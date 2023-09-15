Тур: 5. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Сото Сесар
Позже
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
История личных встреч
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
128.6%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
28 матчей
67.9%
14.3%
17.8%
19 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.6%
25%
21.4%
15 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
3.14
1.86
Среднее время на гол
28
48
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.07
1.36
Среднее время на гол
84
66
Всего голов
59
45
Голов в среднем за матч
2.11
1.61
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
42
56
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|5
|1.25
|Хоселу Санмартин
|1
|0.25
|Винисиус Жуниор
|1
|0.25
|Родриго
|1
|0.25
|Кроос Тони
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубо Такефуса
|3
|0.75
|Барренечеа Андер
|2
|0.5
|Субименди Мартин
|1
|0.25
|Браис Мендес
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Оярсабаль Микель
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кроос Тони
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Браис Мендес
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
7
Реал Мадрид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1
Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0
Результаты матчей
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|5 (1)
|Реал Сосьедад
|Кубо Такефуса
|3 (1)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Бетис
|Виллиан Жозе
|3
|Барселона
|Левандовски Роберт
|2 (1)
|Бетис
|Гидо Родригес
|3
|Реал Сосьедад
|Ле Норман Робен
|3
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|3
|Альмерия
|Гонсалес Эдгар
|1 1
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 1
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад
Исход игры
Реал Мадрид
92.2% (59)
Ничья
7.8% (5)
Реал Сосьедад
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.24% (39)
Меньше
32.76% (19)
Обе команды забьют
Да
68.97% (40)
Нет
31.03% (18)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
32.8% (21)
3:1 Реал Мадрид
18.8% (12)
2:0 Реал Мадрид
17.2% (11)
1:0 Реал Мадрид
7.8% (5)
1:1 Ничья
4.7% (3)
3:2 Реал Мадрид
3.1% (2)
3:0 Реал Мадрид
3.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!