
Йоэй
22
Схаутен
Йерди
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Ланг
Ноа
1
Силлессен
Яспер
2
Перейра
Брайанн
4
Росс
Матиас
24
Вердонк
Калвин
5
Бас
Юри
71
Пропер
Дирк
8
Маттссон
Магнус
20
Шоне
Лассе
11
Гонсалес
Роберто
18
Огава
Коки
10
Хансен
Сонтье
ПСВ
4-3-3
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
НЕК Неймеген

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

22 матча

77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:4
Э
3:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
5:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
К
3:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

2.91
2.18

Среднее время на гол

30
41

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.64
1

Среднее время на гол

141
90

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

1.77
1.59

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 4 (2) 1
Ланг Ноа 3 0.75
Вертессен Йорбе 2 0.5
Веерман Йоэй 1 0.25
Сайбари Исмаэль 1 0.25
Тильман Малик 1 0.25
Пепи Рикардо 1 (1) 0.25
Сангаре Ибрахим 0 0
Бакайоко Жоан 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 2 0.4
Огава Коки 2 0.4
Пропер Дирк 1 0.2
Гонсалес Роберто 1 0.2
Хансен Сонтье 1 0.2
Бас Юри 1 0.2
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Росс Матиас 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
3
ПСВ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
НЕК Неймеген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3
Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4
НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Волендам 3:0

Результаты матчей

ПСВ
НЕК Неймеген

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ПСВ
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
3
2
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
4.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Хераклес
 1:2 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Аякс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Утрехт
 2:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
16.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
17.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
5.
Хераклес
 1:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 2:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Утрехт
 2:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Аякс
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Хераклес
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 5 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (3)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: ПСВ: 60%, НЕК Неймеген: 40%.
  • 97'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Назначен штрафной. Пострадал Сано Кадаи, его свалил Тезе Джордан.
  • 95'
    Контроль мяча: ПСВ: 60%, НЕК Неймеген: 40%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет ПСВ
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