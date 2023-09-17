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  4. Эредивизие 2023-2024

Нидерланды: Эредивизие
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
АЗ Алкмаар
2:0
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
1:0
18' Гол
Де Вит Дани
2:0
19' Гол
Павлидис Вангелис
38' Желтая карточка
Версейрен Арно
43' Желтая карточка
Бакари Саид
81' Желтая карточка
Ван дер Кюст Джевенсио
90'+5

Ход матча

18'
Де Вит Дани
(Класи Йорди)
1:0
19'
Павлидис Вангелис
(Де Вит Дани)
2:0
38'
 
Версейрен Арно
43'
 
Бакари Саид
46'
 
Ван дер Кюст Джевенсио
Вормердам Дьянго
70'
 
Брим Шарль-Андреас
Де Гузман Джонатан
72'
Поку Эрнест
Ван Бредероде Мирон
 
72'
Одгор Йенс
Павлидис Вангелис
 
72'
Садик Ибраим
Лахдо Майкель
 
81'
 
Ван дер Кюст Джевенсио
82'
Гаудмейн Кензо
Мейнанс Свен
 
85'
 
Негли Камиель
Версейрен Арно
85'
 
Анелло Агустин
Саито Коки
86'
 
Метиньо
Китолано Джошуа

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 498 Количество передач 457
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Вриндс
Барт
4
Велтхёйс
Тейс
5
Вормердам
Дьянго
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
7
Клемент
Пелле
10
Версейрен
Арно
11
Саито
Коки
9
Леуритсен
Тобиас
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
4:4
Э
3:0
Э
5:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
К
4:1
Э
0:1
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

2.6
1.75

Среднее время на гол

34
51

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.6

Среднее время на гол

65
150

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

2.06
1.11

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

43
81

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 6 1.5
Де Вит Дани 3 (1) 0.75
Класи Йорди 1 0.25
Ван Боммел Рубен 1 0.25
Лахдо Майкель 1 0.25
Поку Эрнест 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Ван Бредероде Мирон 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 2 0.4
Саито Коки 2 0.4
Брим Шарль-Андреас 2 0.4
Китолано Джошуа 1 (1) 0.2
Де Гузман Джонатан 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Версейрен Арно 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 0
Де Вит Дани 1 0
Поку Эрнест 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Версейрен Арно 2 0
Бакари Саид 2 0
Де Гузман Джонатан 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

12
7
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
4
33%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3
АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 ФК Санта-Колома - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Саутгемптон - АЗ Алкмаар 0:1 Брюгге - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Норвич 1:1 АЗ Алкмаар - Лех 4:0 АЗ Алкмаар - Шахтёр Донецк 3:3 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 АЗ Алкмаар - Эммен 5:1 Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0
Спарта Роттердам
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиссе - Спарта Роттердам 4:7 Спарта Роттердам - Де Трефферс 0:1 Харденберг - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1
Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Спарта Роттердам - АДО-20 0:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 АКВ - Спарта Роттердам 4:2 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 АДО Ден Хааг - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Мамелоди Сандаунс - Спарта Роттердам 4:1 Спарта Роттердам - Зульте-Варегем 4:0 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Гронинген - Спарта Роттердам 0:5

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 13 - 1 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
3.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 12 - 3 12
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 2 0 19 - 5 11
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 9 - 9 7
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Хераклес
 Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
10.
Херенвен
 Заявка 5 2 0 3 9 - 13 6
11.
Эксельсиор
 Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
12.
Аякс
 Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Витесс
 Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
15.
Утрехт
 Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
16.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Волендам
 Заявка 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
7.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Херенвен
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Твенте
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
6.
Витесс
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эксельсиор
 Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Утрехт
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Хераклес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 6 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 4 (3)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 4
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 1
Эксельсиор Лампру Лазарос 1 1
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 1 1
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