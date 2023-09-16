Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Волендам

88' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Эль-Кадири Ибрахим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Тактическая замена. Milan de Haan уходит с поля и его заменяет Josh Flint

78' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

77' Плат Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Удар от ворот произведет Волендам

74' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Дейкс Митчелл нанес удар головой, но Mio Backhaus спокойно отбил мяч.

71' Халилович Ален навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Удар от ворот произведет Волендам

70' Бельхейр Мухамед не смог попасть в створ ударом издали

69' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Г О О О О О О Л - Нослин Тейяни из команды Фортуна Ситтард с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

66' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Матч возобновлен

62' Пинту Иву на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Г О О О О Л - Озьякуп Огузхан забивает с правой ноги!

59' Халилович Ален создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Матч возобновлен

57' Плат Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Плат Брайан не смог попасть в створ ударом издали

56' Удар от ворот произведет Волендам

56' Бельхейр Мухамед нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

55' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Халилович Ален навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Улд-Ших Биляль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Удар от ворот произведет Волендам

49' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Хорошую попытку сделал Халилович Ален . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Хорошую попытку сделал Кордоба Иньиго . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля