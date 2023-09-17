Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда Твенте играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Аякс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Регер Юри из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Манфред Угалде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Твенте пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Твенте

40' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Аякс

38' Сампстед Альфонс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Стейн Сем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матиас Кьело нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Г О О О О Л - Бробби Брайан забивает с правой ноги!

35' Соса Борна из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Аякс

35' Сампстед Альфонс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

33' Меес Хилгерс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Аякс

32' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Аякс

30' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Аякс

29' Ох, красивый был бы гол! Стейн Сем пробил с лета в перекладину!

29' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Команда Твенте довольна результатом к этому моменту.

27' Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

26' Удар от ворот произведет Твенте

25' Игрок из команды Аякс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

23' Удар от ворот произведет Аякс

23' Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Сампстед Альфонс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Бергвейн Стевен получил желтую карточку от судьи

11' Стейн Сем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Садилек Михал пробует нанести удар издали, но Джей Кортер держит все под контролем

11' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Матиас Кьело из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Г О О О О Л - Даан Ротс первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

7' Садилек Михал пробует нанести удар издали, но Джей Кортер держит все под контролем

7' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Твенте

6' Матч возобновлен

5' Бробби Брайан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Стейн Сем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бергвейн Стевен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Оооо... вот это был удар! Манфред Угалде должен был забить с этой позиции.

2' Хорошую попытку сделал Манфред Угалде . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Твенте начинает с центра поля

1' Судья начинает матч