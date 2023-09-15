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Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Реал Мадрид
 
Позже
Реал Сосьедад
Прогнозы 64
Реал Мадрид 92.2% (59)
X 7.8% (5)
Реал Сосьедад 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Реал Сосьедад
4.00
4.20
5.50
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Реал Мадрид
Реал Сосьедад

История личных встреч

Реал Мадрид
Реал Сосьедад

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

28 матчей

67.9%
14.3%
17.8%
19 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.4%
46.4%
7.2%
13 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.6%
25%
21.4%
15 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
КК
3:4
ЛЛ
3:1
П
3:1
П
0:2
П
5:2
П
1:3
П
3:0
П
0:3
П
0:1
П
3:1
П
4:1
П
4:2
П
0:4
П
5:1
П
3:3
П
4:3
П
5:1
П
0:1
П
4:1
П
1:2
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

3.14
1.86

Среднее время на гол

28
48

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.07
1.36

Среднее время на гол

84
66

Всего голов

59
45

Голов в среднем за матч

2.11
1.61

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

42
56

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 5 1.25
Хоселу Санмартин 1 0.25
Винисиус Жуниор 1 0.25
Родриго 1 0.25
Кроос Тони 0 0
Алаба Давид 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубо Такефуса 3 0.75
Барренечеа Андер 2 0.5
Субименди Мартин 1 0.25
Браис Мендес 0 0
Траоре Амари 0 0
Оярсабаль Микель 0 0
Муньос Айхен 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроос Тони 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 3 0
Субельдия Игор 1 0
Умар Садик 1 0
Браис Мендес 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Субименди Мартин 1 0
Оласагасти Хон 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
7
Реал Мадрид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Реал Сосьедад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2
Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1 Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1
Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Альмерия 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Жирона 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 2:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Хетафе 2:0

Результаты матчей

Реал Мадрид
Реал Сосьедад

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 67%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Барселона
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Атлетико М
 Заявка 3 2 1 0 10 - 1 7
5.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Кадис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Бетис
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Алавес
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Валенсия
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
10.
Осасуна
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Райо Вальекано
 Заявка 4 2 0 2 4 - 8 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
13.
Сельта
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Хетафе
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
17.
Мальорка
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
5.
Хетафе
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
16.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Осасуна
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
6.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Бетис
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Кадис
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Алавес
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
20.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Бетис Виллиан Жозе 3
Барселона Левандовски Роберт 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 3
Реал Сосьедад Ле Норман Робен 3
Валенсия Дьякаби Муктар 3
Альмерия Гонсалес Эдгар 1 1
Хетафе Мата Хайме 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2023, осталось 2 дня 9 часов 34 минуты.

    Главный судья: Сото Сесар

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    • Прогнозы 64
    Реал Мадрид 92.2% (59)
    X 7.8% (5)
    Реал Сосьедад 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Реал Сосьедад
    4.00
    4.20
    5.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Реал Мадрид
    92.2% (59)
    Ничья
    7.8% (5)
    Реал Сосьедад
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.24% (39)
    Меньше
    32.76% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    68.97% (40)
    Нет
    31.03% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    32.8% (21)
    3:1 Реал Мадрид
    18.8% (12)
    2:0 Реал Мадрид
    17.2% (11)
    1:0 Реал Мадрид
    7.8% (5)
    1:1 Ничья
    4.7% (3)
    3:2 Реал Мадрид
    3.1% (2)
    3:0 Реал Мадрид
    3.1% (2)
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