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Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Хераклес
1:3
Конец матча
Утрехт
0'
0:1
5' Гол
Ромени Оле
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Санкох Мохамед
25' Желтая карточка
Лимбомбе Брайан
35' Желтая карточка
Боздоган Джан
0:2
45' Гол
Йенсен Виктор
59' Желтая карточка
Фрауло Оскар
60' Желтая карточка
Виллемс Джетро
1:2
62' Гол
Нанкиши Абденего
73' Желтая карточка
Вейинович Марко
89' Желтая карточка
Баркас Василис
1:3
90' Гол в свои ворота
Бакбоорд Навайо
90'+10

Ход матча

5'
0:1
Ромени Оле
(Сёнтьенс Матс)
18'
Санкох Мохамед
 
25'
Лимбомбе Брайан
 
35'
 
Боздоган Джан
45'
0:2
Йенсен Виктор
(Фрауло Оскар)
46'
Нанкиши Абденего
Лимбомбе Брайан
 
46'
Брюнс Томас
Энгельс Марио
 
57'
Вейинович Марко
Уахим Анас
 
59'
 
Фрауло Оскар
60'
Виллемс Джетро
 
62'
Нанкиши Абденего
(Брюнс Томас)
1:2
73'
Вейинович Марко
 
74'
 
Лабьяд Закария
Ромени Оле
74'
 
Новоа Уго
Бауссайд Отман
83'
 
Тоорнстра Йенс
Йенсен Виктор
84'
 
Икбал Зидан
Фрауло Оскар
89'
 
Баркас Василис
90'
Сатриано Антонио
Де Кеерсмакер Брайан
 
90'
Роскен Рубен
Виллемс Джетро
 
90'
1:3
Бакбоорд Навайо
90'
 
Лидберг Исак
Сёнтьенс Матс

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 454 Количество передач 348
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
15
Виллемс
Джетро
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
8
Энгельс
Марио
10
Уахим
Анас
7
Лимбомбе
Брайан
44
Санкох
Мохамед
29
Ханссон
Эмиль
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
34
Фламинго
Райан
16
Эль-Каруани
Суфьян
7
Йенсен
Виктор
6
Боздоган
Джан
8
Фрауло
Оскар
77
Ромени
Оле
21
Сёнтьенс
Матс
26
Бауссайд
Отман
Хераклес
4-3-3
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

Хераклес
Утрехт

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед

33 матча

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
12 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:5
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
ЛЕ
0:2
ЛЕ
1:1
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.59
0.94

Среднее время на гол

56
96

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.47

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

58
40

Голов в среднем за матч

1.76
1.21

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

51
74

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 1 0.25
Энгельс Марио 1 0.25
Лимбомбе Брайан 1 0.25
Хоогма Джастин 1 0.25
Уахим Анас 1 0.25
Санкох Мохамед 1 0.25
Нанкиши Абденего 1 0.25
Брюнс Томас 0 0
Де Кеерсмакер Брайан 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 1 0.2
Ромени Оле 1 0.2
Фламинго Райан 1 0.2
Сёнтьенс Матс 0 0
Лидберг Исак 0 0
Фрауло Оскар 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллемс Джетро 2 0
Брюнс Томас 2 0
Энгельс Марио 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Уахим Анас 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виргевер Ник 1 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Баркас Василис 1 0
Боздоган Джан 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Фрауло Оскар 1 0

Результаты матчей

Хераклес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Утрехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Утрехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

0
0
Хераклес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Утрехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

7
2
0 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

8
3
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
4
33%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3
Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1 Хераклес - Ден Бош 3:2 Осс - Хераклес 1:5 Хераклес - Йонг АЗ Алкмаар 2:0
Утрехт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0
Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2

Результаты матчей

Хераклес
Утрехт

Точный счет

1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
4.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 2 0 1 8 - 8 6
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Хераклес
 Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Аякс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
17.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
5.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Утрехт
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Аякс
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 5 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (3)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
ПЕК Зволле Веллиос Апостолос 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Утрехт заслуженно побеждает в отличном матче
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Хераклес: 57%, Утрехт: 43%.
  • 100'
    Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 100'
    Контроль мяча: Хераклес: 57%, Утрехт: 43%.
  • 100'
    Лидберг Исак из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 100'
    Брюнс Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Где смотреть матч Хераклес 1:3 Утрехт онлайн

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