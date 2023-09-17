Тур: 5. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Маккили Дэнни
0'
1:0
7' ГолДаан Ротс
2:0
11' ГолСтейн Сем
13' Желтая карточкаБергвейн Стевен
2:1
35' ГолБробби Брайан
74' Желтая карточкаСадилек Михал
Ход матча
7'
1:0
11'
2:0
13'
35'
2:1
74'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
271 Количество передач 251
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
12
Гортер
Джей
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
10
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Твенте
Аякс
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 17 побед
36 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
10 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
19.4%
33.3%
47.3%
7 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.8%
25%
47.2%
10 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.42
0.71
Среднее время на гол
63
127
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
2
1.63
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
61
43
Голов в среднем за матч
1.69
1.19
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
53
75
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0.75
|Стейн Сем
|3
|0.75
|Даан Ротс
|1
|0.25
|Влап Михел
|1
|0.25
|Садилек Михал
|1
|0.25
|Проппер Робин
|1
|0.25
|Манфред Угалде
|0
|0
|Юнювар Наджи
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|2
|0.5
|Бергвейн Стевен
|2 (1)
|0.5
|Кудус Мохаммед
|1
|0.25
|Классен Дэви
|1
|0.25
|Медич Яков
|1
|0.25
|Соса Борна
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Боргес Карлос
|0
|0
|Тахирович Бенджамин
|0
|0
|Хато Йоррель
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Кьёлё Матиас
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
|Даан Ротс
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Твенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
2
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
4
50%
2
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1
Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3
Аякс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2
Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2
Результаты матчей
Твенте
Аякс
Точный счет
3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Твенте
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|19 - 5
|11
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|12.
|1:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|5.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|9.
|1:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|5 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (3)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|Херенвен
|Сахрауи Осам
|3 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Эксельсиор
|Лампру Лазарос
|1 1
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
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