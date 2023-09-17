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  4. Ла Лига 2023-2024

Испания: Ла Лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 9808 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Хетафе
3:2
Конец матча
Осасуна
0'
26' Желтая карточка
Дуарте Домингуш
1:0
36' Гол
Митрович Стефан
38' Желтая карточка
Авила Эсекьель
41' Желтая карточка
Латаса Хуан
1:1
45' Гол
Муньос Икер
2:1
51' Гол
Кармона Хосе Анхель
55' Желтая карточка
Сория Давид
2:2
57' Пенальти
Будимир Анте
60' Желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
3:2
86' Гол
Максимович Неманья
88' Желтая карточка
Муньос Икер
90' Желтая карточка
Дьене Даконам
90' Красная карточка
Анхилери Фабрисио
90' Желтая карточка
Митрович Стефан
90'+13

Ход матча

26'
Дуарте Домингуш
 
36'
Митрович Стефан
(Дамиан Суарес)
1:0
38'
 
Авила Эсекьель
41'
Латаса Хуан
 
45'
1:1
Муньос Икер
(Орос Аймар)
51'
Кармона Хосе Анхель
(Рико Диего)
2:1
55'
Сория Давид
 
57'
2:2
Будимир Анте
60'
Кармона Хосе Анхель
 
61'
Арамбарри Мауро
Дуарте Домингуш
 
61'
Оскар Родригес
Мата Хайме
 
61'
Аленья Карлес
Кармона Хосе Анхель
 
68'
 
Арнаис Хосе
Барха Энрике
69'
 
Гарсия Рубен
Авила Эсекьель
77'
Гринвуд Мэйсон
Латаса Хуан
 
79'
 
Гарсия Рауль
Будимир Анте
79'
 
Ибаньес Пабло
Орос Аймар
86'
Максимович Неманья
(Аленья Карлес)
3:2
88'
 
Муньос Икер
88'
 
Аресо Хесус
Пенья Рубен
88'
Альварес Гастон
Рико Диего
 
90'
Дьене Даконам
 
90'
Анхилери Фабрисио
 
90'
Митрович Стефан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 7
  • 14 Нарушения правил 11
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 349 Количество передач 438
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Хетафе 46% (57)
X 45.2% (56)
Осасуна 8.9% (11)
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
6
Дуарте
Домингуш
23
Митрович
Стефан
16
Рико
Диего
18
Кармона
Хосе
Анхель
2
Дьене
Даконам
20
Максимович
Неманья
7
Мата
Хайме
19
Майораль
Борха
14
Латаса
Хуан
1
Эррера
Серхио
15
Пенья
Рубен
5
Гарсия
Давид
III
28
Эррандо
Хорхе
3
Круз
Хуан
9
Авила
Эсекьель
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
11
Барха
Энрике
10
Орос
Аймар
17
Будимир
Анте
Хетафе
4-4-2
Осасуна
4-4-2

История личных встреч

Хетафе
Осасуна

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

24 матча

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

8.3%
70.8%
20.9%
2 победы 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
1:1
П
0:0
П
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:0
П
2:1
П
3:0
П
5:2
КК
1:0
КК
0:0
ПД
0:2
ПД
0:2

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.58

Среднее время на гол

67
154

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Среднее время на гол

108
135

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.08
0.63

Тотал матчей

2.5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

83
144

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 2 (1) 0.4
Митрович Стефан 1 0.2
Максимович Неманья 1 0.2
Кармона Хосе Анхель 1 0.2
Дамиан Суарес 0 0
Рико Диего 0 0
Аленья Карлес 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 1 (1) 0.2
Орос Аймар 1 (1) 0.2
Гарсия Рубен 1 0.2
Гомес Мойсес 1 0.2
Видаль Начо 1 0.2
Авила Эсекьель 1 0.2
Муньос Икер 1 0.2
Аресо Хесус 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Латаса Хуан 3 0
Мата Хайме 1 1
Сория Давид 2 0
Митрович Стефан 2 0
Майораль Борха 2 0
Кармона Хосе Анхель 2 0
Лосано Энтони 1 0
Дамиан Суарес 1 0
Порту Кристиан 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альварес Гастон 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Хосе Бордалас 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 1 1
Авила Эсекьель 1 1
Будимир Анте 1 0
Торро Лукас 1 0
Барха Энрике 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Аррасате Ягоба 1 0
Муньос Икер 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Хетафе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Осасуна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

