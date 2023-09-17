Тур: 5. Стадион: МАК3ПАРК. Главный судья: Дьперинк Роб
0:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
23'
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лам
Томас
10
Дрёйф
Ферди
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Вердейн ДюкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
30 Янсен СвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
26 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
ПЕК Зволле
Гоу Эхед Иглс
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
63.2%
5.3%
31.5%
12 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.56
Среднее время на гол
75
57
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.44
0.4
Среднее время на гол
62
225
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.32
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
68
95
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|2 (2)
|0.4
|Тай Леннарт
|1
|0.2
|Веллиос Апостолос
|1
|0.2
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0.2
|Веланас Одиссеус
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромменс Филипп
|2 (1)
|0.5
|Кюйперс Бас
|2
|0.5
|Со Силла
|1
|0.25
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.25
|Льянсана Энрик
|1
|0.25
|Эдвардсен Оливер
|1
|0.25
|Дейл Матс
|0
|0
|Эдвардсен Виктор
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Лам Томас
|2
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ван Полен Брам
|1
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|2
|0
|Адеканье Бобби
|0
|1
|Наубер Геррит
|1
|0
|Кюйперс Бас
|1
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Дейл Матс
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
7
ПЕК Зволле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2
ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - Утрехт-2 2:0 Эммен - ПЕК Зволле 1:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2
Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|19 - 5
|11
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 10
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|5 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (3)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|Херенвен
|Сахрауи Осам
|3 (1)
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Эксельсиор
|Лампру Лазарос
|1 1
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|1 1
|ПЕК Зволле
|Веллиос Апостолос
|2