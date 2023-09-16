Тур: 5. Стадион: Фортуна Ситтард. Главный судья: Камфуис Йочем
0:0
Первый тайм: 20'
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
26
Пайн
Дерон
17
Твигт
Калвин
14
Куол
Гаранг
21
Мюрен
Роберт
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гриффит ИманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Пайн ДеронЗащитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куол ГарангПолузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Imran Nazih
-
-
29 Rob Tol
-
Главный тренер: Matthias Kohler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Волендам
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
22 матча
40.9%
4.5%
54.6%
9 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
27
Голов в среднем за матч
1.45
2.25
Среднее время на гол
61
40
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
38
43
Голов в среднем за матч
1.73
1.95
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
52
46
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуарте Дерой
|1
|0.2
|Розье Лорейнц
|1
|0.2
|Бельхейр Мухамед
|1
|0.2
|Нослин Тейяни
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.25
|Мюрен Роберт
|1
|0.25
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дейкс Митчелл
|2
|0
|Розье Лорейнц
|2
|0
|Гут Родриго
|2
|0
|Бёйс Данни
|1
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Дуарте Дерой
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
|Робберехт Милан
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Мио Бакхаус
|1
|0
|Пайн Дерон
|1
|0
|Хуве Квинси
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Волендам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Волендам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
0
Фортуна Ситтард
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Волендам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1
Волендам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3
Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Волендам
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|19 - 5
|11
|2.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|0:0 Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 10
|5
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|5
|14.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 13
|3
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|5 (1)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|Херенвен
|Сахрауи Осам
|3 (1)
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Эксельсиор
|Лампру Лазарос
|1 1
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|1 1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|2