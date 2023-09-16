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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Брюгге
4:2
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
0:1
5' Гол
Гуагон Парфэйт
1:1
26' Гол
Родригеш Тьяго
1:2
41' Гол
Драгснес Ветле
2:2
44' Гол
Мехеле Брэндон
58' Желтая карточка
Андреу Стелиос
61' Желтая карточка
Багер Йонас
74' Желтая карточка
Ванакен Ханс
78' Желтая карточка
Зоргане Адем
78' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
3:2
87' Гол
Нуса Антонио
4:2
90' Гол
Ютгла Ферран
90'+6
22
Миньоле
Симон
64
Саббе
Кириани
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
99
Родригеш
Тьяго
77
Синкернагель
Филип
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
25
Марк
Дамьен
21
Андреу
Стелиос
29
Рогель
Жан
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
15
Драгснес
Ветле
8
Гуагон
Парфэйт
9
Даббаг
Одай
7
Мбенза
Исаак
Брюгге
4-3-3
Спортинг Шарлеруа
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 4 (1) 0.67
Родригеш Тьяго 4 (1) 0.67
Синкернагель Филип 3 0.5
Нуса Антонио 2 0.33
Бушанан Тажон 2 0.33
Ванакен Ханс 1 0.17
Мехеле Брэндон 1 0.17
Ютгла Ферран 1 0.17
Кюйпер Максим 0 0
Саббе Кириани 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 2 0.29
Драгснес Ветле 1 0.14
Андреу Стелиос 1 0.14
Гуагон Парфэйт 1 0.14
Илаймахаритра Марко 1 (1) 0.14
Зоргане Адем 0 0
Мбенза Исаак 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 1 1
Ванакен Ханс 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Яремчук Роман 1 0
Рафаэль Онедика 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 2 1
Багер Йонас 3 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 2 0
Nikola Stulic 0 1
Марк Дамьен 1 0
Мбенза Исаак 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Зоргане Адем 1 0
Рогель Жан 1 0
Mehdi Boukamir 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
3
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
11%
2
33%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
1
17%
61-75
3
17%
2
33%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1
Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2
Спортинг Шарлеруа
(6 матчей)
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 поражения
Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

Брюгге
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
1:1
3 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
6
3
3
2.5
3
3
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Брюгге
 6 4 1 1 19 - 6 13
3.
Андерлехт
 6 4 1 1 7 - 5 13
4.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 8 - 5 12
5.
Антверпен
 6 3 2 1 13 - 4 11
6.
Генк
 6 3 2 1 8 - 2 11
7.
Мехелен
 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 3 1 2 10 - 9 10
9.
Эйпен
 6 3 1 2 9 - 10 10
10.
РВДМ 47
 6 3 1 2 7 - 14 10
11.
Сент-Трейден
 6 2 2 2 5 - 6 8
12.
АХ Лёвен
 6 1 2 3 8 - 12 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 4 3 6 - 11 4
14.
Стандард
 6 0 3 3 3 - 6 3
15.
Кортрейк
 6 0 1 5 4 - 17 1
16.
Вестерло
 7 0 1 6 7 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
3.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
6.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Эйпен
 3 1 1 1 5 - 8 4
11.
Сент-Трейден
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Генк
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
6.
Сент-Трейден
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Андерлехт
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 9 4
11.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
12.
Стандард
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 4
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Кортрейк Nayel Mehssatou 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Спортинг Шарлеруа Багер Йонас 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Багер Йонас получил желтую карточку от судьи
    • 58'
      Андреу Стелиос получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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