Тур: 7. Стадион: Kehrwegstadion.
0'
22' Желтая карточкаХэйден Айзак
43' Желтая карточкаАльсате Стивен
0:1
45' ГолКанга Вилфрид
0:2
45' ГолКавабэ Хаяо
Ход матча
22'
43'
45'
0:1
45'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
15
Gary
Magnee
35
Ламбер
Борис
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Хэйден
Айзак
18
Сова
Камал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Алло ТеддиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
-
11 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan Canak
-
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эйпен
Стандард
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
17 матчей
17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
5.9%
29.4%
64.7%
1 победа 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
2.38
1.56
Среднее время на гол
37
57
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.59
1.29
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
69
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.29
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.29
|Yentil van Genechten
|2
|0.29
|Нуху Айзек
|1
|0.14
|Деом Жером
|1
|0.14
|Amadou Keita
|1
|0.14
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|1
|0.14
|Кавабэ Хаяо
|1
|0.14
|Драгус Денис
|1
|0.14
|Бокади Мервей
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Jan Kral
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Amadou Keita
|1
|0
|Rune Paeshuyse
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|2
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Хефкенс Карл
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Хэйден Айзак
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Альсате Стивен
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Эйпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Стандард
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
1
Эйпен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5
Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1 Эйпен - Серкль Брюгге 2:2 Антверпен - Эйпен 2:0
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1
Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0 Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2
Результаты матчей
Эйпен
Стандард
Точный счет
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|7
|4
|0
|3
|8 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 4
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|7 - 14
|10
|10.
|0:2
|7
|3
|1
|3
|9 - 12
|10
|11.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|2:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 6
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|14.
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|7 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|12 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|2:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|2:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 9
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|4
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 3
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Багер Йонас
|3