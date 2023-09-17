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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 4400 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Эксельсиор
0:0
Конец матча
Алмере Сити
0'
13' Желтая карточка
Эль-Яакуби Редуан
26' Желтая карточка
Ресинк Стейе
45' Желтая карточка
Робине Тома
66' Желтая карточка
Загре Артур
83' Желтая карточка
Ройо Манел
90'+5

Ход матча

13'
Эль-Яакуби Редуан
 
26'
 
Ресинк Стейе
45'
 
Робине Тома
46'
Оморова Ричи
Санчес-Фернандес Деренсили
 
53'
 
Дёйвестейн Лансе
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
66'
Загре Артур
 
71'
Удденес Оскар
Дриауех Каухайб
 
71'
Пэрротт Трой
Аграфиотис Николас
 
79'
 
Катлайн Йоанн
Робине Тома
79'
 
Китала Янн
Ван ла Парра Райив
80'
Сеймор Серано
Бас Юлиан
 
80'
Фитц-Джим Киян
Ньивпорт Свен
 
83'
 
Ройо Манел
87'
 
Маменги Кристофер
Барбе Тео
87'
 
Мбе Со Лоик
Акуджоби Хамди

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 432 Количество передач 430
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
5
Виделль
Каспер
16
Ньивпорт
Свен
12
Загре
Артур
8
Сандра
Сиссе
4
Эль-Яакуби
Редуан
33
Бас
Юлиан
30
Санчес-Фернандес
Деренсили
19
Аграфиотис
Николас
14
Дриауех
Каухайб
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
2
Флоранюс
Шерел
39
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
15
Копмейнерс
Пер
27
Ван
ла
Парра
Райив
28
Ресинк
Стейе
23
Ройо
Манел
9
Робине
Тома
Эксельсиор
4-3-3
Алмере Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Алмере Сити

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
3:0
ПД
4:4
ПД
4:1
ПД
4:6
ПД
4:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
5:0
ПД
2:1

Голы

Всего голов

19
2

Голов в среднем за матч

3.8
0.5

Среднее время на гол

23
180

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

2.5
2.6

Среднее время на гол

36
34

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

3.22
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

27
54

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аграфиотис Николас 4 0.8
Удденес Оскар 2 0.4
Оморова Ричи 1 0.2
Хореман Сибе 1 0.2
Виделль Каспер 1 0.2
Лампру Лазарос 0 0
Загре Артур 0 0
Дриауех Каухайб 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пост Данни 1 0.2
Робине Тома 1 0.2
Якобс Йоей 1 0.2
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0.2
Ван ла Парра Райив 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лампру Лазарос 1 1
Загре Артур 2 0
Бас Юлиан 2 0
Эль-Яакуби Редуан 1 0
Смеулерс Ян 1 0
Сеймор Серано 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 1 1
Флоранюс Шерел 2 0
Робине Тома 1 0
Ройо Манел 1 0
Якобс Йоей 1 0
Барбе Тео 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Алмере Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

4
0
Эксельсиор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Алмере Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хераклес - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 2:2 Эксельсиор - Аякс 2:2 Эксельсиор - Квик Бойс 1:1
НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 Зульте-Варегем - Эксельсиор 0:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 НАК Бреда - Эксельсиор 2:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Шахтёр Дн (до 21 года) 1:1 Волендам - Эксельсиор 3:2 Эксельсиор - Фортуна Ситтард 3:0 Херенвен - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0 Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0
Алмере Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4
Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:3

Результаты матчей

Эксельсиор
Алмере Сити

Точный счет

2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Спарта Роттердам
 0:2 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Хераклес
 Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
12.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
7.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Спарта Роттердам
 0:2 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Утрехт
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (3)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
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  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4400 болельщиков
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Катлайн Йоанн не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 49%, Алмере Сити: 51%.
  • 95'
    Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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