Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Поку Эрнест пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

87' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Одгор Йенс нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

83' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

83' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Тактическая замена. Мейнанс Свен уходит с поля и его заменяет Кензо Гудмийн

81' Джевенсио ван дер Куст получил желтую карточку от судьи

81' Саито Коки навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Вриндс Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Саито Коки не смог попасть в створ ударом издали

74' Мейнанс Свен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Райан Мэттью взял и забрал мяч на выходе

70' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Тактическая замена. Де Гузман Джонатан уходит с поля и его заменяет Charles-Andreas Brym

68' Версейрен Арно нанес удар головой, но Мэтью Райан спокойно отбил мяч.

68' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

66' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Де Гузман Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Мейнанс Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

60' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Оооо... вот это был удар! Ван Бредероде Мирон должен был забить с этой позиции.

58' Ван Бредероде Мирон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Павлидис Вангелис нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

54' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Де Вит Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

51' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Сугавара Юкинари навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

47' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

47' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

46' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Вормердам Дьянго уходит с поля и его заменяет Джевенсио ван дер Куст