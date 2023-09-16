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Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
Фортуна Ситтард
0:0
Первый тайм: 20'
Волендам
0'
17' Желтая карточка
Дейкс Митчелл

Ход матча

17'
Дейкс Митчелл
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Волендам
1.66
4.90
6.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
6
Дуарте
Дерой
32
Розье
Лорейнц
7
Кордоба
Иньиго
10
Халилович
Ален
77
Нослин
Тейяни
9
Сирхейс
Кай
1
Мио
Бакхаус
3
Плат
Брайан
6
Бенамар
Бенаисса
4
Мирани
Деймон
26
Пайн
Дерон
36
Milan
de
Haan
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
25
Зеефейк
Ликвинсио
14
Куол
Гаранг
21
Мюрен
Роберт
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Волендам
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Волендам

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

22 матча

40.9%
4.5%
54.6%
9 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:0
ТМК
0:13
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:6
ПД
2:4
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
1:2
ВД(GD
0:0
ВД(GD
3:2
ВД(GD
2:3

Голы

Всего голов

16
27

Голов в среднем за матч

1.45
2.25

Среднее время на гол

61
40

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

38
43

Голов в среднем за матч

1.73
1.95

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
46

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Дерой 1 0.2
Розье Лорейнц 1 0.2
Бельхейр Мухамед 1 0.2
Нослин Тейяни 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 1 0.25
Мюрен Роберт 1 0.25
Улд-Ших Биляль 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейкс Митчелл 2 0
Розье Лорейнц 2 0
Гут Родриго 2 0
Бёйс Данни 1 0
Сиовас Димитрис 1 0
Пинту Иву 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюрен Роберт 0 1
Улд-Ших Биляль 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Плат Брайан 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мио Бакхаус 1 0
Пайн Дерон 1 0
Хуве Квинси 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волендам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Волендам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Волендам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1
Волендам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3
Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Волендам

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
2.
ПСВ
 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 1 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
4.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Аякс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 5 1 2 2 8 - 7 5
14.
Витесс
 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15.
Валвейк
 1:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 13 3
16.
Волендам
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
17.
Утрехт
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
3.
Хераклес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5.
ПСВ
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Валвейк
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
9.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
10.
Валвейк
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Аякс
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Волендам
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 5 (1)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 3
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    Волендам
    1.66
    4.90
    6.20
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