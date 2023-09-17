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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 13750 Главный судья: Дьперинк Роб
ПЕК Зволле
1:1
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
23' Желтая карточка
Дрёйф Ферди
23' Желтая карточка
Амофа Джамал
42' Undefined phrase: football_event_
Виллюмссон Виллюм
45' Желтая карточка
Виллюмссон Виллюм
49' Вторая желтая карточка
Амофа Джамал
1:0
52' Гол
Рейндерс Элиано
1:1
70' Гол
Эдвардсен Оливер
90' Желтая карточка
Кюйперс Бас
90'+8

Ход матча

23'
Дрёйф Ферди
 
23'
 
Амофа Джамал
42'
 
Виллюмссон Виллюм
45'
 
Виллюмссон Виллюм
49'
 
Амофа Джамал
51'
 
Наубер Геррит
Эдвардсен Виктор
52'
Рейндерс Элиано
(Дрёйф Ферди)
1:0
58'
 
Со Силла
Мартинсен Якоб
70'
1:1
Эдвардсен Оливер
(Кюйперс Бас)
76'
Веллиос Апостолос
Ван Полен Брам
 
76'
Серрано Нико
Рейндерс Элиано
 
84'
Веланас Одиссеус
Намли Юнес
 
90'
 
Льянсана Энрик
Линторст Эверт
90'
 
Кюйперс Бас

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 221 Количество передач 195
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
7
Намли
Юнес
28
Бюрместер
Зико
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
23
Рейндерс
Элиано
9
Тай
Леннарт
10
Дрёйф
Ферди
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
8
Линторст
Эверт
29
Мартинсен
Якоб
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
ПЕК Зволле
4-4-2
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Гоу Эхед Иглс

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

19 матчей

63.2%
5.3%
31.5%
12 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
4:1
К
2:3
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
1:3
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:0
ВД(GD
0:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1.56

Среднее время на гол

75
57

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.44
0.4

Среднее время на гол

62
225

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.32
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

68
95

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.4
Тай Леннарт 1 0.2
Веллиос Апостолос 1 0.2
Рейндерс Элиано 1 0.2
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.2
Веланас Одиссеус 0 0
Керстен Сэм 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюйперс Бас 2 0.5
Ромменс Филипп 2 (1) 0.5
Эдвардсен Оливер 2 0.5
Со Силла 1 0.25
Виллюмссон Виллюм 1 0.25
Льянсана Энрик 1 0.25
Дейл Матс 0 0
Эдвардсен Виктор 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Веллиос Апостолос 2 0
Лам Томас 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Полен Брам 1 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Ван Ден Берг Дэйв 1 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 3 1
Кюйперс Бас 2 0
Адеканье Бобби 0 1
Наубер Геррит 1 0
Крамер Йорис 1 0
Дейл Матс 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
7
ПЕК Зволле
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2
ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2 ПЕК Зволле - Утрехт-2 2:0 Эммен - ПЕК Зволле 1:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2
Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
4.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Хераклес
 Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Аякс
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
12.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 2 1 9 - 10 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
17.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 0 4 4 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
5.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
8.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
9.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13.
Эксельсиор
 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Утрехт
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Аякс
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
17.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 5 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (3)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
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