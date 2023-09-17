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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 18467 Главный судья: Francisco Jose Hernandez
Вильярреал
2:1
Конец матча
Альмерия
0'
26' Желтая карточка
Капу Этьен
0:1
44' Гол
Акиеме Серхио
1:1
45' Гол
Морено Херард
53' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
84' Желтая карточка
Брандарис Хуан
89' Желтая карточка
Пуигмаль Арнау
90' Желтая карточка
Пино Йереми
2:1
90' Гол
Сорлот Александр
90'+8

Ход матча

26'
Капу Этьен
 
44'
0:1
Акиеме Серхио
(Робертоне Лукас)
45'
Морено Херард
(Баэна Алехандро)
1:1
53'
 
Эмбарба Адриан
62'
Комесанья Санти
Carlos Romero
 
63'
Морено Альберто
Капу Этьен
 
66'
 
Рамазани Ларжи
Эмбарба Адриан
73'
Ахомач Илиас
Баэна Алехандро
 
75'
 
Баба Иддрису
Мелеро Гонсало
75'
 
Пуигмаль Арнау
Робертоне Лукас
84'
 
Брандарис Хуан
84'
Куэнка Хорхе
Габбия Маттео
 
85'
Бреретон Бен
Морено Херард
 
88'
 
Баптистао Лео
Аррибас Серхио
88'
 
Коне Ибраима
Суарес Луис
89'
 
Пуигмаль Арнау
90'
Пино Йереми
 
90'
Сорлот Александр
(Морено Альберто)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 496 Количество передач 294
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Вильярреал 97.6% (122)
X 2.4% (3)
Альмерия 0% (0)
0
выиграет Вильярреал, со счетом 3:0
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
2
Габбия
Маттео
37
Carlos
Romero
10
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
21
Пино
Йереми
7
Морено
Херард
16
Баэна
Алехандро
11
Сорлот
Александр
25
Максимиану
Луиш
21
Брандарис
Хуан
3
Гонсалес
Эдгар
22
Монтес
Сесар
15
Акиеме
Серхио
6
Лопи
Дион
5
Робертоне
Лукас
10
Эмбарба
Адриан
11
Мелеро
Гонсало
19
Аррибас
Серхио
9
Суарес
Луис
III
Вильярреал
4-2-3-1
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Вильярреал
Альмерия

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

19 матчей

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
КК
8:0
КК
3:3
П
0:0
П
2:0
П
2:0
П
2:3
ТМС
1:0
С
1:0
С
1:1
П
0:0
П
2:0
П
4:2
П
1:1
П
3:0
П
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

2.33
1.1

Среднее время на гол

38
81

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.44

Среднее время на гол

60
202

Всего голов

36
15

Голов в среднем за матч

1.89
0.79

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

47
114

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 3 0.6
Морено Херард 2 0.4
Баэна Алехандро 1 0.2
Куэнка Хорхе 1 0.2
Фойт Хуан 1 0.2
Педраса Альфонсо 0 0
Морено Альберто 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акиеме Серхио 2 0.4
Аррибас Серхио 2 0.4
Кайки 1 0.2
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Рамазани Ларжи 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Комесанья Санти 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Террац Рамон 2 0
Педраса Альфонсо 0 1
Кике Сетьен 0 1
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Манди Аисса 1 0
Бреретон Бен 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Габбия Маттео 1 0
Пино Йереми 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалес Эдгар 1 1
Брандарис Хуан 2 0
Рамазани Ларжи 2 0
Пуигмаль Арнау 2 0
Эмбарба Адриан 1 0
Суарес Луис III 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Альмерия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
2
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Альмерия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

1
0
Вильярреал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Альмерия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
4
36%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2
Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1
Альмерия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2
Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1

Результаты матчей

Вильярреал
Альмерия

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10.
Бетис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
12.
Осасуна
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
13.
Алавес
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
14.
Вильярреал
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
15.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
16.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
17.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
18.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
Севилья
 0:0 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
14.
Вильярреал
 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
15.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Севилья
 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
9.
Мальорка
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Альмерия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
Севилья
 0:0 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
19.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Валенсия Дуро Уго 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Хетафе Митрович Стефан 3
Хетафе Дьене Даконам 3
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Хетафе Дуарте Домингуш 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Вильярреал вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Вильярреал: 62%, Альмерия: 38%.
  • 98'
    Largie Ramazani не смог попасть в створ ударом издали
  • 98'
    Альбиоль Рауль из команды Вильярреал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Акиеме Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Ахомач Илиас ослабляет давление, выбив мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Вильярреал 97.6% (122)
    X 2.4% (3)
    Альмерия 0% (0)
    0
    выиграет Вильярреал, со счетом 3:0
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 2:1 Альмерия

    Исход игры
    Вильярреал
    97.6% (122)
    Ничья
    2.4% (3)
    Альмерия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.14% (57)
    Меньше
    50.86% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    49.14% (57)
    Нет
    50.86% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    36.8% (46)
    2:0 Вильярреал
    25.6% (32)
    1:0 Вильярреал
    19.2% (24)
    3:1 Вильярреал
    4% (5)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:0 Вильярреал
    2.4% (3)
    3:2 Вильярреал
    1.6% (2)
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