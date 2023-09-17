Тур: 5. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 18467 Главный судья: Francisco Jose Hernandez
2:1
Конец матча
0'
26' Желтая карточкаКапу Этьен
0:1
44' ГолАкиеме Серхио
1:1
45' ГолМорено Херард
53' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
84' Желтая карточкаБрандарис Хуан
89' Желтая карточкаПуигмаль Арнау
90' Желтая карточкаПино Йереми
2:1
90' ГолСорлот Александр
90'+8
Ход матча
26'
44'
0:1
45'
1:1
53'
84'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
496 Количество передач 294
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Пино
Йереми
22
Монтес
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Полузащитник
-
22 Денис СуаресПолузащитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
-
2 Кайки
-
-
Главный тренер: Морено Висенте
История личных встреч
Вильярреал
Альмерия
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
19 матчей
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
2.33
1.1
Среднее время на гол
38
81
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.44
Среднее время на гол
60
202
Всего голов
36
15
Голов в среднем за матч
1.89
0.79
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
47
114
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|3
|0.6
|Морено Херард
|2
|0.4
|Баэна Алехандро
|1
|0.2
|Куэнка Хорхе
|1
|0.2
|Фойт Хуан
|1
|0.2
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акиеме Серхио
|2
|0.4
|Аррибас Серхио
|2
|0.4
|Кайки
|1
|0.2
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Рамазани Ларжи
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комесанья Санти
|2
|0
|Баэна Алехандро
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|0
|1
|Кике Сетьен
|0
|1
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Манди Аисса
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалес Эдгар
|1
|1
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Рамазани Ларжи
|2
|0
|Пуигмаль Арнау
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Альмерия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
2
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Альмерия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
1
0
Вильярреал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Альмерия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
4
36%
16-30
1
10%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2
Ньюкасл - Вильярреал 4:0 Ницца - Вильярреал 1:1 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Альтах - Вильярреал 0:3 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Вальекано - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Кадис 2:0 Жирона - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 5:1 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 3:1 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Севилья - Вильярреал 2:1
Альмерия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2
Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1 Альмерия - Малага 0:1 Лас-Пальмас - Альмерия 0:0 Эль-Эхидо - Альмерия 0:7 Эспаньол - Альмерия 3:3 Альмерия - Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Альмерия - Мальорка 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Альмерия - Эльче 2:1 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Хетафе - Альмерия 1:2 Альмерия - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Альмерия 2:1 Альмерия - Валенсия 2:1
Результаты матчей
Вильярреал
Альмерия
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|19.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|15.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
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|Дуро Уго
|3 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Хетафе
|Митрович Стефан
|3
|Хетафе
|Дьене Даконам
|3
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|3
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 2:1 Альмерия
Исход игры
Вильярреал
97.6% (122)
Ничья
2.4% (3)
Альмерия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.14% (57)
Меньше
50.86% (59)
Обе команды забьют
Да
49.14% (57)
Нет
50.86% (59)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
36.8% (46)
2:0 Вильярреал
25.6% (32)
1:0 Вильярреал
19.2% (24)
3:1 Вильярреал
4% (5)
1:1 Ничья
2.4% (3)
3:0 Вильярреал
2.4% (3)
3:2 Вильярреал
1.6% (2)
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