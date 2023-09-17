Тур: 5. Стадион: Колизеум Альфонсо Перес. Зрители: 9808 Главный судья: Эрнандес Алехандро
0'
26' Желтая карточкаДуарте Домингуш
1:0
36' ГолМитрович Стефан
38' Желтая карточкаАвила Эсекьель
41' Желтая карточкаЛатаса Хуан
1:1
45' ГолМуньос Икер
2:1
51' ГолКармона Хосе Анхель
55' Желтая карточкаСория Давид
2:2
57' ПенальтиБудимир Анте
60' Желтая карточкаКармона Хосе Анхель
3:2
86' ГолМаксимович Неманья
88' Желтая карточкаМуньос Икер
90' Желтая карточкаДьене Даконам
90' Красная карточкаАнхилери Фабрисио
90' Желтая карточкаМитрович Стефан
90'+13
Ход матча
26'
36'
1:0
38'
41'
45'
1:1
51'
55'
57'
2:2
86'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 7
-
14 Нарушения правил 11
-
6 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
349 Количество передач 438
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
14
Латаса
Хуан
15
Пенья
Рубен
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
11
Барха
Энрике
10
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
10 Орос АймарНападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
-
12 Аресо ХесусЗащитник
-
20 Арнаис ХосеПолузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хетафе
Осасуна
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
24 матча
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
8.3%
70.8%
20.9%
2 победы 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.33
0.58
Среднее время на гол
67
154
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Среднее время на гол
108
135
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.08
0.63
Тотал матчей
2.5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
83
144
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|2 (1)
|0.4
|Митрович Стефан
|1
|0.2
|Максимович Неманья
|1
|0.2
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.2
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Рико Диего
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|1 (1)
|0.2
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.2
|Гарсия Рубен
|1
|0.2
|Гомес Мойсес
|1
|0.2
|Видаль Начо
|1
|0.2
|Авила Эсекьель
|1
|0.2
|Муньос Икер
|1
|0.2
|Аресо Хесус
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Латаса Хуан
|3
|0
|Мата Хайме
|1
|1
|Сория Давид
|2
|0
|Митрович Стефан
|2
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Дамиан Суарес
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Альварес Гастон
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Хосе Бордалас
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|1
|1
|Авила Эсекьель
|1
|1
|Будимир Анте
|1
|0
|Торро Лукас
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Гарсия Давид III
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|0
|Муньос Икер
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
0
0
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0
Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0
Осасуна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2
Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0
Результаты матчей
Хетафе
Осасуна
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 8
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|5 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 3
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 8
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
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|Атлетико М
|Мората Альваро
|3
|Бетис
|Гидо Родригес
|4
|Хетафе
|Митрович Стефан
|3
|Хетафе
|Дьене Даконам
|3
|Атлетико М
|Эрмосо Марио
|3
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 3:2 Осасуна
Исход игры
Хетафе
46% (57)
Ничья
45.2% (56)
Осасуна
8.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
18.42% (21)
Меньше
81.58% (93)
Обе команды забьют
Да
60.53% (69)
Нет
39.47% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (48)
1:0 Хетафе
22.6% (28)
2:1 Хетафе
12.9% (16)
0:1 Осасуна
4.8% (6)
0:0 Ничья
4.8% (6)
2:0 Хетафе
4% (5)
1:2 Осасуна
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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