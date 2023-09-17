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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
АХ Лёвен
1:1
Перерыв
Гент
0'
1:0
6' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
17' Желтая карточка
Мендиль Хамза
1:1
38' Гол
Кандусс Исмаэль

Ход матча

6'
Браут-Брюнес Джонатан
(Richie Sagrado)
1:0
17'
Мендиль Хамза
 
38'
1:1
Кандусс Исмаэль
(Кумс Свен)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Гент
5.70
4.13
2.60
Все Коэффициенты
16
Прево
Максенс
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
52
Richie
Sagrado
20
Мендиль
Хамза
6
Дом
Джорен
8
Шрейверс
Сьебе
88
Мазиз
Юссеф
13
Кийине
Софиан
9
Браут-Брюнес
Джонатан
1
Нарди
Поль
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
24
Кумс
Свен
17
Юльсагер
Эндрю
13
Де
Сар
Жюльен
3
Браун
Арчи
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
АХ Лёвен
3-4-2-1
Гент
3-5-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Гент

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

16 матчей

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
5:0
ПДА
0:1
ПДА
0:3
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:2
ЛЖ
2:0
КБ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

2.5
1.88

Среднее время на гол

36
48

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.31

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Richie Sagrado 2 0.29
Мазиз Юссеф 1 0.14
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.14
Рикка Федерико 1 0.14
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.14
Торстейнссон Йон 1 0.14
Joel Schingtienne 1 0.14
Шрейверс Сьебе 1 (1) 0.14
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Мендиль Хамза 0 0
Кийине Софиан 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 3 (1) 0.5
Хон Хён-Сок 2 0.33
Орбан Гифт 2 0.33
Торунарига Джордан 1 0.17
Ватанабэ Цуёси 1 0.17
Кандусс Исмаэль 1 0.17
Кумс Свен 0 0
Тиссудали Тарик 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 4 1
Кийине Софиан 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Мертенс Матье 1 0
Влитинк Тибо 1 0
Торстейнссон Йон 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Nachon Nsingi 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фадига Ноа 1 1
Де Сар Жюльен 2 0
Юльсагер Эндрю 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Самуаз Матисс 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
АХ Лёвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
6
АХ Лёвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
4
67%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
4
50%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1
АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2
Гент
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2
Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4

Результаты матчей

АХ Лёвен
Гент

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
1.5
Больше Меньше
4
1
1
5
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1:1 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Андерлехт
 7 4 2 1 9 - 7 14
3.
Брюгге
 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 8 - 5 12
5.
Антверпен
 6 3 2 1 13 - 4 11
6.
Генк
 6 3 2 1 8 - 2 11
7.
Мехелен
 0:0 7 3 2 2 9 - 5 11
8.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 3 1 2 10 - 9 10
9.
РВДМ 47
 6 3 1 2 7 - 14 10
10.
Эйпен
 7 3 1 3 10 - 13 10
11.
Сент-Трейден
 0:0 7 2 3 2 5 - 6 9
12.
Стандард
 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
АХ Лёвен
 1:1 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 4 3 6 - 11 4
15.
Кортрейк
 7 0 2 5 6 - 19 2
16.
Вестерло
 7 0 1 6 7 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
3.
Гент
 1:1 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
6.
Мехелен
 0:0 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
АХ Лёвен
 1:1 4 1 2 1 6 - 4 5
10.
Сент-Трейден
 0:0 4 1 1 2 1 - 3 4
11.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Генк
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 1:1 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
6.
Сент-Трейден
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Мехелен
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
10.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 9 4
12.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
АХ Лёвен
 1:1 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 4
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 4
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Гент
5.70
4.13
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АХ Лёвен 1:1 Гент онлайн

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