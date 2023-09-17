Тур: 7. Стадион: King Power at Den Dreef.
Ход матча
6'
17'
38'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
88
Мазиз
Юссеф
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
-
77 Влитинк ТибоНападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
15 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Агбор БрайянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
АХ Лёвен
Гент
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
16 матчей
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
6.3%
31.3%
62.4%
1 победа 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
2 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2.5
1.88
Среднее время на гол
36
48
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.31
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Richie Sagrado
|2
|0.29
|Мазиз Юссеф
|1
|0.14
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.14
|Рикка Федерико
|1
|0.14
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.14
|Торстейнссон Йон
|1
|0.14
|Joel Schingtienne
|1
|0.14
|Шрейверс Сьебе
|1 (1)
|0.14
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|3 (1)
|0.5
|Хон Хён-Сок
|2
|0.33
|Орбан Гифт
|2
|0.33
|Торунарига Джордан
|1
|0.17
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.17
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.17
|Кумс Свен
|0
|0
|Тиссудали Тарик
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|4
|1
|Кийине Софиан
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Влитинк Тибо
|1
|0
|Торстейнссон Йон
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
|Nachon Nsingi
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фадига Ноа
|1
|1
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гент
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
АХ Лёвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гент
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
6
АХ Лёвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
4
67%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
4
50%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1
АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 4:2
Гент
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2
Погонь Щецин - Гент 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Погонь Щецин 5:0 Мехелен - Гент 0:1 Жилина - Гент 2:5 Гент - Кортрейк 3:2 Гент - Жилина 5:1 Гент - Зульте-Варегем 4:2 Волендам - Гент 1:2 Локомотив Загреб - Гент 2:1 Зеувс Эльфтал - Гент 1:6 Мерелбеке - Гент 1:9 Гент - Стандард 3:1 Вестерло - Гент 1:3 Гент - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Гент 0:4
Результаты матчей
АХ Лёвен
Гент
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
41
15
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|12 - 7
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|7
|4
|0
|3
|8 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 4
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|7 - 14
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|1:1
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|14.
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|15.
|7
|0
|2
|5
|6 - 19
|2
|16.
|7
|0
|1
|6
|7 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|12 - 4
|7
|3.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|6.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|9.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|12.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 9
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|14.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|4
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 4
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2