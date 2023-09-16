Тур: 5. Стадион: Erve Asito. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0'
0:1
5' ГолРомени Оле
18' Undefined phrase: football_event_Санкох Мохамед
25' Желтая карточкаЛимбомбе Брайан
35' Желтая карточкаБоздоган Джан
0:2
45' ГолЙенсен Виктор
59' Желтая карточкаФрауло Оскар
60' Желтая карточкаВиллемс Джетро
1:2
62' ГолНанкиши Абденего
73' Желтая карточкаВейинович Марко
Ход матча
5'
0:1
18'
25'
35'
45'
0:2
59'
60'
62'
1:2
73'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
227 Количество передач 186
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Уахим
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Новоа УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Лидберг ИсакНападающий
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Утрехт
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед
33 матча
27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
12 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.59
0.94
Среднее время на гол
56
96
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.47
Среднее время на гол
46
61
Всего голов
58
40
Голов в среднем за матч
1.76
1.21
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
51
74
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|1
|0.25
|Энгельс Марио
|1
|0.25
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.25
|Хоогма Джастин
|1
|0.25
|Уахим Анас
|1
|0.25
|Санкох Мохамед
|1
|0.25
|Нанкиши Абденего
|1
|0.25
|Брюнс Томас
|0
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|1
|0.2
|Ромени Оле
|1
|0.2
|Фламинго Райан
|1
|0.2
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Лидберг Исак
|0
|0
|Фрауло Оскар
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Брюнс Томас
|2
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Вейинович Марко
|1
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Уахим Анас
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виргевер Ник
|1
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Азаркан Маруан
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
0
0
Хераклес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3
Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2 Осс - Хераклес 1:5 Хераклес - Йонг АЗ Алкмаар 2:0
Утрехт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0
Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2
Результаты матчей
Хераклес
Утрехт
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|19 - 5
|11
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 10
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|2:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|5.
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|2:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|5 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (3)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|Херенвен
|Сахрауи Осам
|3 (1)
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Эксельсиор
|Лампру Лазарос
|1 1
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|1 1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|2