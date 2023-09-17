Тур: 5. Стадион: АФАС. Главный судья: Ван Букель Пол
2:0
Конец матча
0'
1:0
18' ГолДе Вит Дани
2:0
19' ГолПавлидис Вангелис
38' Желтая карточкаВерсейрен Арно
43' Желтая карточкаБакари Саид
81' Желтая карточкаВан дер Кюст Джевенсио
90'+5
Ход матча
18'
1:0
19'
2:0
38'
43'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
498 Количество передач 457
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.50 Победа «АЗ»
-
16
Мейнанс
Свен
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Ден ДаниелВратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
33 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саито КокиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Мейссен РикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 МетиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
18 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
2.6
1.75
Среднее время на гол
34
51
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.6
Среднее время на гол
65
150
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
2.06
1.11
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
43
81
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|6
|1.5
|Де Вит Дани
|3 (1)
|0.75
|Класи Йорди
|1
|0.25
|Ван Боммел Рубен
|1
|0.25
|Лахдо Майкель
|1
|0.25
|Поку Эрнест
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Ван Бредероде Мирон
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|2
|0.4
|Саито Коки
|2
|0.4
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.4
|Китолано Джошуа
|1 (1)
|0.2
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
|Версейрен Арно
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|2
|0
|Бакари Саид
|2
|0
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
0
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
4
33%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3
АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1 Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1
Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 АКВ - Спарта Роттердам 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|19 - 5
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 13
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|6 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (3)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|4
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 1
|Эксельсиор
|Лампру Лазарос
|1 1
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|1 1