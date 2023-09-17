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  4. Первый дивизион А 2023-2024

Бельгия: Первый дивизион А
2023-2024

Тур: 7. Стадион: .
Сент-Трейден
2:0
Конец матча
Мехелен
0'
1:0
32' Гол
Хасиока Даики
36' Желтая карточка
Фулон Дам
2:0
62' Гол
Ито Рётаро
77' Желтая карточка
Койта Абубакари
88' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
90'+4
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
17
Mathias
Delorge
18
Jarne
Steuckers
11
Кая
Фатих
7
Койта
Абубакари
1
Куке
Гетан
17
Rafik
Belghali
30
Ванлерберге
Йорди
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
8
Конате
Мори
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
77
Флюке
Патрик
20
Лаубербах
Лион
Сент-Трейден
3-4-1-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Мехелен

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

42.1%
10.5%
47.4%
8 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:3
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
7:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:1
К
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
0:3
ЛП
3:0

Голы

Всего голов

19
4

Голов в среднем за матч

1.9
0.44

Среднее время на гол

47
202

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.3

Среднее время на гол

62
69

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.68
0.89

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
100

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 3 (1) 0.43
Jarne Steuckers 1 0.14
Mathias Delorge 1 0.14
Ито Рётаро 1 0.14
Хасиока Даики 1 0.14
Анану Фредерик 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 2 0.29
Лаубербах Лион 2 0.29
Хайреманс Джеффри 1 0.14
Rafik Belghali 1 0.14
Мрабти Керим 1 0.14
Бейтс Дэвид 1 0.14
Сторм Никола 0 0
Флюке Патрик 0 0
Маледе Йонас 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 3 0
Годо Бруно 2 0
Койта Абубакари 2 0
Анану Фредерик 0 1
Хасиока Даики 1 0
Бока Эрик 1 0
Mathias Delorge 1 0
Harry Charsley 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Сторм Никола 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Бейтс Дэвид 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Rafik Belghali 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мехелен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
1
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мехелен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Сент-Трейден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Мехелен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
67%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
5
56%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2
Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Хельмонд 0:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 0:0 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Тес Спорт - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Дессель 3:0 Сент-Трейден - Цепперен Брустем 3:1 Сент-Трейден - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 3:1
Мехелен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0
Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0

Результаты матчей

Сент-Трейден
Мехелен

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 6 4 2 0 12 - 7 14
2.
Андерлехт
 7 4 2 1 9 - 7 14
3.
Брюгге
 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 8 - 5 12
5.
Антверпен
 6 3 2 1 13 - 4 11
6.
Генк
 6 3 2 1 8 - 2 11
7.
Сент-Трейден
 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 3 1 2 10 - 9 10
9.
РВДМ 47
 6 3 1 2 7 - 14 10
10.
Мехелен
 7 3 1 3 9 - 7 10
11.
Эйпен
 7 3 1 3 10 - 13 10
12.
Стандард
 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 4 3 6 - 11 4
15.
Кортрейк
 7 0 2 5 6 - 19 2
16.
Вестерло
 7 0 1 6 7 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Брюгге
 3 2 1 0 12 - 4 7
3.
Гент
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
5.
Антверпен
 2 2 0 0 7 - 0 6
6.
Мехелен
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Серкль Брюгге
 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
РВДМ 47
 3 2 0 1 3 - 5 6
9.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
10.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Эйпен
 4 1 1 2 6 - 11 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Генк
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Кортрейк
 4 0 2 2 4 - 7 2
15.
Стандард
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Гент
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Брюгге
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Эйпен
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 3 6
6.
Сент-Трейден
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
8.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
РВДМ 47
 3 1 1 1 4 - 9 4
11.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 0 1 1 - 4 3
13.
Вестерло
 3 0 1 2 4 - 6 1
14.
АХ Лёвен
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 4
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 4
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Фулон Дам получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Jarne Steuckers сделал результативную передачу.
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