Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

48' Команда ПЕК Зволле играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Виллюмссон Виллюм получил желтую карточку от судьи

45' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Гоу Эхед Иглс отменен из-за положения "вне игры".

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гоу Эхед Иглс

42' Фантастический гол, где все сам сделал Виллюмссон Виллюм

42' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Мартинсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

38' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

35' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Ромменс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

31' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Эдвардсен Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Бюрместер Зико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Дэйви ван ден Берг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Намли Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

23' Амофа Джамал грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

23' Дрёйф Ферди грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

23' Хорошую попытку сделал Тай Леннарт . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Ван Полен Брам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Лам Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Лам Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

19' Дрёйф Ферди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Дэйви ван ден Берг нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Рейндерс Элиано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Ван Полен Брам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Тай Леннарт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали

7' Бюрместер Зико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Амофа Джамал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Дэйви ван ден Берг наказан за толчок Дейл Матс

5' Дэйви ван ден Берг выиграл воздушное противоборство у Мартинсен Якоб

5' Дэйви ван ден Берг пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

4' Ансельмо Гарсия-Макналти навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч