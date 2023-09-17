Тур: 5. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
0:0
Второй тайм: 83'
0'
13' Желтая карточкаЭль-Яакуби Редуан
26' Желтая карточкаРесинк Стейе
45' Желтая карточкаРобине Тома
66' Желтая карточкаЗагре Артур
Ход матча
26'
45'
66'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
136 Количество передач 138
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Смеулерс ЯнЗащитник
-
25 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Оморова РичиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
-
23 Ройо МанелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Китала ЯннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эксельсиор
Алмере Сити
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
2
Голов в среднем за матч
3.8
0.5
Среднее время на гол
23
180
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
2.5
2.6
Среднее время на гол
36
34
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
3.22
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
27
54
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аграфиотис Николас
|4
|0.8
|Удденес Оскар
|2
|0.4
|Оморова Ричи
|1
|0.2
|Хореман Сибе
|1
|0.2
|Виделль Каспер
|1
|0.2
|Лампру Лазарос
|0
|0
|Загре Артур
|0
|0
|Дриауех Каухайб
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пост Данни
|1
|0.2
|Робине Тома
|1
|0.2
|Якобс Йоей
|1
|0.2
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0.2
|Ван ла Парра Райив
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лампру Лазарос
|1
|1
|Загре Артур
|2
|0
|Бас Юлиан
|2
|0
|Эль-Яакуби Редуан
|1
|0
|Смеулерс Ян
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|1
|1
|Флоранюс Шерел
|2
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Якобс Йоей
|1
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Алмере Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
4
0
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Алмере Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1
НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4
Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:3
Результаты матчей
Эксельсиор
Алмере Сити
Точный счет
2:2
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|2:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|19 - 5
|11
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|12.
|1:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|5.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|9.
|1:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|5 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (3)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|Херенвен
|Сахрауи Осам
|3 (1)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Эксельсиор
|Лампру Лазарос
|1 1
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|1 1