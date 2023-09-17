Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Пеер Копмейнерс не смог попасть в створ ударом издали

Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Робине Тома получает желтую карточку за неспортивное поведение

45' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

43' Робине Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Эксельсиор

38' Ван ла Парра Райив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Эксельсиор

36' Робине Тома выиграл воздушное противоборство у Redouan El Yaakoubi.

34' Удар от ворот произведет Эксельсиор

34' Пеер Копмейнерс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Ресинк Стейе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Удар от ворот произведет Эксельсиор

31' Ван ла Парра Райив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Ресинк Стейе получил желтую карточку от судьи

26' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Судья свистит. Пеер Копмейнерс атаковал сзади соперника. Это Бас Юлиан заработал своей команде штрафной

25' Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Робине Тома

25' Шанс! Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо

25' Дриауех Каухайб из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Хорошую попытку сделал Redouan El Yaakoubi. Удар в створ, но вратарь начеку

15' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Redouan El Yaakoubi получил желтую карточку от судьи

13' Судья свистит. Redouan El Yaakoubi атаковал сзади соперника. Это Ван ла Парра Райив заработал своей команде штрафной

12' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Судья свистит. Redouan El Yaakoubi атаковал сзади соперника. Это Акуджоби Хамди заработал своей команде штрафной

4' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Загре Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Судья начинает матч