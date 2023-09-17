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Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Твенте
2:1
Второй тайм: 77'
Аякс
0'
1:0
7' Гол
Даан Ротс
2:0
11' Гол
Стейн Сем
13' Желтая карточка
Бергвейн Стевен
2:1
35' Гол
Бробби Брайан
74' Желтая карточка
Садилек Михал

Ход матча

7'
Даан Ротс
1:0
11'
Стейн Сем
(Манфред Угалде)
2:0
13'
 
Бергвейн Стевен
35'
2:1
Бробби Брайан
(Соса Борна)
46'
 
Тейлор Кеннет
Маннсверк Сиверт
46'
 
Гааей Антон
Ренсх Девайн
62'
Ван Волфсвинкель Рикки
Манфред Угалде
 
62'
Ван Берген Митчелл
Стейн Сем
 
64'
 
Микаутадзе Жорж
Акпом Чуба
72'
Юнювар Наджи
Влап Михел
 
72'
Эйтинг Карел
Кьёлё Матиас
 
74'
Садилек Михал
 
76'
 
Ван ден Бомен Бранко
Бергёйс Стивен
76'
 
Боргес Карлос
Тахирович Бенджамин

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 271 Количество передач 251
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Аякс
2.85
4.50
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
8
Регер
Юри
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
27
Манфред
Угалде
12
Гортер
Джей
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
16
Маннсверк
Сиверт
33
Тахирович
Бенджамин
10
Акпом
Чуба
23
Бергёйс
Стивен
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
Твенте
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Аякс

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 17 побед

36 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
10 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

19.4%
33.3%
47.3%
7 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.8%
25%
47.2%
10 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

Э
3:1
К
0:1
Э
0:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:5
Э
2:1
К
1:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
С
1:2
Э
3:1
К
3:2
Э
2:2
С
0:1
Э
3:0
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.42
0.71

Среднее время на гол

63
127

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

2
1.63

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

61
43

Голов в среднем за матч

1.69
1.19

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

53
75

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0.75
Стейн Сем 3 0.75
Даан Ротс 1 0.25
Влап Михел 1 0.25
Садилек Михал 1 0.25
Проппер Робин 1 0.25
Манфред Угалде 0 0
Юнювар Наджи 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 2 0.5
Бергвейн Стевен 2 (1) 0.5
Кудус Мохаммед 1 0.25
Классен Дэви 1 0.25
Медич Яков 1 0.25
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Боргес Карлос 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уннерсталл Ларс 1 0
Кьёлё Матиас 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Даан Ротс 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 1 0
Бробби Брайан 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Твенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
2
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
4
50%
2
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1
Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 Эммен - Твенте 0:3 Твенте - Спарта Роттердам 3:3
Аякс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2
Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2

Результаты матчей

Твенте
Аякс

Точный счет

3:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Твенте
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
Твенте
 2:1 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Хераклес
 Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
12.
Аякс
 1:2 Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
17.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
5.
Твенте
 2:1 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
9.
Аякс
 1:2 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Утрехт
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Аякс
 1:2 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 5 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (3)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
Херенвен Сахрауи Осам 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Аякс
    2.85
    4.50
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Твенте 2:1 Аякс онлайн

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    Твенте
    Аякс
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