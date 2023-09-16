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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
Фортуна Ситтард
3:1
Конец матча
Волендам
0'
16' Желтая карточка
Дейкс Митчелл
0:1
40' Гол
Куол Гаранг
1:1
59' Гол
Озьякуп Огузхан
2:1
66' Гол
Нослин Тейяни
3:1
89' Гол
Халилович Ален
90'+10

Ход матча

16'
Дейкс Митчелл
 
40'
0:1
Куол Гаранг
(Улд-Ших Биляль)
55'
Озьякуп Огузхан
Розье Лорейнц
 
55'
Бельхейр Мухамед
Сирхейс Кай
 
59'
Озьякуп Огузхан
(Халилович Ален)
1:1
66'
 
Joey Antonioli
Зеефейк Ликвинсио
66'
Нослин Тейяни
(Кордоба Иньиго)
2:1
79'
 
Эль-Кадири Ибрахим
Куол Гаранг
79'
 
Флинт Джош
Milan de Haan
80'
 
Джонсон Дариус
Плат Брайан
86'
Лазетич Марко
Нослин Тейяни
 
86'
Вита Реми
Дейкс Митчелл
 
89'
Халилович Ален
(Пинту Иву)
3:1
90'
Оратмангун Рагнар
Халилович Ален
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 2
  • 15 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 415 Количество передач 320
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
35
Дейкс
Митчелл
6
Дуарте
Дерой
32
Розье
Лорейнц
7
Кордоба
Иньиго
10
Халилович
Ален
77
Нослин
Тейяни
9
Сирхейс
Кай
1
Мио
Бакхаус
3
Плат
Брайан
6
Бенамар
Бенаисса
4
Мирани
Деймон
26
Пайн
Дерон
36
Milan
de
Haan
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
25
Зеефейк
Ликвинсио
14
Куол
Гаранг
21
Мюрен
Роберт
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Волендам
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Волендам

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

22 матча

40.9%
4.5%
54.6%
9 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:0
ТМК
0:13
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:6
ПД
2:4
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
1:2
ВД(GD
0:0
ВД(GD
3:2
ВД(GD
2:3

Голы

Всего голов

16
27

Голов в среднем за матч

1.45
2.25

Среднее время на гол

61
40

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

38
43

Голов в среднем за матч

1.73
1.95

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

52
46

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 1 0.2
Нослин Тейяни 1 0.2
Озьякуп Огузхан 1 0.2
Дуарте Дерой 1 0.2
Розье Лорейнц 1 0.2
Бельхейр Мухамед 1 0.2
Пинту Иву 0 0
Кордоба Иньиго 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 1 0.25
Мюрен Роберт 1 0.25
Куол Гаранг 1 0.25
Улд-Ших Биляль 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейкс Митчелл 3 0
Розье Лорейнц 2 0
Гут Родриго 2 0
Бёйс Данни 1 0
Сиовас Димитрис 1 0
Пинту Иву 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Дуарте Дерой 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Пандур Ивор 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Робберехт Милан 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюрен Роберт 0 1
Улд-Ших Биляль 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Плат Брайан 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мио Бакхаус 1 0
Пайн Дерон 1 0
Хуве Квинси 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Волендам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Фортуна Ситтард
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Волендам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
0
Фортуна Ситтард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Волендам
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фортуна - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 ВВВ-Венло - Фортуна Ситтард 2:3 Беерсхот-Вильрейк - Фортуна Ситтард 0:0 Миллуолл - Фортуна Ситтард 1:2 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Фортуна Ситтард - Эйндховен 1:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1
Волендам
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3
Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Волендам - Эммен 3:1

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Волендам

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
4.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Хераклес
 1:2 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Аякс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Утрехт
 2:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
16.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
17.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
5.
Хераклес
 1:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 2:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Утрехт
 2:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Аякс
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Хераклес
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 5 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (3)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
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Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
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