Largie Ramazani не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Largie Ramazani. Удар в створ, но вратарь начеку

Largie Ramazani не смог попасть в створ ударом издали

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Largie Ramazani решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Arnau Puigmal тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

53' Команда Вильярреал имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Парехо Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Удар от ворот произведет Альмерия

51' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Команда Вильярреал сравняла счет! Игра продолжается!

50' Г О О О О Л - Морено Херард забивает с правой ноги!

50' Баэна Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Carlos Romero создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Габбия Маттео из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Хорошую попытку сделал Суарес Луис III . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Робертоне Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

44' Г О О О О Л - Акиеме Серхио забивает с левой ноги!

44' Робертоне Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Carlos Romero выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Вильярреал

43' Эмбарба Адриан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

42' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Сорлот Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Ох, нехорошо это выглядит. Робертоне Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Сорлот Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Робертоне Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Морено Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Баэна Алехандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Удар от ворот произведет Вильярреал

34' Матч возобновлен

33' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

32' Суарес Луис III оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Фойт Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Брандарис Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

27' Робертоне Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Габбия Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Морено Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Удар от ворот произведет Альмерия

22' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

22' Суарес Луис III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Альмерия

17' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Альмерия

14' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Фойт Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Аррибас Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Вильярреал

4' Хорошую попытку сделал Суарес Луис III . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вильярреал начинает с центра поля

1' Судья начинает матч