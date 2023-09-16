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Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Хераклес
1:2
Второй тайм: 89'
Утрехт
0'
0:1
5' Гол
Ромени Оле
18' Undefined phrase: football_event_
Санкох Мохамед
25' Желтая карточка
Лимбомбе Брайан
35' Желтая карточка
Боздоган Джан
0:2
45' Гол
Йенсен Виктор
59' Желтая карточка
Фрауло Оскар
60' Желтая карточка
Виллемс Джетро
1:2
62' Гол
Нанкиши Абденего
73' Желтая карточка
Вейинович Марко

Ход матча

5'
0:1
Ромени Оле
(Сёнтьенс Матс)
18'
Санкох Мохамед
 
25'
Лимбомбе Брайан
 
35'
 
Боздоган Джан
45'
0:2
Йенсен Виктор
(Фрауло Оскар)
46'
Нанкиши Абденего
Лимбомбе Брайан
 
46'
Брюнс Томас
Энгельс Марио
 
57'
Вейинович Марко
Уахим Анас
 
59'
 
Фрауло Оскар
60'
Виллемс Джетро
 
62'
Нанкиши Абденего
(Брюнс Томас)
1:2
73'
Вейинович Марко
 
74'
 
Лабьяд Закария
Ромени Оле
74'
 
Новоа Уго
Бауссайд Отман
83'
 
Тоорнстра Йенс
Йенсен Виктор
83'
 
Икбал Зидан
Фрауло Оскар

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 227 Количество передач 186
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Утрехт
71.00
7.30
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
15
Виллемс
Джетро
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
8
Энгельс
Марио
10
Уахим
Анас
7
Лимбомбе
Брайан
44
Санкох
Мохамед
29
Ханссон
Эмиль
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
34
Фламинго
Райан
16
Эль-Каруани
Суфьян
7
Йенсен
Виктор
6
Боздоган
Джан
8
Фрауло
Оскар
77
Ромени
Оле
21
Сёнтьенс
Матс
26
Бауссайд
Отман
Хераклес
4-3-3
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

Хераклес
Утрехт

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед

33 матча

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
12 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:5
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
ЛЕ
0:2
ЛЕ
1:1
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.59
0.94

Среднее время на гол

56
96

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.47

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

58
40

Голов в среднем за матч

1.76
1.21

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

51
74

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 1 0.25
Энгельс Марио 1 0.25
Лимбомбе Брайан 1 0.25
Хоогма Джастин 1 0.25
Уахим Анас 1 0.25
Санкох Мохамед 1 0.25
Нанкиши Абденего 1 0.25
Брюнс Томас 0 0
Де Кеерсмакер Брайан 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 1 0.2
Ромени Оле 1 0.2
Фламинго Райан 1 0.2
Сёнтьенс Матс 0 0
Лидберг Исак 0 0
Фрауло Оскар 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллемс Джетро 2 0
Брюнс Томас 2 0
Энгельс Марио 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Уахим Анас 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виргевер Ник 1 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Боздоган Джан 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Фрауло Оскар 1 0

Результаты матчей

Хераклес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

0
0
Хераклес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3
Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2 Осс - Хераклес 1:5 Хераклес - Йонг АЗ Алкмаар 2:0
Утрехт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0
Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2

Результаты матчей

Хераклес
Утрехт

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
4.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Хераклес
 1:2 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Аякс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Утрехт
 2:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
16.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
17.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
5.
Хераклес
 1:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 2:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Утрехт
 2:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Аякс
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Хераклес
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 5 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (3)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
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  • Второй тайм
  • 89'
    Фламинго Райан из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 88'
    Судья сигнализирует, что Новоа Уго из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
  • 88'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 87'
    Брюнс Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 87'
    Ханссон Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 87'
    Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хераклес
    Ничья
    Утрехт
    71.00
    7.30
    2.75
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    Где смотреть матч Хераклес 1:2 Утрехт онлайн

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    Хераклес
    Утрехт
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