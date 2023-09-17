Дэйви ван ден Берг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Амофа Джамал грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

23' Дрёйф Ферди грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

23' Хорошую попытку сделал Тай Леннарт . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Ван Полен Брам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Лам Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Лам Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

19' Дрёйф Ферди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Дэйви ван ден Берг нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Рейндерс Элиано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Ван Полен Брам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Тай Леннарт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали

7' Бюрместер Зико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Дэйви ван ден Берг наказан за толчок Дейл Матс

5' Дэйви ван ден Берг выиграл воздушное противоборство у Мартинсен Якоб

5' Дэйви ван ден Берг пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

4' Ансельмо Гарсия-Макналти навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч