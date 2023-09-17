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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Кортрейк
2:2
Конец матча
Андерлехт
0'
1:0
19' Гол
Dion De Neve
1:1
20' Гол
Дольберг Каспер
33' Желтая карточка
Кана Марко
41' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
54' Красная карточка
Дебаст Зено
2:1
57' Пенальти
Авенатти Фелипе
71' Желтая карточка
Аудоор Линнт
81' Вторая желтая карточка
Кана Марко
85' Желтая карточка
Nayel Mehssatou
90' Желтая карточка
Азар Торган
2:2
90' Гол
Дрейер Андерс
90'+10
1
Tom
Vandenberghe
6
Nayel
Mehssatou
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
21
Martin
Wasinski
27
Сиссако
Абдулайе
54
Оджо
Шейи
10
Abdelkahar
Kadri
16
Кана
Марко
20
Авенатти
Фелипе
1
Дюпе
Максим
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
5
Н'Диайе
Мусса
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
25
Дилейни
Томас
8
Флипс
Алексис
12
Дольберг
Каспер
7
Амузу
Френсис
Кортрейк
4-2-3-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Кортрейк
Андерлехт

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 16 побед

29 матчей

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

20.7%
24.1%
55.2%
6 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
4:1
ПДА
2:3
К
3:0
ПДА
1:1
ТМК
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
4:2
ПДА
2:0
ПДА
1:4
ПДА
4:0
ПДА
2:2
ЛП
1:3
ЛП
5:1
ЛП
3:0
К
4:2
ЛП
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
5:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

29
8

Голов в среднем за матч

1.93
0.57

Среднее время на гол

46
157

Всего голов

31
31

Голов в среднем за матч

2.21
2.07

Среднее время на гол

40
43

Всего голов

60
39

Голов в среднем за матч

2.07
1.34

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

43
66

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdelkahar Kadri 2 0.29
Авенатти Фелипе 2 (1) 0.29
Dion De Neve 1 0.14
Дэвис Айзек 1 0.14
Бруно Массимо 0 0
Оджо Шейи 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 3 (1) 0.43
Амузу Френсис 2 0.29
Леони Тео 1 0.14
Дрейер Андерс 1 0.14
Н'Диайе Мусса 1 0.14
Вертонген Ян 1 0.14
Сарделла Киллиан 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nayel Mehssatou 5 0
Авенатти Фелипе 2 1
Кана Марко 1 1
Сильва Жоао 2 0
Малинов Кристиян 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Martin Wasinski 2 0
Мбайо Дилан 1 0
Dion De Neve 1 0
Lars Montegnies 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 1 1
Вертонген Ян 2 0
Патрис Луи 2 0
Леони Тео 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Дилейни Томас 1 0
Ритс Матс 1 0
Азар Торган 1 0
Диавара Амаду 1 0
Флипс Алексис 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Васкес Луис 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Андерлехт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Кортрейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
5
Кортрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Андерлехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
25%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Пропущено

17
7
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
6
35%
1
14%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
2
12%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0
Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1
Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0

Результаты матчей

Кортрейк
Андерлехт

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1:1 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Андерлехт
 7 4 2 1 9 - 7 14
3.
Брюгге
 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 8 - 5 12
5.
Антверпен
 6 3 2 1 13 - 4 11
6.
Генк
 6 3 2 1 8 - 2 11
7.
Мехелен
 0:0 7 3 2 2 9 - 5 11
8.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 3 1 2 10 - 9 10
9.
РВДМ 47
 6 3 1 2 7 - 14 10
10.
Эйпен
 7 3 1 3 10 - 13 10
11.
Сент-Трейден
 0:0 7 2 3 2 5 - 6 9
12.
Стандард
 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
АХ Лёвен
 1:1 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 4 3 6 - 11 4
15.
Кортрейк
 7 0 2 5 6 - 19 2
16.
Вестерло
 7 0 1 6 7 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
3.
Гент
 1:1 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
6.
Мехелен
 0:0 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
АХ Лёвен
 1:1 4 1 2 1 6 - 4 5
10.
Сент-Трейден
 0:0 4 1 1 2 1 - 3 4
11.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Генк
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 1:1 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
6.
Сент-Трейден
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Мехелен
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 9 4
12.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
АХ Лёвен
 1:1 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 4
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 4
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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