Тур: 7. Стадион: Ян Брейдель.
4:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолГуагон Парфэйт
1:1
26' ГолРодригеш Тьяго
1:2
41' ГолДрагснес Ветле
2:2
44' ГолМехеле Брэндон
58' Желтая карточкаАндреу Стелиос
61' Желтая карточкаБагер Йонас
74' Желтая карточкаВанакен Ханс
78' Желтая карточкаЗоргане Адем
78' Желтая карточкаРафаэль Онедика
3:2
87' ГолНуса Антонио
4:2
90' ГолЮтгла Ферран
90'+6
Ход матча
5'
0:1
26'
41'
1:2
44'
2:2
58'
61'
74'
78'
78'
87'
3:2
90'
4:2
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
16
Коффи
Херве
25
Марк
Дамьен
29
Рогель
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Нтело МитчиНападающий
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|0.67
|Родригеш Тьяго
|4 (1)
|0.67
|Синкернагель Филип
|3
|0.5
|Нуса Антонио
|2
|0.33
|Бушанан Тажон
|2
|0.33
|Ванакен Ханс
|1
|0.17
|Мехеле Брэндон
|1
|0.17
|Ютгла Ферран
|1
|0.17
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|2
|0.29
|Драгснес Ветле
|1
|0.14
|Андреу Стелиос
|1
|0.14
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.14
|Илаймахаритра Марко
|1 (1)
|0.14
|Зоргане Адем
|0
|0
|Мбенза Исаак
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|1
|1
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Рафаэль Онедика
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|2
|1
|Багер Йонас
|3
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Nikola Stulic
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
|Мбенза Исаак
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
3
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спортинг Шарлеруа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
2
40%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
2
11%
2
33%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
1
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
1
17%
61-75
3
17%
2
33%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1
Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1 Вестерло - Брюгге 0:1 АГФ Орхус - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - АГФ Орхус 3:0 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Брюгге - Зульте-Варегем 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 1:3 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2
Спортинг Шарлеруа
(6 матчей)
Результаты матчей
Брюгге
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
1:1
3 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
16
33
33
24
15
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|4
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Багер Йонас
|3