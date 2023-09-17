Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Рауль Гарсия создает голевую возможность для своего партнера по команде.

97' Арнаис Хосе из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

94' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Арамбарри Мауро выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

93' Рефери не любит споров - именно за это Митрович Стефан сейчас получил желтую

93' Муньос Икер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Удар от ворот произведет Хетафе

92' УДАЛЕНИЕ! - Анхилери Фабрисио удален за устное оскорбление в адрес судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Арнаис Хосе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Дьене Даконам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

90' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

89' Максимович Неманья не смог попасть в створ ударом издали

88' Муньос Икер получил желтую карточку от судьи

85' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

83' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Хетафе

82' Арнаис Хосе не смог попасть в створ ударом издали

82' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Майораль Борха нанес удар головой, но Серхио Эррера спокойно отбил мяч.

80' Рико Диего из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Тактическая замена. Будимир Анте уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

79' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Хетафе

70' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Хетафе

68' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

67' Авила Эсекьель из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Удар от ворот произведет Хетафе

64' Муньос Икер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Дамиан Суарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хорошую попытку сделал Латаса Хуан . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Рико Диего из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Арамбарри Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Кармона Хосе Анхель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Команда Осасуна сравняла счет! Игра продолжается!

57' Г О О О О О Л - Будимир Анте из команды Осасуна забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Давид Сория прыгнул не в ту сторону.

56' Матч возобновлен

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Сория Давид получил желтую карточку от судьи

55' Авила Эсекьель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

53' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Сегодняшная посещаемость составляет 9808 болельщиков

52' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хетафе будет все-таки засчитан.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Хетафе

51' Рико Диего из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Дамиан Суарес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хорошую попытку сделал Майораль Борха . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Барха Энрике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.