0
0
Хетафе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Хетафе - Алавес 1:0 Жирона - Хетафе 3:0 Хетафе - Барселона 0:0
Хетафе - Витесс 4:1 Гранада - Хетафе 2:1 Хетафе - Реймс 0:1 Хетафе - Индепендьенте дель Валле 2:1 Хетафе - Леганес 1:0 Брэдфорд Сити - Хетафе 0:3 Вальядолид - Хетафе 0:0 Хетафе - Осасуна 2:1 Бетис - Хетафе 0:1 Хетафе - Эльче 1:1 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Хетафе - Сельта 1:0 Эспаньол - Хетафе 1:0 Хетафе - Альмерия 1:2 Мальорка - Хетафе 3:1 Хетафе - Барселона 0:0
Осасуна
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2
Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0 Осасуна - Жирона 2:1 Хетафе - Осасуна 2:1 Осасуна - Атлетик Б 2:0 Атлетико М - Осасуна 3:0 Осасуна - Альмерия 3:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Барселона - Осасуна 1:0

Результаты матчей

Хетафе
Осасуна

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Жирона
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Атлетик Б
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 Заявка 5 3 0 2 6 - 8 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8.
Кадис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
10.
Бетис
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
12.
Осасуна
 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
13.
Алавес
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
14.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
15.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Вильярреал
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Гранада
 Заявка 4 1 0 3 7 - 12 3
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
19.
Альмерия
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
20.
Севилья
 Заявка 3 0 0 3 5 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кадис
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Хетафе
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4.
Жирона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Алавес
 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Атлетик Б
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
Валенсия
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
9.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гранада
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 0 1 2 - 7 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Вильярреал
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18.
Осасуна
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Сельта
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20.
Альмерия
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Барселона
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Райо Вальекано
 Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Осасуна
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Жирона
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сельта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Атлетико М
 Заявка 3 1 1 1 7 - 3 4
9.
Мальорка
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Валенсия
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Бетис
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Альмерия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Гранада
 Заявка 2 0 0 2 4 - 8 0
19.
Кадис
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20.
Алавес
 Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 5 (1)
Барселона Левандовски Роберт 3 (3)
Реал Сосьедад Кубо Такефуса 3 (1)
Валенсия Дуро Уго 3 (1)
Атлетико М Мората Альваро 3
Весь список

Топ нарушителей
Бетис Гидо Родригес 4
Хетафе Митрович Стефан 3
Хетафе Дьене Даконам 3
Атлетико М Эрмосо Марио 3
Хетафе Дуарте Домингуш 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 103'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Хетафе вырывает победу
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Контроль мяча: Хетафе: 45%, Осасуна: 55%.
  • 102'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 102'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 102'
    Альварес Гастон из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 102'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Хетафе 46% (57)
    X 45.2% (56)
    Осасуна 8.9% (11)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хетафе 3:2 Осасуна онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 3:2 Осасуна

    Исход игры
    Хетафе
    46% (57)
    Ничья
    45.2% (56)
    Осасуна
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.42% (21)
    Меньше
    81.58% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (69)
    Нет
    39.47% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.7% (48)
    1:0 Хетафе
    22.6% (28)
    2:1 Хетафе
    12.9% (16)
    0:1 Осасуна
    4.8% (6)
    0:0 Ничья
    4.8% (6)
    2:0 Хетафе
    4% (5)
    1:2 Осасуна
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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