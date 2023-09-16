Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Первый тайм

52' Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Фрауло Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Боздоган Джан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Сёнтьенс Матс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Утрехт

48' Хоогма Джастин из команды Хераклес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Оооо... вот это был удар! Санкох Мохамед должен был забить с этой позиции.

48' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Санкох Мохамед и попал в каркас ворот!

48' Ханссон Эмиль из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хоогма Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Утрехт

45' Энгельс Марио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Виллемс Джетро из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Энгельс Марио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Утрехт

36' Энгельс Марио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Боздоган Джан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Судья свистит. Боздоган Джан атаковал сзади соперника. Это Bryan Limbombe заработал своей команде штрафной

34' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Виллемс Джетро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Хераклес

33' Оооо... вот это был удар! Йенсен Виктор должен был забить с этой позиции.

33' ШТАНГА! Так было близко к голу - Йенсен Виктор нанес удар в каркас ворот!

33' Сёнтьенс Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

30' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

28' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Хераклес

27' Bryan Limbombe из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Боздоган Джан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хорошую попытку сделал Ромени Оле . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Bryan Limbombe получает желтую карточку за неспортивное поведение

25' Bryan Limbombe нанес удар, но тот был заблокирован.

25' Хоогма Джастин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

24' Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Матч возобновлен

22' Ромени Оле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

19' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Хераклес , будет отменен из-за фола.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хераклес

18' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Уахим Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Виллемс Джетро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновлен

12' Матч остановлен

11' Удар от ворот произведет Утрехт

11' Ханссон Эмиль из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Сёнтьенс Матс и попал в перекладину!

10' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Оооо... вот это был удар! Сёнтьенс Матс должен был забить с этой позиции.

9' Хорошую попытку сделал Сёнтьенс Матс . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Фрауло Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Удар от ворот произведет Утрехт

7' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Команда Утрехт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Ромени Оле забивает с правой ноги!

5' Сёнтьенс Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Йенсен Виктор из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

4' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

2' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Утрехт начинает с центра поля

1' Судья начинает матч