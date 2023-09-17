Тур: 7. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
1:0
19' ГолDion De Neve
1:1
20' ГолДольберг Каспер
33' Желтая карточкаКана Марко
41' Желтая карточкаАвенатти Фелипе
54' Красная карточкаДебаст Зено
2:1
57' ПенальтиАвенатти Фелипе
71' Желтая карточкаАудоор Линнт
81' Вторая желтая карточкаКана Марко
85' Желтая карточкаNayel Mehssatou
90' Желтая карточкаАзар Торган
2:2
90' ГолДрейер Андерс
90'+10
Ход матча
19'
1:0
20'
1:1
33'
41'
54'
57'
2:1
59'
71'
76'
81'
85'
90'
90'
2:2
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
54
Оджо
Шейи
16
Кана
Марко
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кана МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
-
Главный тренер: Edward Still
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Кортрейк
Андерлехт
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 16 побед
29 матчей
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
20.7%
24.1%
55.2%
6 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
8
Голов в среднем за матч
1.93
0.57
Среднее время на гол
46
157
Всего голов
31
31
Голов в среднем за матч
2.21
2.07
Среднее время на гол
40
43
Всего голов
60
39
Голов в среднем за матч
2.07
1.34
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
Среднее время на гол
43
66
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.29
|Авенатти Фелипе
|2 (1)
|0.29
|Dion De Neve
|1
|0.14
|Дэвис Айзек
|1
|0.14
|Бруно Массимо
|0
|0
|Оджо Шейи
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.43
|Амузу Френсис
|2
|0.29
|Леони Тео
|1
|0.14
|Дрейер Андерс
|1
|0.14
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.14
|Вертонген Ян
|1
|0.14
|Сарделла Киллиан
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nayel Mehssatou
|5
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|1
|Кана Марко
|1
|1
|Сильва Жоао
|2
|0
|Малинов Кристиян
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Dion De Neve
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|1
|1
|Вертонген Ян
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Леони Тео
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Дилейни Томас
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Андерлехт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Кортрейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
5
Кортрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Андерлехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
10
2
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
25%
1
11%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Пропущено
17
7
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
6
35%
1
14%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
2
12%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Стандард 1:1 Кортрейк - Эйпен 1:3 Антверпен - Кортрейк 6:0
Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 Гент - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Волендам 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 1:0 Валвейк - Кортрейк 0:0 Кортрейк - РВДМ 47 2:1 Кортрейк - Васланд-Беверен 0:2 Уденаарде - Кортрейк 2:4 КРК Харелбеке - Кортрейк 2:6 ФК Вервик - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:4 Антверпен - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Эйпен 0:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1
Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0
Результаты матчей
Кортрейк
Андерлехт
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|7
|4
|0
|3
|8 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 4
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|7 - 14
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|15.
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|16.
|7
|0
|1
|6
|7 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|12 - 4
|7
|3.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|9.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|12.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 9
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|14.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|4
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 4
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2