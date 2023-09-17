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Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
АЗ Алкмаар
2:0
Перерыв
Спарта Роттердам
0'
1:0
18' Гол
Де Вит Дани
2:0
19' Гол
Павлидис Вангелис
38' Желтая карточка
Версейрен Арно
43' Желтая карточка
Бакари Саид

Ход матча

18'
Де Вит Дани
(Класи Йорди)
1:0
19'
Павлидис Вангелис
(Де Вит Дани)
2:0
38'
 
Версейрен Арно
43'
 
Бакари Саид

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 259 Количество передач 214
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Спарта Роттердам
6.20
4.60
78.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Вормердам
Дьянго
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
7
Клемент
Пелле
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
4:4
Э
3:0
Э
5:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
К
4:1
Э
0:1
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

2.6
1.75

Среднее время на гол

34
51

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.6

Среднее время на гол

65
150

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

2.06
1.11

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

43
81

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 6 1.5
Де Вит Дани 3 (1) 0.75
Класи Йорди 1 0.25
Ван Боммел Рубен 1 0.25
Лахдо Майкель 1 0.25
Поку Эрнест 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Ван Бредероде Мирон 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 2 0.4
Саито Коки 2 0.4
Брим Шарль-Андреас 2 0.4
Китолано Джошуа 1 (1) 0.2
Де Гузман Джонатан 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Версейрен Арно 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Поку Эрнест 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 0
Бакари Саид 2 0
Де Гузман Джонатан 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Спарта Роттердам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Спарта Роттердам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
4
40%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3
АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1 Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1
Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 АКВ - Спарта Роттердам 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам

Точный счет

5:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Спарта Роттердам
 0:2 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Хераклес
 Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
12.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
7.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Спарта Роттердам
 0:2 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 0:2 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Утрехт
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (3)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Спарта Роттердам
    6.20
    4.60
    78.00
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