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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Эйпен
0:2
Перерыв
Стандард
0'
22' Желтая карточка
Хэйден Айзак
43' Желтая карточка
Альсате Стивен
0:1
45' Гол
Канга Вилфрид
0:2
45' Гол
Кавабэ Хаяо

Ход матча

22'
 
Хэйден Айзак
43'
 
Альсате Стивен
45'
0:1
Канга Вилфрид
(Кавабэ Хаяо)
45'
0:2
Кавабэ Хаяо
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Стандард
9.30
4.10
3.70
Все Коэффициенты
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
2
Yentil
van
Genechten
35
Ламбер
Борис
6
Байе
Брандон
19
Пантович
Милош
10
Чарльз-Кук
Риган
7
Нуху
Айзек
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
13
Фосси
Марлон
11
Хэйден
Айзак
6
Кавабэ
Хаяо
17
Альсате
Стивен
19
Дженепо
Мусса
18
Сова
Камал
14
Канга
Вилфрид
Эйпен
3-4-1-2
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Эйпен
Стандард

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
1:0
ПДА
0:4
К
0:1
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПДА
1:1
ЛП
2:2
ЛП
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

2.38
1.56

Среднее время на гол

37
57

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.59
1.29

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
69

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз-Кук Риган 2 0.29
Gary Magnee 2 (1) 0.29
Yentil van Genechten 2 0.29
Нуху Айзек 1 0.14
Деом Жером 1 0.14
Amadou Keita 1 0.14
Финнбогасон Альфред 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 1 0.14
Кавабэ Хаяо 1 0.14
Драгус Денис 1 0.14
Бокади Мервей 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Jan Kral 1 0
Ламбер Борис 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Amadou Keita 1 0
Rune Paeshuyse 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 2 1
Баликвиша Вильям 1 1
Ванхесден Зиньо 2 0
Доннум Арон 2 0
Хефкенс Карл 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Хэйден Айзак 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Альсате Стивен 1 0
Драгус Денис 1 0
Мандл Ромейн 1 0

Результаты матчей

Эйпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Эйпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
1
Эйпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5
Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1
Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2

Результаты матчей

Эйпен
Стандард

Точный счет

0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Брюгге
 6 4 1 1 19 - 6 13
3.
Андерлехт
 6 4 1 1 7 - 5 13
4.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 8 - 5 12
5.
Антверпен
 6 3 2 1 13 - 4 11
6.
Генк
 6 3 2 1 8 - 2 11
7.
Мехелен
 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 3 1 2 10 - 9 10
9.
РВДМ 47
 6 3 1 2 7 - 14 10
10.
Эйпен
 0:2 7 3 1 3 9 - 12 10
11.
Сент-Трейден
 6 2 2 2 5 - 6 8
12.
Стандард
 2:0 7 1 3 3 5 - 6 6
13.
АХ Лёвен
 6 1 2 3 8 - 12 5
14.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 4 3 6 - 11 4
15.
Кортрейк
 6 0 1 5 4 - 17 1
16.
Вестерло
 7 0 1 6 7 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
3.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
6.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Эйпен
 0:2 4 1 1 2 5 - 10 4
11.
Сент-Трейден
 3 1 0 2 1 - 3 3
12.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Генк
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Стандард
 2:0 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Кортрейк
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 0:2 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
6.
Сент-Трейден
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Стандард
 2:0 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Андерлехт
 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 9 4
12.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 4
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 3
Кортрейк Nayel Mehssatou 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Спортинг Шарлеруа Багер Йонас 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Г О О О О Л - Кавабэ Хаяо бьет в цель!
  • 48'
    Кавабэ Хаяо сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Канга Вилфрид бьет в цель!
  • 43'
    Альсате Стивен получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Хэйден Айзак получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Стандард
9.30
4.10
3.70
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